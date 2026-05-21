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हिंदी न्यूज़शिक्षाअब कॉलेज में भी यूनिफॉर्म! यूपी की यूनिवर्सिटीज में लागू होगा नया नियम, छात्राओं के लिए शुरू होंगे ये कोर्स

अब कॉलेज में भी यूनिफॉर्म! यूपी की यूनिवर्सिटीज में लागू होगा नया नियम, छात्राओं के लिए शुरू होंगे ये कोर्स

यूपी के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में अब यूनिफॉर्म लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है. साथ ही छात्राओं के लिए रोजगार आधारित कोर्स शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 May 2026 06:02 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई का माहौल बदलने जा रहा है. स्कूल खत्म होने के बाद जिस आजादी का इंतजार छात्र करते थे, उसमें अब बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. राज्यपाल और प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं. अब तक कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में यूनिफॉर्म पहनना जरूरी नहीं था, लेकिन नए आदेश के बाद छात्रों को तय ड्रेस में ही संस्थानों में आना पड़ सकता है.

राज्यपाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया. उनका कहना है कि स्कूलों की तरह कॉलेजों में भी यूनिफॉर्म लागू होने से छात्रों के बीच सामाजिक और आर्थिक भेदभाव कम होगा. कई बार कपड़ों और लाइफस्टाइल की वजह से छात्र खुद को दूसरों से अलग महसूस करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म से सभी छात्रों में समानता का भाव आएगा और पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा.

छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सिर्फ यूनिफॉर्म पर ही नहीं, बल्कि छात्रों खासकर छात्राओं को रोजगार के लिए तैयार करने पर भी जोर दिया. उन्होंने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को रोजगार आधारित नए कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्यूटीशियन ट्रेनिंग, मेहंदी डिजाइन, GST, अकाउंटेंसी, बिंदी निर्माण और मिलेट्स से खाद्य सामग्री बनाने जैसे कोर्स शुरू किए जाएं. उनका मानना है कि ऐसे कोर्स छात्राओं को पढ़ाई के साथ रोजगार और खुद का काम शुरू करने में मदद करेंगे.

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डिग्री के साथ हुनर भी जरूरी

राज्यपाल ने यह भी कहा कि जिन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में अच्छे कार्यक्रम पहले से चल रहे हैं, उन्हें दूसरे संस्थानों में भी लागू किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इसका फायदा मिल सके. उन्होंने साफ कहा कि आज के समय में सिर्फ डिग्री काफी नहीं है. छात्रों के पास हुनर भी होना चाहिए ताकि वे पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी या स्वरोजगार के लिए तैयार रहें.

छात्राओं की सुरक्षा पर खास ध्यान

महिला छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी बैठक में खास चर्चा हुई. राज्यपाल ने महिला कॉलेजों और छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि छात्राओं को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिलना चाहिए. इसके लिए सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में ऐसी कमेटियां बनाने को कहा गया है जहां छात्र और छात्राएं अपनी समस्याएं खुलकर बता सकें और उनका जल्दी समाधान हो सके.

शिक्षकों को भी दिए गए निर्देश

बैठक में शिक्षकों को भी सख्त संदेश दिया गया. राज्यपाल ने कहा कि कोई भी शिक्षक ऐसा काम न करे जिससे शिक्षक पेशे की गरिमा को नुकसान पहुंचे. उन्होंने समय पर क्लास लगाने, छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और पढ़ाई के साथ उनके पूरे विकास पर ध्यान देने के निर्देश दिए.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 21 May 2026 05:49 PM (IST)
Tags :
Education Anandiben Patel News UP College Uniform Rule Uttar Pradesh Universities Uniform
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