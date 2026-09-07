भगत सिंह की मार्कशीट वायरल, देखें किस सब्जेक्ट में कितने नंबर? 

महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की कक्षा 10वीं की मार्कशीट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. वायरल हो रही इस मार्कशीट में उनके स्कूल के दिनों के परीक्षा रिजल्ट और अलग-अलग विषय में मिले नंबर दर्ज हैं. 1923 की इस मार्कशीट के अनुसार, भगत सिंह ने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन में शानदार प्रदर्शन किया था और 950 में से 903 अंक हासिल कर फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि वायरल हो रही भगत सिंह की मार्कशीट में महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई भगत सिंह की मार्कशीट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों ही जगह भगत सिंह की यह मार्कशीट वायरल हो रही है. भगत सिंह की इस मार्कशीट में गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर अनडिवाइडेड इंडिया लिखा हुआ है. इस मार्कशीट के अनुसार, यह मैट्रिकुलेशन परीक्षा 1923 की मार्कशीट है. इसमें स्टूडेंट के नाम वाले कॉलम में भगत सिंह का नाम दर्ज है, इसके अलावा उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह, रेजिडेंस लाहौर, एप्लीकेशन नंबर 246 और जन्म तारीख 28 सितंबर 1907 भी दर्ज है. यह मार्कशीट उनकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट है.

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किस विषय में कितने नंबर मिले थे?

वायरल मार्कशीट के अनुसार, भगत सिंह ने अलग-अलग विषयों में अच्छे अंक हासिल किए थे. उन्हें अंग्रेजी में 100 में से 83 अंक मिले थे, जबकि उर्दू में 100 में से 88 अंक मिले थे. वहीं पंजाबी में 100 में से 92, हिस्ट्री में 100 में से 95 अंक मिले थे. इसके अलावा ज्योग्राफी में 100 में से 90, मैथमेटिक्स में 100 में से 81 अंक, साइंस में 100 में से 87, ऐसे राइटिंग में से 100 में से 93, फिजिकल ट्रेनिंग में 50 में से 46 और कंडक्ट एग्जाम में 50 में से 48 नंबर हासिल किए थे. ‌

टोटल 950 में से हासिल किए थे 903 अंक

मार्कशीट में सभी सब्जेक्ट के अंक जोड़ने पर भगत सिंह के कुल 903 अंक दर्ज हैं. वहीं परीक्षा कुल 950 नंबर की थी. इस तरह उन्होंने करीब 95 प्रतिशत अंक हासिल करते हुए फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे. वहीं इस मार्कशीट की तारीख के अनुसार यह मार्कशीट 15 अप्रैल 1923 को जारी की गई थी. आपको बता दें कि भगत सिंह के 10वीं कक्षा के यह नंबर सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मार्कशीट के अनुसार है. एबीपी न्यूज इस मार्कशीट की पुष्टि नहीं करता है.

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