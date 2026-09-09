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हिंदी न्यूज़शिक्षाहरियाणा में 5 लाख छात्रों को मिलेंगे डेटा सिम, पढ़ाई डिजिटल करने पर जोर

हरियाणा में 5 लाख छात्रों को मिलेंगे डेटा सिम, पढ़ाई डिजिटल करने पर जोर

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में कक्षा 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को दिए जाने वाले टैबलेट में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख डेटा सिम खरीदने को मंजूरी दी है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Sep 2026 12:40 PM (IST)
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हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य में कक्षा 10वीं से 12वीं तक के छात्रों को दिए जाने वाले टैबलेट में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख डेटा सिम खरीदने को मंजूरी दी है. इन सिम कार्ड की मदद से छात्र टैबलेट के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई की सामग्री और दूसरे डिजिटल शैक्षणिक संसाधनों तक अपनी पहुंच आसान बना सकेंगे. यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में लिया गया. सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों को तकनीकी आधारित शिक्षा से जोड़ने और उन्हें मौजूदा जरूरतों के अनुसार जरूरी कौशल विकसित करने में मदद करना है. 

5 लाख छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट 

हरियाणा सरकार ने कक्षा 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 5 लाख टैबलेट उपलब्ध कराने की बात कही. इन्हीं टैबलेट के इस्तेमाल के लिए नए डेटा सिम कार्ड खरीदे जाएंगे. इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलने से छात्र और डिवाइस का इस्तेमाल, डिजिटल स्टडी मैटेरियल और शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंचने के लिए कर सकेंगे. यह पूरी पहल हरियाणा के ई-अधिगम कार्यक्रम का हिस्सा है. इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को टैबलेट आधारित पढ़ाई से जोड़ने और पर्सनलाइज्ड व एडाप्टिव लर्निंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है. 

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डिजिटल और तकनीकी शिक्षा पर फोकस 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि वह वर्तमान समय की जरूरत के अनुसार अपने कौशल को विकसित कर सकें. सरकार की ओर से 5 लाख डेटा सिम कार्ड की खरीद को मंजूरी इसी दिशा में उठाया गया कदम है. टैबलेट के साथ इंटरनेट इस्तेमाल होने की सुविधा मिलने से सरकारी स्कूलों के छात्रों को डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल करने का बेहतर अवसर मिलेगा. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इससे पहले सरकार ने यह ई-अधिगम योजना के तहत कक्षा 10वीं से 12वीं के सरकारी स्कूल छात्रों को 5 लाख मुफ्त टैबलेट उपलब्ध कराए थे. अब नए डेटा सिम कार्ड इन डिवाइस के जरिए डिजिटल पढ़ाई को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. 

हरियाणा में सीएम श्री स्कूल की भी तैयारी 

हरियाणा सरकार के डेटा सिम के फैसले के अलावा राज्य के शिक्षा मंत्री महिपाल धांडा ने बताया कि पीएम श्री स्कूल की तर्ज पर हरियाणा में जल्दी ही सीएम श्री स्कूल शुरू किए जाएंगे. उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में एक सदस्य के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सीएम श्री स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न का पालन किया जाएगा.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Sep 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Haryana Data SIM Scheme Haryana Students Scheme
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