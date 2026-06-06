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हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Government Scholarships: 12वीं पास बेटियों के लिए खुशखबरी! यूपी सरकार दे रही स्कॉलरशिप, ऐसे उठाएं लाभ

UP Government Scholarships: 12वीं पास बेटियों के लिए खुशखबरी! यूपी सरकार दे रही स्कॉलरशिप, ऐसे उठाएं लाभ

12वीं पास छात्राओं के लिए यूपी सरकार और केंद्र सरकार कई छात्रवृत्ति योजनाएं चला रही हैं, जिनके तहत फीस, मेंटेनेंस भत्ता और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 Jun 2026 06:39 AM (IST)
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  • केंद्रीय योजनाओं हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें.

उत्तर प्रदेश में 12वीं पास करने वाली छात्राओं के लिए हायर एजुकेशन का रास्ता अब और आसान हो सकता है. राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न स्कॉलरशिप स्कीम आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद कर रही हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें ग्रेजुएशन (UG), पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

यूपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप

उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाओं में से एक यूपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है. यह योजना कक्षा 11 से लेकर पीएचडी स्तर तक पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध है. इसके तहत छात्राओं को ट्यूशन फीस के साथ-साथ मेंटेनेंस अलाउंस भी दिया जाता है.

इस योजना का लाभ लेने के लिए सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. वहीं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्रों के लिए आय सीमा 2.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है.

कन्या विद्याधन योजना

राज्य सरकार की कन्या विद्याधन योजना भी छात्राओं के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है. इस योजना के तहत 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को एकमुश्त 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक बाधाओं को कम करना है. यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्डों की योग्य छात्राएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं.

तकनीकी शिक्षा के लिए प्रगति स्कॉलरशिप

अगर कोई छात्रा इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक या अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिला ले रही है, तो वह प्रगति स्कॉलरशिप योजना का लाभ भी उठा सकती है. यह योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा संचालित की जाती है. इस योजना के तहत चयनित छात्राओं को प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना है.

यह भी पढ़ें - विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा! सरकार दे रही स्कॉलरशिप, जानें कौन और कैसे कर सकता है आवेदन?

नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से भी मिल सकता है लाभ

राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा छात्राएं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से भी विभिन्न केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन कर सकती हैं. यह एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां केंद्र सरकार द्वारा संचालित कई छात्रवृत्ति योजनाएं उपलब्ध हैं.

कैसे करें आवेदन?

यूपी सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है. इच्छुक छात्राओं को उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. वहीं, केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें - UGC Scholarship 2026: मास्टर्स के लिए छात्रों को मिलेगी आर्थिक मदद, जानिए कौन-कौन सी स्कॉलरशिप का उठा सकते हैं लाभ?

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 06 Jun 2026 06:39 AM (IST)
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