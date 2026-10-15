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हिंदी न्यूज़शिक्षा UP पुलिस भर्ती में EWS कैटेगरी पर उठे सवाल, बोर्ड ने दी चेतावनी  

 UP पुलिस भर्ती में EWS कैटेगरी पर उठे सवाल, बोर्ड ने दी चेतावनी  

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के रिजल्ट को लेकर सवाल उठने लगे हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर एक उम्मीदवार के चयन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर बोर्ड ने सफाई दी है..

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 15 Oct 2026 03:54 PM (IST)
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यूपी पुलिस ने 14 अक्टूबर को सिपाही भर्ती का रिजल्ट घोषित किया है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 32,679 पदों पर चयन किया गया है. रिजल्ट जारी होने के एक दिन बाद ही यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के रिजल्ट को लेकर सवाल उठने लगे हैं. दरअसल, सोशल मीडिया पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पर एक उम्मीदवार के चयन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर बोर्ड ने सफाई दी है और अफवाहें वालों को चेतावनी भी दी है.

दरअसल, बोर्ड की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें बोर्ड ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मनमोहन सिंह यदुवंशी नाम के उम्मीदवार के चयन को लेकर सफाई दी है. बोर्ड ने कहा कि लिस्ट में शामिल क्रम संख्या नंबर 400 पर उम्मीदवार मनमोहन सिंह यदुवंशी का चयन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में किया गया और उम्मीदवार का चयन उनकी और से प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट के आधार पर किया गया. बोर्ड ने यह भी कहा इस भर्ती प्रक्रिया में शासन की ओर से निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया गया है. बोर्ड ने लोगों से यह भी अपील की है कि वह किसी उम्मीदवार के जाति, वर्ग या कैटेगरी के बारे में उम्मीदवार के नाम, उपनाम या प्रचलित जातिगत टाइटल के आधार पर कोई भी निष्कर्ष न निकालें. बोर्ड ने आगे कहा कि बिना समुचित वेरिफिकेशन के सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं.

बोर्ड ने अफवाह फैलाने वालों को दी चेतावनी

बोर्ड ने कहा कि इस तरह की अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों और उनके सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आपको बता दें कि यह बयान बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से जारी किया गया है.

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इतने उम्मीदवार हुए थे सफल

इस भर्ती प्रक्रिया में जारी रिजल्ट के अनुसार जनरल कैटेगरी के 6,685 उम्मीदवारों, ओबीसी के 18,210 उम्मीदवार, एससी के 7,136 उम्मीदवार और एसटी के 648 उम्मीदवारों का चयन किया गया. वहीं इस भर्ती के लिए लगभग 28.86 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इसमें 19.62 लाख पुरुष और 9.24 लाख महिला उम्मीदवार थी. इसके अलावा करीब 21.92 लाख उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

  • यूपी पुलिस भर्ती का रिजल्ट देखने के लिए uppbpb. gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद सीधी भर्ती 2025 के कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें.
  • अब आपके सामने रिजल्ट की पीडीएफ खुल जाएगी.
  • इस पीडीएफ में कंट्रोल एफ की मदद से आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 15 Oct 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Education News UP Police Result
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