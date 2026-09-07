बड़ी खबर- यूपी टीईटी 2026 के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र जारी

प्राथमिक स्तर के 5,71,435 और उच्च प्राथमिक स्तर के 7,59,513 अभ्यर्थी हुए हैं सफल घोषित. सफल अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि दर्ज कर प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. आयोग ने यूपी टीईटी 2026 में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र जारी कर दिए हैं. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना अनुक्रमांक और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. प्रमाण-पत्र जारी होने से सफल अभ्यर्थियों को इसे प्राप्त करने की सुविधा मिल गई है.

प्राथमिक स्तर पर 5,71,435 अभ्यर्थी सफल

UPTET-2026 के परिणाम में प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 01 से 05 तक की परीक्षा में कुल 7,13,648 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे. इनमें से 5,71,435 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है. यह संख्या कुल शामिल अभ्यर्थियों की 80.07 प्रतिशत है. आयोग की ओर से अब सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र भी जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत डाउनलोड किया जा सकता है.

उच्च प्राथमिक स्तर पर 7,59,513 सफल

इसी तरह उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 06 से 08 तक की परीक्षा में कुल 10,57,021 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे. इनमें से 7,59,513 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. उच्च प्राथमिक स्तर पर सफल अभ्यर्थियों का प्रतिशत 71.85 रहा है. सफल अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के जरिए अनुक्रमांक और जन्मतिथि दर्ज कर अपना प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

पांच पालियों में हुई थी UPTET-2026 परीक्षा

UPTET-2026 की लिखित परीक्षा 02 और 03 जुलाई 2026 को दो-दो पालियों तथा 04 जुलाई 2026 को एक पाली में आयोजित की गई थी. इस तरह परीक्षा कुल पांच पालियों में हुई थी. परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केन्द्रों पर सकुशल सम्पन्न कराई गई थी. इनमें उच्च प्राथमिक स्तर की तीन पालियां और प्राथमिक स्तर की दो पालियां शामिल थीं.

26 अगस्त को घोषित हुआ था परीक्षा परिणाम

UPTET-2026 का परिणाम 26 अगस्त 2026 को घोषित किया गया था. अब सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं. अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रमाण-पत्र जल्द ही डिजिलॉकर के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाएगा.

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आयोग अध्यक्ष ने दी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने UPTET-2026 में सफल घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं. प्रमाण-पत्र जारी होने के साथ सफल अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से जुड़ी प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण चरण भी पूरा हो गया है.

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