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हिंदी न्यूज़शिक्षाकौड़ियों के भाव में अमेरिका से कर सकते हैं पीएचडी, बस अपनाना होगा यह वाला तरीका

कौड़ियों के भाव में अमेरिका से कर सकते हैं पीएचडी, बस अपनाना होगा यह वाला तरीका

अमेरिका से PhD करने का सपना अब सिर्फ अमीर छात्रों तक सीमित नहीं रहा. सही स्कॉलरशिप और असिस्टेंटशिप की मदद से आप भी कम खर्च या लगभग मुफ्त में भी टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 May 2026 04:49 PM (IST)
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  • सरकार, विवि, व विभिन्न असिस्टेंटशिप से मिलती है आर्थिक मदद.

विदेश जाकर पढ़ाई करना आज भी लाखों छात्रों का सपना होता है. खासकर अमेरिका से PhD करना कई युवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है. लेकिन जैसे ही अमेरिका की पढ़ाई का नाम आता है, लोगों के दिमाग में सबसे पहले भारी फीस और महंगे खर्च का ख्याल आता है. कई छात्र सिर्फ पैसों की वजह से अपना सपना बीच में छोड़ देते हैं.

अगर सही जानकारी और सही स्कॉलरशिप मिल जाए तो अमेरिका में PhD करना उतना मुश्किल नहीं जितना लोग समझते हैं. कई ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं, जिनकी मदद से छात्र बहुत कम खर्च में या लगभग मुफ्त में PhD पूरी कर सकते हैं.

हर साल लाखों छात्र जाते हैं अमेरिका

अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन हब में गिना जाता है. हर साल करीब लाखों विदेशी छात्र वहां पढ़ाई के लिए जाते हैं. वहां की यूनिवर्सिटी, रिसर्च सुविधाएं, आधुनिक लैब, लाइब्रेरी और करियर के मौके छात्रों को अपनी ओर खींचते हैं.

लेकिन अमेरिका में रहना आसान नहीं है. वहां किराया, खाना, यात्रा और पढ़ाई का खर्च काफी ज्यादा होता है. कई रिपोर्ट बताती हैं कि अमेरिका दुनिया के सबसे महंगे देशों में शामिल है. ऐसे में हर छात्र के लिए वहां पढ़ाई करना संभव नहीं हो पाता. जो छात्र आर्थिक परेशानी की वजह से पीछे हट जाते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप बड़ी मदद बनती है. अमेरिका में कई ऐसी स्कॉलरशिप हैं, जो विदेशी छात्रों की फीस, रहने का खर्च और यात्रा तक का खर्च उठाती हैं.

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स्कॉलरशिप हैं मौजूद

अमेरिका में PhD करने वाले छात्रों के लिए अलग-अलग तरह की स्कॉलरशिप उपलब्ध हैं. कुछ स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से दी जाती हैं. इनमें छात्रों की पढ़ाई और आर्थिक स्थिति दोनों देखी जाती हैं. एक्सचेंज स्कॉलरशिप दो देशों के बीच समझौते के तहत छात्रों को आर्थिक मदद दी जाती है. यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती हैं कई यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को खुद फंड देती हैं. इसमें फीस से लेकर रहने का खर्च तक शामिल हो सकता है. महिलाओं के लिए भी अलग-अलग स्कॉलरशिप चलाई जाती हैं.

इसके अलावा टीचिंग असिस्टेंटशिप, रिसर्च असिस्टेंटशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंटशिप और ग्रेडिंग असिस्टेंटशिप भी हैं. इन स्कॉलरशिप का फैसला छात्र की प्रोफाइल, पढ़ाई में प्रदर्शन और जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 21 May 2026 04:49 PM (IST)
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Education  PhD In USA Affordable PhD In America Low Cost PhD Abroad
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