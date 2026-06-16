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प्राइवेट स्कूल की टीचर्स को कितनी मिलती है चाइल्ड केयर लीव? जान लें क्या कहते हैं नियम

प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षिकाओं के लिए चाइल्ड केयर लीव को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है. जानिए कितने दिनों की छुट्टी मिल सकती है, कौन इसका लाभ ले सकता है और इससे जुड़े जरूरी नियम क्या हैं...

Reported By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 16 Jun 2026 04:44 PM (IST)
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  • मान्यता प्राप्त निजी स्कूल शिक्षिकाओं को भी अब चाइल्ड केयर लीव मिलेगी.
  • यह छुट्टी बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल हेतु होती है.
  • पात्र महिला कर्मचारी पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन की छुट्टी ले सकती हैं.
  • यह सुविधा कामकाजी महिलाओं को नौकरी-परिवार संतुलन में मदद करेगी.

नौकरी और बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना कामकाजी महिलाओं के लिए हमेशा आसान नहीं होता.खासकर स्कूलों में पढ़ाने वाली महिला शिक्षिकाओं के लिए परिवार और पेशे दोनों को साथ लेकर चलना कई बार चुनौती बन जाता है. ऐसे में चाइल्ड केयर लीव यानी CCL एक ऐसी सुविधा मानी जाती है, जो महिलाओं को बच्चों की जरूरतों के समय काम से छुट्टी लेने का अवसर देती है. अब निजी स्कूलों में काम करने वाली महिला शिक्षिकाओं के लिए भी इस विषय पर राहत भरी स्थिति सामने आई है.

प्राइवेट स्कूल की शिक्षिकाओं के लिए क्या बदला

लंबे समय तक निजी स्कूलों में काम करने वाली कई महिला शिक्षिकाएं यह महसूस करती थीं कि छुट्टी से जुड़े मामलों में उन्हें सरकारी शिक्षिकाओं जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं. लेकिन हाल के बदलावों के बाद मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को भी चाइल्ड केयर लीव का लाभ मिलने की दिशा साफ हुई है. इसका उद्देश्य महिलाओं को बेहतर कार्य-जीवन संतुलन उपलब्ध कराना है.

क्या होती है चाइल्ड केयर लीव

चाइल्ड केयर लीव एक विशेष प्रकार की छुट्टी होती है, जिसे महिला कर्मचारी अपने बच्चों की जरूरतों के अनुसार ले सकती हैं. यह छुट्टी केवल बीमारी तक सीमित नहीं होती बल्कि बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और अन्य पारिवारिक जरूरतों के समय भी ली जा सकती है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि नौकरी के कारण बच्चों की आवश्यकताओं पर असर न पड़े.

कितने दिनों की मिल सकती है छुट्टी

नियमों के अनुसार पात्र महिला कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में अधिकतम 730 दिनों तक चाइल्ड केयर लीव ले सकती हैं. यह सुविधा आमतौर पर कर्मचारी के पहले दो बच्चों तक लागू मानी जाती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी एक साथ पूरे 730 दिन की छुट्टी ले सकती है.छुट्टी लेने के लिए तय प्रक्रिया और शर्तों का पालन करना होता है.

छुट्टी लेने के दौरान किन नियमों का रखना होगा ध्यान

चाइल्ड केयर लीव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण नियम भी लागू होते हैं. सामान्य तौर पर यह छुट्टी एक निश्चित न्यूनतम अवधि के लिए ली जाती है और इसे साल भर में सीमित बार उपयोग किया जा सकता है. स्कूल प्रशासन से पूर्व अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया भी लागू हो सकती है.इसलिए आवेदन करने से पहले संस्थान के नियमों की जानकारी लेना जरूरी माना जाता है.

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किन परिस्थितियों में ली जा सकती है CCL

महिला शिक्षिकाएं कई परिस्थितियों में इस छुट्टी का लाभ ले सकती हैं. उदाहरण के तौर पर यदि बच्चे की परीक्षा चल रही हो, स्वास्थ्य संबंधी जरूरत हो, देखभाल के लिए माता की मौजूदगी जरूरी हो या परिवार में ऐसी स्थिति हो जहां बच्चे को अतिरिक्त समय और सहयोग चाहिए हो, तब यह छुट्टी उपयोगी साबित हो सकती है.

कामकाजी महिलाओं के लिए क्यों अहम है यह सुविधा

आज बड़ी संख्या में महिलाएं शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही हैं.ऐसे में केवल नौकरी देना ही पर्याप्त नहीं माना जाता बल्कि ऐसा माहौल बनाना भी जरूरी है जहां महिलाएं अपने पारिवारिक दायित्वों को भी पूरा कर सकें. चाइल्ड केयर लीव इसी सोच को मजबूत करती है.इससे महिलाओं पर अनावश्यक दबाव कम हो सकता है और वे पेशेवर जिम्मेदारियों को अधिक बेहतर तरीके से निभा सकती हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का क्या असर होगा

हालिया फैसले के बाद मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में काम करने वाली महिला शिक्षिकाओं को सरकारी स्कूलों की शिक्षिकाओं के समान छुट्टी संबंधी लाभ मिलने का रास्ता मजबूत हुआ है. इससे हजारों कामकाजी महिलाओं को बच्चों की जिम्मेदारियों और नौकरी के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 04:42 PM (IST)
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Education JOB Private School Teacher Leave Child Care Leave Rules
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