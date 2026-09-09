नीट में 10 हजार से 1 लाख रैंक वालों को कहां मिलेगा एडमिशन? देखें ये 10 MBBS कॉलेज

नीट यूजी 2026 में अच्छी रैंक पाने के बाद ज्यादातर छात्रों की कोशिश सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट हासिल करने की होती है. लेकिन सिर्फ रैंक से यह तय नहीं होता कि किस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. कैंडिडेट की कैटेगरी, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, उपलब्धि सीटें और पिछले राउंड के क्लोजिंग रैंक जैसे कई फैक्टर सीट अलॉटमेंट में बड़ी भूमिका निभाते हैं. ऐसे में नीट यूजी 2026 के राउंड 1 काउंसलिंग का डेटा सामने आने के बाद अलग-अलग रैंक और कैटेगरी के हिसाब से सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की तस्वीर कुछ हद तक साफ हुई है. 10 हजार से 1 लाख तक रैंक वाले उम्मीदवारों के लिए भी सरकारी एमबीबीएस कॉलेज के ऑप्शन मौजूद है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नीट में 10 हजार से 1 लाख रैंक वालों को कहां एडमिशन मिल सकता है.

10 हजार से 1 लाख रैंक पर कॉलेज के ऑप्शन

सरकारी मेडिकल कॉलेज कोटा कैटेगरी नीट रैंक

सरकारी मेडिकल कॉलेज और सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल, आजमगढ़ ऑल इंडिया ओबीसी 10,002

पं. रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बारीपदा ऑल इंडिया ओपन जनरल 10,004

डॉ. वैशम्पायन मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, सोलापुर ऑल इंडिया ओपन जनरल 10,561

सरकारी मेडिकल कॉलेज, अनंतनाग ऑल इंडिया ओपन जनरल 10,654

सरकारी मेडिकल कॉलेज, बारां ऑल इंडिया ओपन जनरल 12,759

स्टेट मेडिकल कॉलेज सोसाइटी, फतेहपुर ऑल इंडिया ओबीसी 13,729

सरकारी मेडिकल कॉलेज, करौली ऑल इंडिया एससी 63,909

अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अगरतला ऑल इंडिया एससी 68,983

शेख-उल-हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर ऑल इंडिया एसटी 87,624

मालदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, मालदा ऑल इंडिया एससी 88,094

ओपन जनरल कैटेगरी में 10 हजार के आसपास ऑप्शन

ओपन जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए राउंड 1 डेटा में पं. रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बारीपदा में 10,004 रैंक पर सीट अलॉट हुई. वहीं डॉ. वैशम्पायन मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, सोलापुर में 10,561 और सरकारी मेडिकल कॉलेज, अनंतनाग में 10,654 रैंक पर सीट मिली. सरकारी मेडिकल कॉलेज, बारां में भी 12,759 रैंक पर ओपन जनरल कैटेगरी में सीट अलॉटमेंट हुआ है.

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OBC उम्मीदवारों के लिए भी ऑप्शन

ओबीसी कैटेगरी में सरकारी मेडिकल कॉलेज और सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल, आजमगढ़ में 10,002 रैंक पर सीट अलॉट हुई. इसके अलावा स्टेट मेडिकल कॉलेज सोसाइटी, फतेहपुर में 13,729 रैंक पर ओबीसी उम्मीदवार को सीट मिली.

SC और ST कैटेगरी में 1 लाख के आसपास भी मौके

एससी कैटेगरी में रैंक बढ़ने पर भी कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेज ऑप्शन में आते हैं. क्लोजिंग रैंक डेटा के अनुसार ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज लुधियाना में 1,00,011 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागौर में 1,00,025 और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं में 1,00,034 तक रैंक के ऑप्शन दिए गए हैं. इसके अलावा नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पटना में 1,00,279 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारां में 1,00,308 हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में 1,00,310 और कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हुबली में 1,00,347 तक की क्लोजिंग रैंक दी गई थी.

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