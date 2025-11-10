नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 10 नवंबर 2025 से यूजीसी नेट दिसंबर 2025 आवेदन फॉर्म के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है. अब जिन उम्मीदवारों ने आवेदन करते समय किसी जानकारी में गलती की थी, वे 12 नवंबर 2025 की रात 11:59 बजे तक अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं. यह करेक्शन प्रक्रिया एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर चल रही है. उम्मीदवार अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड या जन्मतिथि का उपयोग कर फॉर्म में जरूरी बदलाव कर सकते हैं.



एनटीए ने स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ एक बार का मौका है. यानी उम्मीदवार अपने फॉर्म में बदलाव केवल एक बार कर पाएंगे. जैसे ही आप संशोधित फॉर्म सबमिट कर देंगे, यह “फ्रीज” हो जाएगा और इसके बाद दोबारा किसी भी तरह का सुधार संभव नहीं होगा. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि फॉर्म सबमिट करने से पहले हर जानकारी को ध्यान से जांच लें.



करेक्शन विंडो में उम्मीदवार अपने आवेदन फॉर्म की कुछ खास जानकारियों को ही अपडेट कर सकते हैं. इनमें जन्मतिथि, श्रेणी (कैटेगरी), पिता का नाम और माता का नाम शामिल हैं. अगर इन विवरणों में कोई गलती रह गई है, तो यह उसे ठीक करने का सही समय है.



इन डिटेल्स में नहीं होगा बदलाव



वहीं कुछ जानकारियां ऐसी हैं जिनमें किसी भी स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकेगा. इनमें उम्मीदवार का नाम, जेंडर, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्थायी और अस्थायी पता और एग्जाम सिटी शामिल हैं. इन डिटेल्स को उसी तरह रखा जाएगा जैसा आवेदन करते समय भरा गया था.



ये हैं काम के स्टेप्स



जो अभ्यर्थी अपने आवेदन में सुधार करना चाहते हैं, वे बहुत ही आसान प्रक्रिया से ऐसा कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें सबसे पहले ugcnet.nta.nic.in पर जाना होगा. वहां होमपेज पर “UGC NET December 2025 Application Correction” या “Correction Window” नाम का लिंक मिलेगा. उस पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि से लॉगिन करें.

अब वे उन जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं, जिनकी अनुमति एनटीए ने दी है. बदलाव करने के बाद फॉर्म को दोबारा ध्यान से जांचें और जब सबकुछ सही लगे तो “Submit” बटन दबाकर फाइनल सबमिशन कर दें. अंत में फॉर्म की एक प्रिंट कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि ​जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके.