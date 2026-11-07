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हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Doctors News: सरकारी डॉक्टर कर सकेंगे सुपर स्पेशियलिटी की पढ़ाई, UP सरकार ने तय की शर्तें

UP Doctors News: सरकारी डॉक्टर कर सकेंगे सुपर स्पेशियलिटी की पढ़ाई, UP सरकार ने तय की शर्तें

यूपी सरकार ने डॉक्टर के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. अब राज्य के सरकारी डॉक्टर पीजी के बाद अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए सुपर स्पेशियलिटी और दूसरी उच्चतर चिकित्सा प्रोग्राम की पढ़ाई कर सकेंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 07 Nov 2026 06:55 AM (IST)
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UP Doctors News: उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डॉक्टर के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है. अब राज्य के सरकारी डॉक्टर पीजी के बाद अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए सुपर स्पेशियलिटी और दूसरी उच्चतर चिकित्सा प्रोग्राम की पढ़ाई कर सकेंगे. उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देशों के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव भी वी. हेकाली झिमोमी ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से पूरे प्रदेश में लागू हो गया है. सरकार के इस कदम से आने वाले समय में सरकारी अस्पतालों में एक्सपर्ट और सुपर स्पेशियलिटी डॉक्टरों की उपलब्धता में बड़ा इजाफा होगा. 

क्या है दाखिले के नियम और योग्यता?

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नए शासनादेश के अनुसार पीजी डिग्री और डिप्लोमा धारक पीएमएचएस डॉक्टर नीट प्रवेश परीक्षा माध्यम से उच्चतर चिकित्सा पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकेंगे. हालांकि इसके लिए डॉक्टर को विभाग से अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा कुछ नियमों और शर्तें भी तय की गई है. आवेदन करने वाले डॉक्टर के खिलाफ किसी भी तरह की विभागीय कार्रवाई, सतर्कता जांच या आपराधिक मामला लंबित नहीं होना चाहिए. वहीं डॉक्टरों की प्रोबेशन अवधि पूरी होनी चाहिए और उनका स्थायीकरण आदेश जारी होना जरूरी है. साथी उनका सर्विस रिकॉर्ड भी सही होना चाहिए. 

आयु सीमा और डिग्री की योग्यता 

नए आदेश के अनुसार उच्चतर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए डॉक्टरों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है. इसकी गणना आवेदन वर्ष से पहले के वर्ष की 31 दिसंबर के आधार पर की जाएगी. वहीं पढ़ाई के लिए जाने वाले डॉक्टर को अपनी एमबीबीएस और पीजी की मूल डिग्रियां  महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के कार्यालय में जमा करनी होगी. 

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10 साल की अनिवार्य सेवा और 1 करोड़ का बॉन्ड 

सरकार ने इस सुविधा के साथ एक बड़ी शर्त यह जोड़ी है कि उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टरों को 10 साल तक सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य रूप से अपनी सेवाएं देनी होंगी. अगर कोई डॉक्टर पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शर्त का उल्लंघन करता है, तो उसे जुर्माने के तौर पर एक करोड़ रुपये का बॉन्ड भरना होगा. वहीं अगर कोई डॉक्टर बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसे अगले 5 साल तक किसी दूसरे उच्चतर चिकित्सा प्रोग्राम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर परीक्षा में तीन से ज्यादा बार असफल होता है, तो दोबारा परीक्षा देने के लिए शासन की अनुमति लेनी होगी. 

पहले से PG कर चुके डॉक्टर के लिए नियम 

नए आदेश के अनुसार पहली बार अनुमति लेकर उच्चतर चिकित्सा प्रोग्राम करने वाले डॉक्टरों को 2 साल का विशेष सवेतन अध्ययन अवकाश और 1 साल का बिना वेतन असाधारण अवकाश मिलेगा. वहीं जो डॉक्टर पहले भी पीजी कर चुके हैं और दोबारा उच्च शिक्षा ले रहे हैं, उन्हें अपनी पहले की पढ़ाई के बाद तय 10 साल की अनिवार्य सेवा में से कम से कम 5 साल पूरे करने होंगे. इसके बाद ही उन्हें दोबारा पढ़ाई की अनुमति मिलेगी. ऐसी स्थिति में डॉक्टरों को कुल मिलाकर 15 साल तक सरकारी अस्पताल में काम करना होगा और पढ़ाई के दौरान उन्हें बिना सैलरी असाधारण अवकाश दिया जाएगा. 

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 07 Nov 2026 06:55 AM (IST)
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