कॉलेज डिग्री का निकल रहा दम! 5 लाख की सैलरी तक भी नहीं पहुंच पा रहे 60% ग्रेजुएट्स

आज ज्यादातर छात्र कॉलेज में दाखिला लेते समय बेहतर भविष्य और अच्छी कमाई का सपना देखते हैं. बड़ी संख्या में छात्र सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा कमाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लगभग 60 प्रतिशत ग्रेजुएट्स इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहे हैं.इससे साफ है कि नौकरी का बाजार पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो चुका है.