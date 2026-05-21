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हिंदी न्यूज़शिक्षायूजीसी नेट जून 2026 छात्रों को बड़ी राहत, अब 23 मई तक कर सकते हैं आवेदन

यूजीसी नेट जून 2026 छात्रों को बड़ी राहत, अब 23 मई तक कर सकते हैं आवेदन

एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 23 मई कर दी है. उम्मीदवार अब नई तारीख के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 May 2026 07:54 PM (IST)
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  • स्नातकोत्तर या अंतिम वर्ष के छात्र कर सकते हैं आवेदन.

यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी  ने यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. अब अभ्यर्थी 23 मई 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. पहले आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई तय की गई थी, लेकिन छात्रों की मांग और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया.

छात्रों ने ली राहत की सांस
हर साल लाखों उम्मीदवार UGC NET परीक्षा में शामिल होते हैं. इस बार भी बड़ी संख्या में छात्र आवेदन कर रहे हैं. कई अभ्यर्थियों ने आवेदन के दौरान वेबसाइट स्लो होने और दस्तावेज अपलोड में परेशानी की शिकायत की थी. इसके बाद एनटीए ने आवेदन की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया.नई सूचना के अनुसार उम्मीदवार 23 मई 2026 सुबह 10 बजे तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.वहीं फीस जमा करने की अंतिम समय सीमा 23 मई रात 11:50 बजे तक तय की गई है.

कौन कर सकता है आवेदन
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने संबंधित विषय में कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री पूरी की हो.अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर के छात्र भी आवेदन के पात्र हैं.इसके अलावा 4 वर्षीय बैचलर डिग्री वाले उम्मीदवारों को भी आवेदन की अनुमति दी गई है.JRF के लिए अधिकतम आयु सीमा 31 वर्ष रखी गई है, जबकि NET के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है.आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी.

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आवेदन शुल्क 
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1150 रुपये रखा गया है.EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि SC, ST और PwD उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 325 रुपये तय किया गया है.फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई-चालान के जरिए किया जा सकता है.


परीक्षा कब होगी
NTA द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार UGC NET जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून 2026 के बीच किया जाएगा.परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT मोड में आयोजित होगी.परीक्षा खत्म होने के बाद आंसर की जारी की जाएगी और फिर रिजल्ट घोषित किया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 21 May 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
Education UGC NET 2026 UGC NET Registration NTA UGC NET June 2026 UGC NET Last Date
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