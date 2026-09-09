यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में मिले 500 के नोट, 12 स्कूलों के प्रिंसिपल तलब

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 के बाद मुजफ्फरपुर नगर में परीक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. परीक्षा की कॉपियां जांच के लिए दूसरे जिलों में पहुंचने के बाद कई कॉपियों में 500-500 के नोट बंधे हुए मिले. मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जांच शुरू कर दी है. अब परीक्षा केंद्र प्रभारी और उनके उन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को भी जवाब देने के लिए तलब किया गया है, जिनके छात्रों की कॉपी में पैसे मिले थे.

100 से ज्यादा बोर्ड कॉपी में मिले 500 के नोट

मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में जुलाई में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट व इंप्रूवमेंट परीक्षा आयोजित की गई थी. इसमें करीब 700 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. परीक्षा के बाद जब उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए दूसरे जिले में भेजी गई, तो जांच के दौरान कॉपियों में नोट मिलने का मामला सामने आया. जानकारी के अनुसार 100 से ज्यादा बोर्ड कॉपी में 500 रुपये के नोट बंधे हुए मिले. यह कॉपियां 12 स्टूडेंट से संबंधित बताई गई. कॉपी में इस तरह धनराशि मिलने के बाद मामले को अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जोड़कर देखा गया और इसकी जानकारी माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधिकारियों तक पहुंचाई गई.

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सामूहिक नकल की भी आशंका

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरनगर के परीक्षा केंद्र प्रभारी और संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य को मेरिट स्थित क्षेत्रीय सचिव कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाया गया. मंगलवार को हुई सुनवाई में सभी 12 प्रधानाचार्य के साथ जीआईसी मुजफ्फरनगर के प्रधानाचार्य और परीक्षा केंद्र प्रभारी सुभाष चंद्र का भी पक्ष सुना गया. सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय सचिव ज्योति प्रसाद ने प्रधानाचार्यों को फटकार लगाई. मामले में सामूहिक नकल कराई जाने के आशंका भी जताई गई. सुनवाई पूरी होने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई. अब इस मामले में अंतिम निर्णय उच्च स्तर से लिया जाएगा.

इन स्कूलों के प्रधानाचार्य हुए तलब

मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय में जिन विद्यालयों के प्रधानाचार्य को सुनवाई के लिए बुलाया गया, उनमें श्री कुंदकुंद जैन इंटर कॉलेज खतौली, जीआईसी बडसू, आदेश इंटर कॉलेज, श्री प्राणनाथ इंटर कॉलेज रतनपुरी, सर सैयद इंटर कॉलेज बुढ़ाना और एसडीएस इंटर कॉलेज तितावी शामिल है. इसके अलावा किसान मजदूर इंटर कॉलेज जसोई, जीआईसी कन्या इंटर कॉलेज सिसौली, एसडी इंटर कॉलेज, नेशनल इंटर कॉलेज दधेडू और भारत इंटर कॉलेज नंगला मंदौड़ के प्रधानाचार्यों को भी तलब किया गया.

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