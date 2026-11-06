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हिंदी न्यूज़शिक्षाICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट

ICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट

सितंबर 2026 सेशन के लिए सीए फाऊंडेशन रिजल्ट की घोषणा कर दी है. इंस्टीट्यूट की ओर से जारी ऑफिशियल टॉपर लिस्ट के अनुसार कंसिका और महक गुप्ता ने 361-361 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 शेयर की है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 06 Nov 2026 12:45 PM (IST)
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इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने आज यानी 6 नवंबर को सितंबर 2026 सेशन के लिए सीए फाऊंडेशन रिजल्ट की घोषणा कर दी है. इंस्टीट्यूट की ओर से जारी ऑफिशियल टॉपर लिस्ट के अनुसार कंसिका और महक गुप्ता ने 361-361 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 शेयर की है. वहीं कुल पास परसेंटेज 18.93 प्रतिशत रहा है. पहले जारी एक प्रेस रिलीज में इंस्टीट्यूट ने बताया कि सीए फाऊंडेशन सितंबर 2026 के स्कोर कार्ड शाम तक जारी कर दिए जाएंगे. कैंडिडेट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट से मेरिट लिस्ट, पीडीएफ और टॉपर्स की लिस्ट देख सकते है. 

2 छात्राओं ने हासिल की ऑल इंडिया रैंक 1 

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आईसीएआई सीए फाउंडेशन ने रिजल्ट जारी करने के साथ ही टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है. टॉपर्स लिस्ट के अनुसार इस बार हिसार और हैदराबाद की दो छात्राओं ने सीए फाऊंडेशन में एक साथ पहली रैंक हासिल की है. हिसार की रहने वाली कंसिका और हैदराबाद की रहने वाली महक गुप्ता ने 400 में से 361-361 अंक प्राप्त किया. वहीं दोनों का स्कोर 90.25 प्रतिशत रहा. इसके अलावा खास बात यह है कि इस बार टॉप तीन रैंक पर कुल पांच उम्मीदवारों ने जगह बनाई है. इसमें रैंक 1 पर दो उम्मीदवार और रैंक 2 पर भी दो उम्मीदवार रहे. जबकि रैंक 3 पर 1 उम्मीदवार ने दावेदारी हासिल की. 

देखें टॉपर्स की लिस्ट 

‌ रैंक      उम्मीदवार का नाम       शहर             पास प्रतिशत 
AIR 1   कंसिका                        हिसार             90.25 प्रतिशत 
AIR 1   महक गुप्ता                   हैदराबाद         90.25 प्रतिशत
AIR 2   स्पर्श खंडेलवाल             अजमेर           89.75 प्रतिशत 
AIR 2    जे. जयंथ                      चेन्नई              89.75 प्रतिशत
AIR 3    वैभवी सिंहल                ग्वालियर          89.50प्रतिशत

इतने उम्मीदवार हुए पास

इस बार सीए फाऊंडेशन सितंबर 2026 की परीक्षा में कुल 1,04,240 उम्मीदवारों ‌में से 19,736 उम्मीदवार सफल हुए हैं. वहीं परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 18.93 फीसदी रहा है. इसके अलावा जेंडर के आधार पर देखें तो पुरुष उम्मीदवारों का पास प्रतिशत महिलाओं से ज्यादा रहा. परीक्षा में 53,398 पुरुष उम्मीदवारों में से 10,931 पास हुए. वहीं 50,842 महिला उम्मीदवारों में से 8,805 ने सफलता हासिल की. इसमें पुरुषों का प्रतिशत 20.47 प्रतिशत रहा, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 17.32 प्रतिशत रहा. 

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ऐसे चेक करें का फाउंडेशन का रिजल्ट 

  • सीए फाउंडेशन का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं. 
  • इसके बाद का फाउंडेशन सितंबर 2026 रिजल्ट के लिए संबंधित लिंक चुनें. 
  • अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालें. 
  • इसके बाद रिजल्ट देखने के लिए डिटेल को सबमिट कर दें. 
  • अब आपकी स्क्रीन पर स्कोर कार्ड दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करके सेव कर लें. 

साल में 3 बार होते हैं एग्जाम 

सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाऊंडेशन एग्जाम अब साल में तीन बार होते हैं. इसमें जनवरी, मई और सितंबर में यह परीक्षा आयोजित कराई जाती है.  क्योंकि एग्जाम कोर्स के हिसाब से तीन अलग-अलग लेवल पर होता है, इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के तौर पर सर्टिफाइड होने के लिए कैंडिडेट को सभी कोर्स लेवल पर पास करने होते हैं. वहीं आपको बता दें कि इस बार सीए फाऊंडेशन सितंबर लेवल का एग्जाम 2,5,7 और 9 सितंबर 2026 को हुए थे.

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About the author कविता गाडरी

कविता एबीपी नेटवर्क नोएडा के साथ बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही है. वर्तमान में कविता का मुख्य फोकस शिक्षा, करियर और नौकरी से जुड़ी खबरों पर रहता है.

करीब 3.5 साल से पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी कव‍िता एबीपी नेटवर्क से पहले राजस्थान पत्रिका में काम कर चुकी है. यहां  उन्होंने नेशनल एडिशन और अलग-अलग सप्लीमेंट्स के लिए काम किया. राजस्थान पत्रिका में करियर की उड़ान और सी न्यूज जैसे कॉलम वह कवर करती थी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो के साथ काम करने का अवसर मिला, जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन की बारीकियों को समझने का अनुभव दिया. वहीं पत्रकारिता के अलावा कविता की खास रुचि खेल, विशेष रूप से क्रिकेट में है. राजस्थान पत्रिका में रहते हुए कविता ने मदर्स डे स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन में भी काम किया है.

पढ़ाई की बात करें तो कविता ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की.
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Published at : 06 Nov 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
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