हिंदी न्यूज़शिक्षाCLAT Result 2026: क्लैट परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें स्कोरकार्ड कैसे कर सकते हैं डाउनलोड

CLAT Result 2026: क्लैट परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी, जानें स्कोरकार्ड कैसे कर सकते हैं डाउनलोड

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख डाउनलोड कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 16 Dec 2025 03:57 PM (IST)
CLAT Result 2026 जारी होने के बाद अगला अहम चरण काउंसलिंग प्रक्रिया का होगा जिन उम्मीदवारों को अच्छी रैंक मिलेगी, उन्हें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) में दाखिले का मौका मिलेगा काउंसलिंग प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का चयन करना होगा सीट अलॉटमेंट उम्मीदवार की रैंक, कैटेगरी और उपलब्ध सीटों के आधार पर की जाएगी काउंसलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी और शेड्यूल भी रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा उम्मीदवारों को सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी जाती है.

रिजल्ट के साथ ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ भी जारी की जा सकती है, जिसके आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। काउंसलिंग के दौरान छात्रों को अपनी रैंक के अनुसार NLU का चयन करने का मौका मिलेगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें और वेबसाइट पर नजर बनाए रखें

कब जारी हो सकता है

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कंसोर्टियम की ओर से अभी रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि CLAT Result 2026 को 17 दिसंबर के आसपास जारी किया जा सकता है ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि कोई जरूरी अपडेट छूट न जाए.

कितने उम्मीदवार हुए थे शामिल

इस साल CLAT परीक्षा में करीब 92 हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे इनमें से लगभग 75,009 अभ्यर्थियों ने अंडर ग्रेजुएट (UG) कोर्स के लिए परीक्षा दी थी, जबकि लगभग 17,335 उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्स के लिए परीक्षा में बैठे थे परीक्षा के बाद से ही सभी अभ्यर्थी अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कब हुई थी क्लैट परीक्षा

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLUs) की ओर से CLAT 2026 की परीक्षा का आयोजन 07 दिसंबर 2025 को किया गया था यह परीक्षा देशभर के 56 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई गई और अब सभी उम्मीदवारों की नजर सिर्फ रिजल्ट पर टिकी हुई है.

कैसे करें  डाउनलोड

  • सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं.
  • वेबसाइट के होमपेज पर “Result” या “CLAT Result 2026” से जुड़ा लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.
  • अब आपके सामने लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.
  • लॉगिन करते ही आपका CLAT Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • रिजल्ट को ध्यान से चेक करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट या PDF सेव कर लें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 16 Dec 2025 03:57 PM (IST)
