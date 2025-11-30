हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाUP Board 10th 12th Exam: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, एग्जाम के लिए उठाया बड़ा कदम

UP Board 10th 12th Exam: यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, एग्जाम के लिए उठाया बड़ा कदम

अगर किसी को परीक्षा केंद्र से संबंधित कोई दिक्कत है. किसी गलत स्कूल का नाम है या कोई स्कूल छूट गया है तो 4 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आपत्ति डाल सकते हैं.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: Sonam | Updated at : 30 Nov 2025 10:58 PM (IST)
यूपी बोर्ड ने 2026 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों की लिस्ट अपनी वेबसाइट upmsp.edu.in पर डाल दी है. इस बार कुल 7448 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाने का प्लान है. हालांकि, यह अभी फाइनल नहीं है और इसमें बदलाव हो सकता है.

कैसे जता सकते हैं आपत्ति?

अगर किसी को परीक्षा केंद्र से संबंधित कोई दिक्कत है. किसी गलत स्कूल का नाम है या कोई स्कूल छूट गया है तो 4 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आपत्ति डाल सकते हैं. इसके बाद कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी. वहीं, 30 दिसंबर को फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी.

किन स्कूलों को बनाया जाएगा केंद्र?

यूपी बोर्ड ने इस बार 7448 केंद्र प्रस्तावित किए हैं. इनमें 910 सरकारी स्कूल, 3484 सहायता प्राप्त (एडेड) स्कूल और 3054 वित्त पोषित (फाइनेंस नॉन-गवर्नमेंट) स्कूल शामिल हैं. बता दें कि पिछले साल यानी 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए 7657 केंद्र प्रस्तावित किए गए थे. इनमें 940 सरकारी, 3512 एडेड और 3205 वित्त पोषित स्कूल थे. इसका मतलब यह है कि इस बार 209 केंद्र कम हो गए हैं.

क्यों कम हुए केंद्र?  

अब सवाल उठता है कि केंद्रों की संख्या कम क्यों की गई है तो इसका जवाब है कि इस बार बच्चों की संख्या भी थोड़ी कम हुई है. 2026 की परीक्षा में कुल 52 लाख 30 हजार 297 बच्चे रजिस्टर्ड हैं. इनमें 10वीं में 27 लाख 50 हजार 945 बच्चे  हैं तो 12वीं में 24 लाख 79 हजार 352 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. वहीं, 2025 के आंकड़ों पर गौर करें तो उस दौरान कुल 54 लाख 38 हजार 597 बच्चों ने एग्जाम दिए थे. उस वक्त 10वीं में 27 लाख 40 हजार 151 बच्चे बैठे थे तो 12वीं में 26 लाख 98 हजार 446 बच्चों ने परीक्षा दी थी. 

कब होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं?

यूपी बोर्ड ने पहले ही बता दिया है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी. इसका मतलब यह है कि करीब 22-23 दिन का शेड्यूल रहेगा. यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के मुताबिक, हमने कोशिश की है कि हर बच्चे को अपने जिले में ही परीक्षा केंद्र मिले और नकल जैसी कोई गड़बड़ न हो, इसलिए कुछ कमजोर और दूरदराज के स्कूलों को इस बार लिस्ट से हटाया गया है.

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं.
Published at : 30 Nov 2025 10:58 PM (IST)
UP Board 12th Exam UP Board 10th Exam UP Board
