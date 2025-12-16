UP Board 2026: इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखें घोषित, यहां जानें पूरा शेड्यूल

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board) से जुड़े लाखों छात्रों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है. यूपी बोर्ड ने वर्ष 2026 की इंटरमीडिएट (12वीं) कक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है. बोर्ड की ओर से यह परीक्षाएं दो चरणों में आयोजित की जाएंगी, ताकि सभी मंडलों में सुचारू और व्यवस्थित तरीके से मूल्यांकन किया जा सके. इस फैसले से न केवल छात्रों और शिक्षकों को पहले से तैयारी का मौका मिलेगा, बल्कि परीक्षा व्यवस्था को भी बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा.

दो चरणों में होगी परीक्षा, पहला 24 जनवरी 2026 से

आपको बता दें कि पहले चरण की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं 24 जनवरी 2026 से शुरू होकर 1 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी. इस चरण में प्रदेश के 10 मंडलों को शामिल किया गया है, जिनमें आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन और बस्ती मंडल शामिल हैं. हालांकि, इस अवधि के दौरान 29 जनवरी और 30 जनवरी 2026 को प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी. इसकी वजह यह है कि इन दोनों दिनों में यूपीटीईटी (उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा) की लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है. यूपीटीईटी परीक्षा के कारण राज्य के कई विद्यालयों में शैक्षिक अवकाश रहेगा, जिससे इन तारीखों पह प्रयोगात्मक परीक्षाओं को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है.

दूसरे चरण में 8 मंडलों को किया शामिल

वहीं, दूसरे चरण की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं 2 फरवरी 2026 से लेकर 9 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी. इस चरण में प्रदेश के 8 मंडलों को शामिल किया गया है. इनमें अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और गोरखपुर मंडल के विद्यालयों में छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी. बोर्ड का उद्देश्य है कि सभी मंडलों में समान रूप से मूल्यांकन हो और किसी भी छात्र को असुविधा का सामना न करना पड़े.

यह भी पढ़ें: रेलवे में ग्रुप D के हजारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 10वीं पास को भी मिल रहा मौका

यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने दी जानकारी

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने इस संबंध में आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं निर्धारित तिथियों के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी और विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर लें. बोर्ड ने छात्रों से भी अपील की है कि वे अपने विद्यालय से संपर्क में रहें, प्रयोगात्मक फाइलें और रिकॉर्ड समय पर पूरा करें और परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी सुनिश्चित करें. यह शेड्यूल जारी होने के बाद छात्रों और अभिभावकों को अब परीक्षा की योजना बनाने में आसानी होगी.

यह भी पढ़ें: CLAT Result 2026: CLAT परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें स्कोरकार्ड कैसे कर सकते हैं डाउनलोड

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI