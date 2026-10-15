NCTE के नाम से वायरल हो रहा फेक नोटिस, जानें क्या है इसके पीछे की सच्चाई?

एनसीटीई शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. दरअसल फिलहाल सोशल मीडिया पर एनसीटीई से जुड़े कुछ नोटिस वायरल हो रहे हैं. वायरल नोटिस में दावा किया जा रहा है कि टीजीटी के पदों पर आवेदन करने के लिए टीईटी पास होना और ग्रेजुएशन में कम से कम 50 प्रतिशत नंबर हासिल करना जरूरी है. वायरल हो रहे इस नोटिस में बताया गया है कि यह बदलाव तुरंत लागू है, इन्हें लागू करने के बारे में पूरी गाइडलाइन और एफएक्यू जल्दी एनसीटीई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे. हालांकि एनसीटीई ने भी सोशल मीडिया पर कंफर्म कर दिया है कि उसने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है और यह वायरल हो रहा नोटिस पूरी तरह फर्जी है.

एनसीटीई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट कर कहा कि सोशल मीडिया पर एक फर्जी नोटिस चल रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि टीजीटी की नियुक्ति के लिए वैलिड टीईटी और 50 प्रतिशत ग्रेजुएशन मार्क्स जरूरी होंगे. इसके बाद एनसीटीई ने लिखा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने यह नोटिस कभी जारी नहीं किया है. यह पूरी तरह फर्जी और गुमराह करने वाला है. वहीं एनसीटीई ने उम्मीदवारों को ऐसे फर्जी नोटिस पर भरोसा करने से बचने की सलाह भी दी है. एनसीटीई के अनुसार छात्र सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिस पर ही भरोसा करें.

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🚨𝐅𝐀𝐊𝐄 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐂𝐄 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓🚨 A fake notice is circulating on social media claiming that a valid TET & 50% graduation marks are mandatory for TGT appointments. The National Council for Teacher Education has NEVER issued this notice. It is completely fake and misleading. https://t.co/D6CUSmpwbD — National Council for Teacher Education (@NCTE_Official) October 14, 2026

कैसे कर सकते हैं फर्जी नोटिस की पहचान?

सोशल मीडिया पर ऐसे कई तरह के भर्ती विज्ञप्तियों से जुड़े भी कई फर्जी नोटिस वायरल होते हैं. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले फर्जी नोटिस की पहचान करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले उस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन की जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए. अगर नोटिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से जारी किया जाता है, तो वह सही है और अगर कोई नोटिफिकेशन किसी गलत वेबसाइट से जारी किया जाता है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है.

भर्ती विभाग भी कर चुके हैं अलर्ट

देश भर में होने वाली परीक्षाओं के बीच इस तरह के कई फेक नोटिस वायरल होते हैं. ऐसे में इन भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े विभागों की ओर से उम्मीदवारों के लिए कई बार स्पष्टीकरण जारी किया जा चुका है. स्पष्टीकरण में विभागों ने उम्मीदवारों से ऐसे सोशल मीडिया पर जारी होने वाले किसी भी भर्ती नोटिस पर भरोसा न करें. वहीं आयोग की ओर से इस तरह के भर्ती नोटिस फैलाने वालों पर कार्रवाई को लेकर भी जानकारी दी गई है.

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