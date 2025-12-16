हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Board 2026: इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें घोषित, यहां जानें पूरा शेड्यूल

UP Board 2026: इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें घोषित, यहां जानें पूरा शेड्यूल

परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की जाएंगी, ताकि सभी मंडलों में सुचारू और व्यवस्थित तरीके से मूल्यांकन किया जा सके. इस फैसले से न केवल छात्रों और शिक्षकों को पहले से तैयारी का मौका मिलेगा.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 16 Dec 2025 09:16 PM (IST)
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) से जुड़े लाखों छात्रों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट (12वीं) कक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है. बोर्ड की ओर से यह परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की जाएंगी, ताकि सभी मंडलों में सुचारू और व्यवस्थित तरीके से मूल्यांकन किया जा सके. इस फैसले से न केवल छात्रों और शिक्षकों को पहले से तैयारी का मौका मिलेगा, बल्कि परीक्षा व्यवस्था को भी बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा.

दो चरणों में होगी परीक्षा, पहला 24 जनवरी 2026 से

आपको बता दें कि पहले चरण की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं 24 जनवरी 2026 से शुरू होकर 1 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी. इस चरण में प्रदेश के 10 मंडलों को शामिल किया गया है, जिनमें आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल शामिल हैं. हालांकि, इस अवधि के दौरान 29 जनवरी और 30 जनवरी 2026 को प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी. इसकी वजह यह है कि इन दोनों दिनों में यूपीटीईटी (उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा) की लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है. यूपीटीईटी परीक्षा के कारण राज्य के कई विद्यालयों में शैक्षिक अवकाश रहेगा, जिससे इन तारीखों पह प्रयोगात्मक परीक्षाओं को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है.

UP Board 2026: इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें घोषित, यहां जानें पूरा शेड्यूल

दूसरे चरण में 8 मंडलों को किया शामिल

वहीं, दूसरे चरण की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं 2 फरवरी 2026 से लेकर 9 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी. इस चरण में प्रदेश के 8 मंडलों को शामिल किया गया है. इनमें अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल के विद्यालयों में छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी. बोर्ड का उद्देश्य है कि सभी मंडलों में समान रूप से मूल्यांकन हो और किसी भी छात्र को असुविधा का सामना न करना पड़े.

यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने दी जानकारी

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस संबंध में आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं निर्धारित तिथियों के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी और विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर लें. बोर्ड ने छात्रों से भी अपील की है कि वे अपने विद्यालय से संपर्क में रहें, प्रयोगात्मक फाइलें और रिकॉर्ड समय पर पूरा करें और परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी सुनिश्चित करें. यह शेड्यूल जारी होने के बाद छात्रों और अभिभावकों को अब परीक्षा की योजना बनाने में आसानी होगी.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 16 Dec 2025 09:16 PM (IST)
Practical Exam UP Board UP Borad Exam 2026
