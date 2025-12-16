हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीरेलवे में ग्रुप D के हजारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 10वीं पास को भी मिल रहा मौका

रेलवे में ग्रुप D के हजारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 10वीं पास को भी मिल रहा मौका

रेलवे ग्रुप D भर्ती देश की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जाती है यह भर्ती अलग-अलग रेलवे जोन के लिए होगी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की जाएगी जानें डिटेल्स...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 16 Dec 2025 07:28 PM (IST)
यह भर्ती उन युवाओं के लिए शानदार मौका है जो कम शैक्षणिक योग्यता के साथ सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं रेलवे ग्रुप D भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को देश के अलग-अलग रेलवे जोन में नियुक्त किया जाएगा, जिससे उन्हें अपने नजदीकी क्षेत्र में काम करने का अवसर भी मिल सकता है रेलवे की नौकरी को स्थिर करियर, समय पर वेतन और भविष्य की सुरक्षा के लिए जाना जाता है इस भर्ती में चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

आवेदन से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें, ताकि किसी भी प्रकार की गलती से बचा जा सके परीक्षा की तैयारी समय रहते शुरू करना भी उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद रहेगा रेलवे ग्रुप D भर्ती देश की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जाती है इसके तहत ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, प्वाइंट्समैन जैसे पदों पर नियुक्ति की जाती है यह भर्ती अलग-अलग रेलवे जोन के लिए होगी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू की जाएगी.

इस भर्ती के लिए वे सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं जिन्होंने कम से कम 10वीं कक्षा पास कर ली है जो निर्धारित उम्र सीमा में आते हैं जो रेलवे की शारीरिक मानकों को पूरा करते हैं.

योग्यता 

उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है 10वीं के साथ ITI या NAC सर्टिफिकेट वाले उम्मीदवार भी पात्र माने जाएंगे.

उम्र सीमा 

इस भर्ती के लिए उम्र सीमा  36 वर्ष तय की गयी है आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/PwBD) को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी.

आवेदन शुल्क 

इस भर्ती में सामान्य वर्ग  के लिए  500 रुपये और SC / ST / महिला / दिव्यांग उम्मीदवार: लगभग 250 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा.CBT में शामिल होने पर कुछ राशि वापस भी की जा सकती है.

चयन प्रक्रिया 

रेलवे ग्रुप D भर्ती में 4 चरणों में होगा

  •  कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)
  • शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)
  • दस्तावेज सत्यापन
  • मेडिकल टेस्ट

वेतन कितना मिलेगा 

चयनित उम्मीदवारों को लेवल-1 पे मैट्रिक्स के तहत शुरुआती वेतन लगभग 18,000 रुपये प्रति माह दिया जायेगा इसके अलावा DA, HRA, TA जैसे भत्ते भी मिलेंगे.

जरूरी दस्तावेज

  • 10वीं की मार्कशीट
  • आधार कार्ड / पहचान पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • हस्ताक्षर
  • जाति प्रमाण पत्र 

आवेदन प्रक्रिया

रेलवे ग्रुप D भर्ती के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा

1. आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं
2. नया रजिस्ट्रेशन करें
3. अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें
4. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें
5. आवेदन शुल्क जमा करें
6. फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंट निकाल लें

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 16 Dec 2025 07:04 PM (IST)
