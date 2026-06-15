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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET यूजी री एग्जाम एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र इन बातों का रखें विशेष ध्यान, परीक्षा से पहले पढ़ लें जरूरी निर्देश

NEET यूजी री एग्जाम एडमिट कार्ड जारी होने के बाद छात्र इन बातों का रखें विशेष ध्यान, परीक्षा से पहले पढ़ लें जरूरी निर्देश

नीट री-एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. ऐसे में कैंडिडेट्स जान लें कि एग्जाम से पहले उन्हें किन बातों का खास ध्यान रखना होगा. आइए डिटेल्स जानते हैं...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 15 Jun 2026 10:49 AM (IST)
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  • एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी जांचें, प्रिंटआउट निकाल लें.
  • परीक्षा केंद्र के लिए समय पर निकलें, जरूरी चीजें तैयार रखें.
  • शांत मन से तैयारी करें, सोशल मीडिया अफवाहों से बचें.

NEET परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी होने के बाद तैयारी का आखिरी चरण शुरू हो जाता है. इस समय कई छात्र सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन परीक्षा से जुड़ी छोटी-छोटी तैयारियां भी उतनी ही जरूरी होती हैं. समय पर पहुंचना, एडमिट कार्ड की जानकारी जांचना और जरूरी दस्तावेज तैयार रखना परीक्षा के दिन होने वाली परेशानियों से बचा सकता है.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद क्या करें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले उसमें दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ लें. नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और अन्य जरूरी विवरण सही हैं या नहीं, इसकी जांच कर लें. अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आती या किसी तरह की गलती दिखती है तो आधिकारिक सूचना जरूर देखें. साथ ही एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी पहले से तैयार रख लें ताकि अंतिम समय में दिक्कत न हो.

परीक्षा के दिन समय का रखें ध्यान

परीक्षा के दिन जल्दबाजी से बचना जरूरी होता है. छात्र पहले से तय कर लें कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा. देर होने पर तनाव बढ़ सकता है और तैयारी पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए परीक्षा वाले दिन थोड़ा पहले निकलना बेहतर माना जाता है.

जरूरी चीजें पहले से रखें तैयार

परीक्षा वाले दिन बार-बार सामान ढूंढने से बचने के लिए एक दिन पहले ही जरूरी दस्तावेज और अन्य आवश्यक चीजें तैयार कर लें.इससे परीक्षा के दिन फोकस बना रहता है और अनावश्यक तनाव कम होता है.

यह भी पढ़ें - How To Become IAS Without UPSC: बिना UPSC किए कैसे बन सकते हैं IAS अधिकारी, जान लीजिए पूरा प्रॉसेस?

परीक्षा से पहले खुद को रखें शांत

आखिरी समय में नए टॉपिक शुरू करने के बजाय पहले पढ़े हुए विषयों को दोहराना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. पर्याप्त नींद लें और अपनी दिनचर्या सामान्य रखें. परीक्षा के दिन शांत दिमाग और आत्मविश्वास के साथ जाना बेहतर प्रदर्शन में मदद कर सकता है.

सोशल मीडिया की हर खबर पर भरोसा न करें.

पिछले समय में परीक्षाओं को लेकर कई तरह की अफवाहें और कथित पेपर लीक जैसी खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा में रही हैं. ऐसे में छात्र किसी भी वायरल पोस्ट, मैसेज या अन-ऑफिशियल अपडेट पर तुरंत भरोसा न करें.अगर परीक्षा, एडमिट कार्ड या किसी नए निर्देश को लेकर कोई जानकारी मिलती है तो पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूर जांच लें कि ऐसा कोई अपडेट जारी हुआ है या नहीं. सही और भरोसेमंद जानकारी के आधार पर ही अपनी तैयारी जारी रखें.

यह भी पढ़ें - NEET UG 2026 री-एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Education NEET Admit Card Medical Entrance Exam NEET Exam Guidelines
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