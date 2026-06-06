12वीं पास बेटियों के लिए खुशखबरी! यूपी सरकार दे रही स्कॉलरशिप, ऐसे उठाएं लाभ

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्रीय योजनाओं हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें.

उत्तर प्रदेश में 12वीं पास करने वाली छात्राओं के लिए हायर एजुकेशन का रास्ता अब और आसान हो सकता है. राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न स्कॉलरशिप स्कीम आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद कर रही हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य बेटियों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें ग्रेजुएशन (UG), पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) और तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है.

यूपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप

उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे प्रमुख छात्रवृत्ति योजनाओं में से एक यूपी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है. यह योजना कक्षा 11 से लेकर पीएचडी स्तर तक पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए उपलब्ध है. इसके तहत छात्राओं को ट्यूशन फीस के साथ-साथ मेंटेनेंस अलाउंस भी दिया जाता है.

इस योजना का लाभ लेने के लिए सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. वहीं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्रों के लिए आय सीमा 2.5 लाख रुपये निर्धारित की गई है.

कन्या विद्याधन योजना

राज्य सरकार की कन्या विद्याधन योजना भी छात्राओं के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है. इस योजना के तहत 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को एकमुश्त 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक बाधाओं को कम करना है. यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्डों की योग्य छात्राएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं.

तकनीकी शिक्षा के लिए प्रगति स्कॉलरशिप

अगर कोई छात्रा इंजीनियरिंग, फार्मेसी, पॉलिटेक्निक या अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों में दाखिला ले रही है, तो वह प्रगति स्कॉलरशिप योजना का लाभ भी उठा सकती है. यह योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा संचालित की जाती है. इस योजना के तहत चयनित छात्राओं को प्रति वर्ष 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना है.



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नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से भी मिल सकता है लाभ

राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा छात्राएं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से भी विभिन्न केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन कर सकती हैं. यह एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां केंद्र सरकार द्वारा संचालित कई छात्रवृत्ति योजनाएं उपलब्ध हैं.

कैसे करें आवेदन?

यूपी सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है. इच्छुक छात्राओं को उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. वहीं, केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) के माध्यम से किया जा सकता है.

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