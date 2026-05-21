BRO में नौकरी पाने का शानदार मौका, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (GREF) भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 899 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी.इस भर्ती की जानकारी 21 मई 2026 को BRO की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई. ​इस भर्ती में 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवारों को भी आवेदन का मौका दिया गया है, जिससे युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

BRO की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अलग-अलग तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्तियां की जाएंगी. इनमें ड्राफ्ट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर टेक्निकल, ऑपरेटर संचार, ऑपरेटर एक्सकैवेटिंग मशीनरी और इलेक्ट्रीशियन जैसे पद शामिल हैं. हर पद के लिए योग्यता अलग तय की गई है. ड्राफ्ट्समैन पद के लिए उम्मीदवार का विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा आर्किटेक्चर या ड्राफ्ट्समैनशिप में 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए. जिन उम्मीदवारों के पास ड्राफ्ट्समैन (सिविल) ट्रेड का प्रमाण पत्र और अनुभव है, वे भी आवेदन कर सकते हैं.

योग्यता क्या चाहिए?

हिंदी टाइपिस्ट पद के लिए 12वीं पास होना जरूरी है. साथ ही कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग की गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए. वहीं स्टोर कीपर टेक्निकल पद के लिए भी 12वीं पास योग्यता रखी गई है और उम्मीदवार को इंजीनियरिंग उपकरणों या वाहनों के स्टोरेज की जानकारी होनी चाहिए.

BRO की इस भर्ती में 10वीं पास युवाओं को भी बड़ा मौका मिला है. ऑपरेटर संचार पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ITI से वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए. वहीं ऑपरेटर एक्सकैवेटिंग मशीनरी (OEM) पद के लिए भारी वाहन, डोजर या एक्सकेवेटर चलाने का लाइसेंस और कम से कम 6 महीने का अनुभव मांगा गया है. इलेक्ट्रीशियन पद के लिए 10वीं पास के साथ ITI से ऑटो इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट और 1 साल का अनुभव जरूरी है.

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उम्र सीमा

उम्र सीमा की बात करें तो सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है. आयु की गणना 1 जून 2026 के आधार पर होगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी. सरकारी कर्मचारियों को 40 वर्ष तक और SC/ST वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को 45 वर्ष तक की छूट मिलेगी. वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 10 साल की अतिरिक्त राहत दी गई है.

सैलरी कितनी

सैलरी की बात करें तो ड्राफ्ट्समैन पद पर 5200 से 20200 रुपये तक का वेतन और 2800 ग्रेड पे मिलेगा. जबकि हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर टेक्निकल, ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन जैसे पदों पर 5200 से 20200 रुपये तक वेतन के साथ 1900 ग्रेड पे दिया जाएगा.



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