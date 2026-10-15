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हिंदी न्यूज़शिक्षाNCTE के नाम से वायरल हो रहा फेक नोटिस, जानें क्या है इसके पीछे की सच्चाई?

NCTE के नाम से वायरल हो रहा फेक नोटिस, जानें क्या है इसके पीछे की सच्चाई?

सोशल मीडिया पर NCTE से जुड़े नोटिस वायरल हो रहे हैं. वायरल नोटिस में दावा किया जा रहा है कि TGT के पदों पर आवेदन करने के लिए TET पास होना और ग्रेजुएशन में कम से कम 50 प्रतिशत नंबर हासिल करना जरूरी है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 15 Oct 2026 09:31 AM (IST)
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एनसीटीई शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. दरअसल फिलहाल सोशल मीडिया पर एनसीटीई से जुड़े कुछ नोटिस वायरल हो रहे हैं. वायरल नोटिस में दावा किया जा रहा है कि टीजीटी के पदों पर आवेदन करने के लिए टीईटी पास होना और ग्रेजुएशन में कम से कम 50 प्रतिशत नंबर हासिल करना जरूरी है. वायरल हो रहे इस  नोटिस में बताया गया है कि यह बदलाव तुरंत लागू है, इन्हें लागू करने के बारे में पूरी गाइडलाइन और एफएक्यू जल्दी एनसीटीई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे. हालांकि एनसीटीई ने भी सोशल मीडिया पर कंफर्म कर दिया है कि उसने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है और यह वायरल हो रहा नोटिस पूरी तरह फर्जी है. 

एनसीटीई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट कर कहा कि सोशल मीडिया पर एक फर्जी नोटिस चल रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि टीजीटी की नियुक्ति के लिए वैलिड टीईटी और 50 प्रतिशत ग्रेजुएशन मार्क्स जरूरी होंगे. इसके बाद एनसीटीई ने लिखा कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने यह नोटिस कभी जारी नहीं किया है. यह पूरी तरह फर्जी और गुमराह करने वाला है. वहीं एनसीटीई ने उम्मीदवारों को ऐसे फर्जी नोटिस पर भरोसा करने से बचने की सलाह भी दी है. एनसीटीई के अनुसार छात्र सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिस पर ही भरोसा करें. 

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कैसे कर सकते हैं फर्जी नोटिस की पहचान?

सोशल मीडिया पर ऐसे कई तरह के भर्ती विज्ञप्तियों से जुड़े भी कई फर्जी नोटिस वायरल होते हैं. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले फर्जी नोटिस की पहचान करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले उस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन की जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए. अगर नोटिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से जारी किया जाता है, तो वह सही है और अगर कोई नोटिफिकेशन किसी गलत वेबसाइट से जारी किया जाता है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. 

भर्ती विभाग भी कर चुके हैं अलर्ट 

देश भर में होने वाली परीक्षाओं के बीच इस तरह के कई फेक नोटिस वायरल होते हैं. ऐसे में इन भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े विभागों की ओर से उम्मीदवारों के लिए कई बार स्पष्टीकरण जारी किया जा चुका है. स्पष्टीकरण में विभागों ने उम्मीदवारों से ऐसे सोशल मीडिया पर जारी होने वाले किसी भी भर्ती नोटिस पर भरोसा न करें. वहीं आयोग की ओर से इस तरह के भर्ती नोटिस फैलाने वालों पर कार्रवाई को लेकर भी जानकारी दी गई है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 15 Oct 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Education News
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