Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी जांचें, प्रिंटआउट निकाल लें.

परीक्षा केंद्र के लिए समय पर निकलें, जरूरी चीजें तैयार रखें.

शांत मन से तैयारी करें, सोशल मीडिया अफवाहों से बचें.

NEET परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी होने के बाद तैयारी का आखिरी चरण शुरू हो जाता है. इस समय कई छात्र सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन परीक्षा से जुड़ी छोटी-छोटी तैयारियां भी उतनी ही जरूरी होती हैं. समय पर पहुंचना, एडमिट कार्ड की जानकारी जांचना और जरूरी दस्तावेज तैयार रखना परीक्षा के दिन होने वाली परेशानियों से बचा सकता है.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद क्या करें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले उसमें दी गई जानकारी ध्यान से पढ़ लें. नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और अन्य जरूरी विवरण सही हैं या नहीं, इसकी जांच कर लें. अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आती या किसी तरह की गलती दिखती है तो आधिकारिक सूचना जरूर देखें. साथ ही एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी पहले से तैयार रख लें ताकि अंतिम समय में दिक्कत न हो.

परीक्षा के दिन समय का रखें ध्यान

परीक्षा के दिन जल्दबाजी से बचना जरूरी होता है. छात्र पहले से तय कर लें कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगेगा. देर होने पर तनाव बढ़ सकता है और तैयारी पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए परीक्षा वाले दिन थोड़ा पहले निकलना बेहतर माना जाता है.

जरूरी चीजें पहले से रखें तैयार

परीक्षा वाले दिन बार-बार सामान ढूंढने से बचने के लिए एक दिन पहले ही जरूरी दस्तावेज और अन्य आवश्यक चीजें तैयार कर लें.इससे परीक्षा के दिन फोकस बना रहता है और अनावश्यक तनाव कम होता है.

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परीक्षा से पहले खुद को रखें शांत



आखिरी समय में नए टॉपिक शुरू करने के बजाय पहले पढ़े हुए विषयों को दोहराना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. पर्याप्त नींद लें और अपनी दिनचर्या सामान्य रखें. परीक्षा के दिन शांत दिमाग और आत्मविश्वास के साथ जाना बेहतर प्रदर्शन में मदद कर सकता है.

सोशल मीडिया की हर खबर पर भरोसा न करें.

पिछले समय में परीक्षाओं को लेकर कई तरह की अफवाहें और कथित पेपर लीक जैसी खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा में रही हैं. ऐसे में छात्र किसी भी वायरल पोस्ट, मैसेज या अन-ऑफिशियल अपडेट पर तुरंत भरोसा न करें.अगर परीक्षा, एडमिट कार्ड या किसी नए निर्देश को लेकर कोई जानकारी मिलती है तो पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूर जांच लें कि ऐसा कोई अपडेट जारी हुआ है या नहीं. सही और भरोसेमंद जानकारी के आधार पर ही अपनी तैयारी जारी रखें.





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