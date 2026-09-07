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हिंदी न्यूज़शिक्षाभगत सिंह की मार्कशीट वायरल, देखें किस सब्जेक्ट में कितने नंबर? 

भगत सिंह की मार्कशीट वायरल, देखें किस सब्जेक्ट में कितने नंबर? 

भगत सिंह की एक पुरानी कक्षा 10वीं की मार्कशीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. वायरल हो रही इस मार्कशीट में उनके स्कूल के दिनों के परीक्षा रिजल्ट और अलग-अलग विषय में मिले नंबर दर्ज हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 07 Sep 2026 04:46 PM (IST)
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महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की कक्षा 10वीं की मार्कशीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. वायरल हो रही इस मार्कशीट में उनके स्कूल के दिनों के परीक्षा रिजल्ट और अलग-अलग विषय में मिले नंबर दर्ज हैं. 1923 की इस मार्कशीट के अनुसार, भगत सिंह ने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में शानदार प्रदर्शन किया था और 950 में से 903 अंक हासिल कर फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि वायरल हो रही भगत सिंह की मार्कशीट में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले थे. 

सोशल मीडिया पर वायरल हुई भगत सिंह की मार्कशीट 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों ही जगह भगत सिंह की यह मार्कशीट वायरल हो रही है. भगत सिंह की इस मार्कशीट में गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर अनडिवाइडेड इंडिया लिखा हुआ है. इस मार्कशीट के अनुसार, यह मैट्रिकुलेशन परीक्षा 1923 की मार्कशीट है. इसमें स्टूडेंट के नाम वाले कॉलम में भगत सिंह का नाम दर्ज है, इसके अलावा उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह, रेजिडेंस लाहौर, एप्लीकेशन नंबर 246 और जन्म तारीख 28 सितंबर 1907 भी दर्ज है. यह मार्कशीट उनकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट है. 

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किस विषय में कितने नंबर मिले थे?

वायरल मार्कशीट के अनुसार, भगत सिंह ने अलग-अलग विषयों में अच्छे अंक हासिल किए थे. उन्हें अंग्रेजी में 100 में से 83 अंक मिले थे, जबकि उर्दू में 100 में से 88 अंक मिले थे. वहीं पंजाबी में 100 में से 92, हिस्ट्री में 100 में से 95 अंक मिले थे. इसके अलावा ज्योग्राफी में 100 में से 90, मैथमेटिक्स में 100 में से 81 अंक,  साइंस में 100 में से 87, ऐसे राइटिंग में से 100 में से 93, फिजिकल ट्रेनिंग में 50 में से 46 और कंडक्ट एग्जाम में 50 में से 48 नंबर हासिल किए थे. ‌

टोटल 950 में से हासिल किए थे 903 अंक 

मार्कशीट में सभी सब्जेक्ट के अंक जोड़ने पर भगत सिंह के कुल 903 अंक दर्ज हैं. वहीं परीक्षा कुल 950 नंबर की थी. इस तरह उन्होंने करीब 95 प्रतिशत अंक हासिल करते हुए फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे. वहीं इस मार्कशीट की तारीख के अनुसार यह मार्कशीट 15 अप्रैल 1923 को जारी की गई थी. आपको बता दें कि भगत सिंह के 10वीं कक्षा के यह नंबर सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मार्कशीट के अनुसार है. एबीपी न्यूज इस मार्कशीट की पुष्टि नहीं करता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 07 Sep 2026 04:46 PM (IST)
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