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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाकॉलेज डिग्री का निकल रहा दम! 5 लाख की सैलरी तक भी नहीं पहुंच पा रहे 60% ग्रेजुएट्स

कॉलेज डिग्री का निकल रहा दम! 5 लाख की सैलरी तक भी नहीं पहुंच पा रहे 60% ग्रेजुएट्स

हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने युवाओं के लिए चिंता बढ़ा दी है. एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि 60 फीसदी ग्रेजुएट्स को पढ़ाई के बाद 5 लाख तक की सैलरी भी नहीं मिल रही है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 15 Jun 2026 11:31 AM (IST)
हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने युवाओं के लिए चिंता बढ़ा दी है. एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि 60 फीसदी ग्रेजुएट्स को पढ़ाई के बाद 5 लाख तक की सैलरी भी नहीं मिल रही है.

एक समय था जब माना जाता था कि अच्छी कॉलेज डिग्री मिलने के बाद अच्छी नौकरी और बेहतर सैलरी लगभग तय होती है.लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं.नई रिपोर्ट बताती है कि केवल डिग्री हासिल करना ही सफलता की गारंटी नहीं रह गया है. आज कंपनियां मार्कशीट से ज्यादा स्किल और काम करने की क्षमता को महत्व दे रही हैं.

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आज ज्यादातर छात्र कॉलेज में दाखिला लेते समय बेहतर भविष्य और अच्छी कमाई का सपना देखते हैं. बड़ी संख्या में छात्र सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा कमाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लगभग 60 प्रतिशत ग्रेजुएट्स इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहे हैं.इससे साफ है कि नौकरी का बाजार पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो चुका है.
आज ज्यादातर छात्र कॉलेज में दाखिला लेते समय बेहतर भविष्य और अच्छी कमाई का सपना देखते हैं. बड़ी संख्या में छात्र सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा कमाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि लगभग 60 प्रतिशत ग्रेजुएट्स इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहे हैं.इससे साफ है कि नौकरी का बाजार पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो चुका है.
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कई सालों तक इंजीनियरिंग और MBA जैसी डिग्रियों को अच्छी नौकरी की गारंटी माना जाता था. लेकिन अब कंपनियां केवल डिग्री देखकर भर्ती नहीं कर रहीं. कई MBA और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी उम्मीद के मुताबिक पैकेज हासिल नहीं कर पा रहे हैं.इसका कारण बदलती इंडस्ट्री की जरूरतें हैं.
कई सालों तक इंजीनियरिंग और MBA जैसी डिग्रियों को अच्छी नौकरी की गारंटी माना जाता था. लेकिन अब कंपनियां केवल डिग्री देखकर भर्ती नहीं कर रहीं. कई MBA और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी उम्मीद के मुताबिक पैकेज हासिल नहीं कर पा रहे हैं.इसका कारण बदलती इंडस्ट्री की जरूरतें हैं.
Published at : 15 Jun 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Education Career News College Degree Graduate Salary

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