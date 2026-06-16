हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीपुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें

पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें

पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने दी बड़ी राहत, 16 और 17 जून को 30 से अधिक परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन जानें पूरी जानकारी...

Reported By : अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 16 Jun 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • इन ट्रेनों से अभ्यर्थियों की यात्रा सुगम होगी, भीड़ घटेगी.

पुलिस भर्ती परीक्षा देने जा रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. परीक्षा के दौरान बढ़ती भीड़ और यात्रा की परेशानी को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने विशेष तैयारी की है.अब उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए सामान्य ट्रेनों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने अतिरिक्त परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया है.

पहले चरण में 19 स्पेशल ट्रेनों से मिली सुविधा

परीक्षा के पहले चरण में 14 जून 2026 को शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कुल 19 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं.इन ट्रेनों के जरिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में मदद मिली.इनमें दानापुर मंडल ने 12 ट्रेनों का संचालन किया, जबकि समस्तीपुर मंडल की ओर से 7 विशेष ट्रेनें चलाई गई.इस व्यवस्था से उम्मीदवारों को भीड़ और यात्रा संबंधी परेशानियों से काफी राहत मिली.

दूसरे चरण के लिए रेलवे ने बढ़ाई तैयारी

अब दूसरे चरण की परीक्षा को देखते हुए रेलवे ने तैयारी और मजबूत कर दी है. 16 जून और 17 जून 2026 को 30 से अधिक परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ताकि अलग-अलग जिलों और शहरों से आने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा में आसानी हो.रेलवे का उद्देश्य केवल अतिरिक्त ट्रेनें चलाना नहीं बल्कि उम्मीदवारों को समय पर और व्यवस्थित तरीके से उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना भी है.

परीक्षा के दिनों में भीड़ कम करने पर रहेगा फोकस

भर्ती परीक्षाओं के दौरान ट्रेनों और स्टेशनों पर अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है. ऐसे में स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था अभ्यर्थियों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है. इससे सामान्य ट्रेनों पर दबाव कम होगा और उम्मीदवारों को सफर के बेहतर विकल्प मिलेंगे.इस कदम से परीक्षा वाले दिन यात्रा की अनिश्चितता भी कम होने की उम्मीद है.परीक्षा देने जाने से पहले उम्मीदवार ट्रेन का समय और प्लेटफॉर्म की जानकारी जरूर जांच लें.साथ ही एडमिट कार्ड और पहचान पत्र पहले से तैयार रखें.अगर यात्रा लंबी है तो समय से पहले निकलना बेहतर रहेगा ताकि किसी भी देरी का असर परीक्षा पर न पड़े.

यह भी पढ़ें - Supreme Court Lawyer: सुप्रीम कोर्ट में कैसे बनते हैं लॉयर, इसके लिए कितने एक्सपीरियंस की जरूरत होती है?

हजारों उम्मीदवारों को मिलेगा सीधा फायदा

रेलवे की यह पहल पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आई है. अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के संचालन से उम्मीदवारों की यात्रा आसान होगी और वे बिना अतिरिक्त तनाव के परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे.

यह भी पढ़ें - NEET री-एग्जाम से पहले Telegram पर रोक, जानिए छात्रों का सबसे बड़ा साथी है या खतरा?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 16 Jun 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Education Railway Special Train JOB Police Recruitment Exam 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

नौकरी
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को राहत, 16 और 17 जून को चलेंगी 30 से ज्यादा परीक्षा स्पेशल ट्रेनें
नौकरी
AIIMS में निकली 1484 पदों पर भर्ती, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं आवेदन
AIIMS में निकली 1484 पदों पर भर्ती, जानें कौन और कैसे कर सकते हैं आवेदन
नौकरी
OSSSC Nursing Officer Recruitment 2026: ओडिशा में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकली बंपर भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
ओडिशा में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकली बंपर भर्ती, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
नौकरी
AIIMS CRE Recruitment 2026: AIIMS में ग्रुप 'बी और सी' के पदों के लिए निकली बंपर भर्ती, 3 जुलाई तक करें आवेदन
AIIMS में ग्रुप 'बी और सी' के पदों के लिए निकली बंपर भर्ती, 3 जुलाई तक करें आवेदन
Advertisement

वीडियोज

Vedang Raina को पसंद है ओल्ड-स्कूल रोमांस, आज भी लिखना चाहते हैं लव लेटर्स
US Iran Peace Deal: Hormuz से गुजरने वाले जहाजों को देना होगा 'वसूली' शुल्क? | Trump | Breaking
Uddhav Thackerey on MPs : पार्टी में टूट की अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे का जवाब | Shivsena UBT
Bengal TMC Crisis: TMC के भीतर सियासी घमासान पर नई अपडेट | Mamata Banerjee
US Iran Peace Deal: धमकियों के बीच फंसी डील...शुरू होगा World War-3?| Netanyahu | Trump | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
E20 पेट्रोल में सचमुच होता है 'गन्ने का रस'? सिक्किम के वायरल वीडियो में पेट्रोल टैंक पर क्यों टूट पड़ीं चींटियां, जानिए पूरी सच्चाई
E20 पेट्रोल में सचमुच होता है 'गन्ने का रस'? सिक्किम के वायरल वीडियो में पेट्रोल टैंक पर क्यों टूट पड़ीं चींटियां, जानिए पूरी सच्चाई
पंजाब
पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान? अरविंद केजरीवाल डालेंगे दबाव! उठे सवाल
पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देंगे भगवंत मान? अरविंद केजरीवाल डालेंगे दबाव! उठे सवाल
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
तमिल सिनेमा
Karuppu Box Office Closing Collection: ब्लॉकबस्टर साबित हुई सूर्या-तृषा की 'करुप्पु', जानें-कितना किया लाइफटाइम कलेक्शन
ब्लॉकबस्टर साबित हुई सूर्या की 'करुप्पु', जानें-कितना किया लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
TMC Crisis: इधर ED कर रही थी सवाल-जवाब, उधर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को भेजा 2 घंटे में पेश होने का नोटिस, फिर क्या हुआ?
इधर ED कर रही थी सवाल-जवाब, उधर स्पीकर ने अभिषेक बनर्जी को भेजा 2 घंटे में पेश होने का नोटिस, फिर क्या हुआ?
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
एग्रीकल्चर
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
ABP NEWS
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
क्या इस क्रिकेट मैदान पर चौकों और छक्कों की जगह लात-घूंसे चलते हैं?
ABP NEWS
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
Embed widget