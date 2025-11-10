हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षा​UGC NET December 2025: यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव

​UGC NET December 2025: यूजीसी नेट के लिए आज से खुल रही करेक्शन विंडो, फार्म में कर सकते हैं ये बदलाव

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है. उम्मीदवार 12 नवंबर 2025 रात 11:59 बजे तक अपनी आवेदन जानकारी में जरूरी बदलाव कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 10 Nov 2025 11:12 AM (IST)
Published at : 10 Nov 2025 11:12 AM (IST)
Education UGC NET UGC NET December 2025
