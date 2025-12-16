CLAT Result 2026 जारी होने के बाद अगला अहम चरण काउंसलिंग प्रक्रिया का होगा जिन उम्मीदवारों को अच्छी रैंक मिलेगी, उन्हें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) में दाखिले का मौका मिलेगा काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का चयन करना होगा सीट अलॉटमेंट उम्मीदवार की रैंक, कैटेगरी और उपलब्ध सीटों के आधार पर की जाएगी काउंसलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी और शेड्यूल भी रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी जाती है.

रिजल्ट के साथ ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ भी जारी की जा सकती है, जिसके आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। काउंसलिंग के दौरान छात्रों को अपनी रैंक के अनुसार NLU का चयन करने का मौका मिलेगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें और वेबसाइट पर नजर बनाए रखें



कब जारी हो सकता है



नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम की ओर से अभी रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि CLAT Result 2026 को 17 दिसंबर के आसपास जारी किया जा सकता है ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि कोई जरूरी अपडेट छूट न जाए.



कितने उम्मीदवार हुए थे शामिल



इस साल CLAT परीक्षा में करीब 92 हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे इनमें से लगभग 75,009 अभ्यर्थियों ने अंडर ग्रेजुएट (UG) कोर्स के लिए परीक्षा दी थी, जबकि लगभग 17,335 उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्स के लिए परीक्षा में बैठे थे परीक्षा के बाद से ही सभी अभ्यर्थी अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.



यह भी पढ़ें - यूपी में 41,424 होम गार्ड पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक- ऐसे करें अप्लाई



कब हुई थी क्लैट परीक्षा



नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLUs) की ओर से CLAT 2026 की परीक्षा का आयोजन 07 दिसंबर 2025 को किया गया था यह परीक्षा देशभर के 56 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई और अब सभी उम्मीदवारों की नजर सिर्फ रिजल्ट पर टिकी हुई है.



कैसे करें डाउनलोड

सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं.

वेबसाइट के होमपेज पर “Result” या “CLAT Result 2026” से जुड़ा लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

अब आपके सामने लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

लॉगिन करते ही आपका CLAT Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट को ध्यान से चेक करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट या PDF सेव कर लें.



यह भी पढ़ें - UGC का इतिहास हुआ खत्म, VBSA से शुरू होगी उच्च शिक्षा की नई कहानी

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI