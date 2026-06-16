पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इन ट्रेनों से अभ्यर्थियों की यात्रा सुगम होगी, भीड़ घटेगी.

पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. परीक्षा के दौरान बढ़ती भीड़ और यात्रा की परेशानी को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष तैयारी की है.अब उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए सामान्य ट्रेनों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने अतिरिक्त परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है.

पहले चरण में 19 स्पेशल ट्रेनों से मिली सुविधा

परीक्षा के पहले चरण में 14 जून 2026 को शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कुल 19 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं.इन ट्रेनों के जरिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद मिली.इनमें दानापुर मंडल ने 12 ट्रेनों का संचालन किया, जबकि समस्तीपुर मंडल की ओर से 7 विशेष ट्रेनें चलाई गई.इस व्यवस्था से उम्मीदवारों को भीड़ और यात्रा संबंधी परेशानियों से काफी राहत मिली.

दूसरे चरण के लिए रेलवे ने बढ़ाई तैयारी

अब दूसरे चरण की परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने तैयारी और मजबूत कर दी है. 16 जून और 17 जून 2026 को 30 से अधिक परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ताकि अलग-अलग जिलों और शहरों से आने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा में आसानी हो.रेलवे का उद्देश्य केवल अतिरिक्त ट्रेनें चलाना नहीं बल्कि उम्मीदवारों को समय पर और व्यवस्थित तरीके से उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना भी है.

परीक्षा के दिनों में भीड़ कम करने पर रहेगा फोकस

भर्ती परीक्षाओं के दौरान ट्रेनों और स्टेशनों पर अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. ऐसे में स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था अभ्यर्थियों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है. इससे सामान्य ट्रेनों पर दबाव कम होगा और उम्मीदवारों को सफर के बेहतर विकल्प मिलेंगे.इस कदम से परीक्षा वाले दिन यात्रा की अनिश्चितता भी कम होने की उम्मीद है.परीक्षा देने जाने से पहले उम्मीदवार ट्रेन का समय और प्लेटफॉर्म की जानकारी जरूर जांच लें.साथ ही एडमिट कार्ड और पहचान पत्र पहले से तैयार रखें.अगर यात्रा लंबी है तो समय से पहले निकलना बेहतर रहेगा ताकि किसी भी देरी का असर परीक्षा पर न पड़े.



यह भी पढ़ें - Supreme Court Lawyer: सुप्रीम कोर्ट में कैसे बनते हैं लॉयर, इसके लिए कितने एक्सपीरियंस की जरूरत होती है?

हजारों उम्मीदवारों को मिलेगा सीधा फायदा

रेलवे की यह पहल पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आई है. अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के संचालन से उम्मीदवारों की यात्रा आसान होगी और वे बिना अतिरिक्त तनाव के परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे.



यह भी पढ़ें - NEET री-एग्जाम से पहले Telegram पर रोक, जानिए छात्रों का सबसे बड़ा साथी है या खतरा?

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI