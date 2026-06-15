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कॉलेज डिग्री का निकल रहा दम! 5 लाख की सैलरी तक भी नहीं पहुंच पा रहे 60% ग्रेजुएट्स
हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने युवाओं के लिए चिंता बढ़ा दी है. एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि 60 फीसदी ग्रेजुएट्स को पढ़ाई के बाद 5 लाख तक की सैलरी भी नहीं मिल रही है.
एक समय था जब माना जाता था कि अच्छी कॉलेज डिग्री मिलने के बाद अच्छी नौकरी और बेहतर सैलरी लगभग तय होती है.लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं.नई रिपोर्ट बताती है कि केवल डिग्री हासिल करना ही सफलता की गारंटी नहीं रह गया है. आज कंपनियां मार्कशीट से ज्यादा स्किल और काम करने की क्षमता को महत्व दे रही हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 11:31 AM (IST)
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