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हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में मिले 500 के नोट, 12 स्कूलों के प्रिंसिपल तलब

यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों में मिले 500 के नोट, 12 स्कूलों के प्रिंसिपल तलब

यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 की कॉपियां जांच के बाद कई कॉपियों में 500-500 के नोट बंधे हुए मिले. अब इस मामले की माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जांच शुरू कर दी है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 09 Sep 2026 01:43 PM (IST)
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यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 के बाद मुजफ्फरपुर नगर में परीक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. परीक्षा की कॉपियां जांच के लिए दूसरे जिलों में पहुंचने के बाद कई कॉपियों में 500-500 के नोट बंधे हुए मिले. मामला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जांच शुरू कर दी है. अब परीक्षा केंद्र प्रभारी और उनके उन स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को भी जवाब देने के लिए तलब किया गया है, जिनके छात्रों की कॉपी में पैसे मिले थे. 

100 से ज्यादा बोर्ड कॉपी में मिले 500 के नोट 

मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में जुलाई में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट व इंप्रूवमेंट परीक्षा आयोजित की गई थी. इसमें करीब 700 परीक्षार्थी शामिल हुए थे. परीक्षा के बाद जब उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन के लिए दूसरे जिले में भेजी गई, तो जांच के दौरान कॉपियों में नोट मिलने का मामला सामने आया. जानकारी के अनुसार 100 से ज्यादा बोर्ड कॉपी में 500 रुपये के नोट बंधे हुए मिले. यह कॉपियां 12 स्टूडेंट से संबंधित बताई गई. कॉपी में इस तरह धनराशि मिलने के बाद मामले को अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जोड़कर देखा गया और इसकी जानकारी माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के अधिकारियों तक पहुंचाई गई. 

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सामूहिक नकल की भी आशंका 

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरनगर के परीक्षा केंद्र प्रभारी और संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य को मेरिट स्थित क्षेत्रीय सचिव कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाया गया. मंगलवार को हुई सुनवाई में सभी 12 प्रधानाचार्य के साथ जीआईसी मुजफ्फरनगर के प्रधानाचार्य और परीक्षा केंद्र प्रभारी सुभाष चंद्र का भी पक्ष सुना गया. सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय सचिव ज्योति प्रसाद ने प्रधानाचार्यों को फटकार लगाई. मामले में सामूहिक नकल कराई जाने के आशंका भी जताई गई. सुनवाई पूरी होने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई. अब इस मामले में अंतिम निर्णय उच्च स्तर से लिया जाएगा. 

इन स्कूलों के प्रधानाचार्य हुए तलब 

मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय में जिन विद्यालयों के प्रधानाचार्य को सुनवाई के लिए बुलाया गया, उनमें श्री कुंदकुंद जैन इंटर कॉलेज खतौली, जीआईसी बडसू, आदेश इंटर कॉलेज, श्री प्राणनाथ इंटर कॉलेज रतनपुरी, सर सैयद इंटर कॉलेज बुढ़ाना और एसडीएस इंटर कॉलेज तितावी शामिल है. इसके अलावा किसान मजदूर इंटर कॉलेज जसोई, जीआईसी कन्या इंटर कॉलेज सिसौली, एसडी इंटर कॉलेज, नेशनल इंटर कॉलेज दधेडू और भारत इंटर कॉलेज नंगला मंदौड़ के प्रधानाचार्यों को भी तलब किया गया.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 09 Sep 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
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