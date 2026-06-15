गर्मी की छुट्टियां खत्म,उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom उत्तर प्रदेश में कल से फिर से खुलेंगे सभी स्कूल.

भीषण गर्मी के कारण दिया गया था लंबा गर्मी अवकाश.

स्कूलों में साफ-सफाई, सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है.

छात्रों को सावधानी बरतने की सलाह, पढ़ाई का माहौल लौटेगा.

उत्तर प्रदेश के लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. लंबे गर्मी अवकाश के बाद अब राज्य में स्कूलों का संचालन फिर से शुरू होने जा रहा है.कल से छात्र-छात्राएं दोबारा अपनी कक्षाओं में लौटेंगे और नियमित पढ़ाई शुरू होगी. इस बार प्रदेश में तेज गर्मी को देखते हुए छुट्टियों का समय तय किया गया था ताकि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके. अब छुट्टियां समाप्त होने के बाद स्कूलों में नया शैक्षणिक क्रम फिर से गति पकड़ने वाला है.

कल से फिर शुरू होगी स्कूलों की पढ़ाई

उत्तर प्रदेश में इस वर्ष गर्मी की छुट्टियां मई के दौरान शुरू हुई थीं और निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद अब स्कूल दोबारा खोले जा रहे हैं. छुट्टियों के दौरान छात्र घर पर रहकर आराम करने के साथ अपनी पढ़ाई और अन्य गतिविधियों में जुड़े रहे.अब नए शैक्षणिक चरण की शुरुआत के साथ बच्चे फिर से नियमित रूप से स्कूल पहुंचेंगे.स्कूल खुलने के बाद कक्षाएं पहले की तरह संचालित होंगी और छात्रों को दैनिक पढ़ाई की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा. शिक्षकों द्वारा भी शैक्षणिक कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने की तैयारी की गई है.

स्कूलों में बच्चों की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान

स्कूलों को दोबारा शुरू करने से पहले आवश्यक व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है.स्कूल परिसरों में साफ-सफाई, पेयजल की उपलब्धता, बिजली व्यवस्था और छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया गया है.इसके साथ ही बच्चों के बैठने की व्यवस्था, परिसर की स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा भी की गई है ताकि स्कूल खुलने के बाद पढ़ाई बिना किसी परेशानी के शुरू हो सके.

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भीषण गर्मी के बीच छात्रों को बरतनी होगी सावधानी

हालांकि कई क्षेत्रों में अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है. ऐसे में छात्रों और अभिभावकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. बच्चों को स्कूल जाते समय पानी की बोतल साथ रखने, मौसम के अनुसार हल्के कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है.

स्कूल खुलने के बाद फिर लौटेगा पढ़ाई का माहौल

गर्मी की छुट्टियों के दौरान स्कूल गतिविधियां सीमित हो जाती हैं लेकिन स्कूल खुलने के साथ ही पढ़ाई फिर सामान्य गति से शुरू होगी. कक्षाएं, शैक्षणिक कार्यक्रम, प्रोजेक्ट कार्य और अन्य स्कूल गतिविधियां दोबारा शुरू की जाएंगी.स्कूल प्रशासन का उद्देश्य है कि छुट्टियों के बाद छात्रों को दोबारा पढ़ाई के माहौल से जोड़ा जाए और नए सत्र को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए.





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