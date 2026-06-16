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हिंदी न्यूज़शिक्षायूपी के स्कूलों में बढ़ी गर्मी की छुट्टियां, अब 25 जून से शुरू होगी पढ़ाई

यूपी के स्कूलों में बढ़ी गर्मी की छुट्टियां, अब 25 जून से शुरू होगी पढ़ाई

यूपी में अब बच्चों के स्कूल 25 जून को खुलेंगे. राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के मध्य नजर यह फैसला लिया गया है. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं...

Reported By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 16 Jun 2026 08:59 PM (IST)
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यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी और हीटवेव को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित और मान्यता प्राप्त परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ा दिया है. जिसके चलते अब राज्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई 25 जून 2026 से शुरू होगी. इससे पहले स्कूल 16 जून से खुलने रहे थे.

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह फैसला छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. प्रदेश के कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और गर्म हवाओं का असर बच्चों पर पड़ सकता है. ऐसे में सरकार ने स्कूलों को कुछ और दिनों तक बंद रखने का निर्णय लिया है.

क्या है लेटर में?

अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा की तरफ से जारी हुए पत्र में कहा गया है कि साल 2026 से ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को भी स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया है. अब प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा. इसके बाद 25 जून से नियमित रूप से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होंगी.

सरकार का मानना है कि मई और जून के दौरान प्रदेश में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इसी कारण छुट्टियों की अवधि बढ़ाकर छात्रों को राहत देने का निर्णय लिया गया है.

कस दिन से लगेंगी क्लास

हालांकि विद्यालयों में बच्चों की कक्षाएं 25 जून से शुरू होंगी, लेकिन शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को इससे पहले स्कूल पहुंचना होगा. आदेश के अनुसार 22, 23 और 24 जून को सभी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय में उपस्थित होंगे.

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क्या होगा?

इन तीन दिनों के दौरान स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियां की जाएंगी. शिक्षकों को लेसन प्लान तैयार करने, छात्रों के लिए पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और विद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का कार्य सौंपा गया है.

इसके अलावा मिड-डे मील योजना की तैयारियों की समीक्षा, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई, रसोईघर और शौचालयों की सफाई, पेयजल व्यवस्था की जांच तथा स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब को पूरी तरह क्रियाशील बनाने जैसे कार्य भी इसी अवधि में पूरे किए जाएंगे. विभाग का उद्देश्य है कि जब छात्र स्कूल लौटें तो उन्हें बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण मिल सके.

पढ़ाई नहीं होगी प्रभावित

बेसिक शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अवकाश की अवधि बढ़ने से शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं होगा. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत विद्यालयों में निर्धारित 220 कार्य दिवसों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
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