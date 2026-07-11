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हिंदी न्यूज़शिक्षाकभी भी जारी हो सकती है UGC NET की आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड

कभी भी जारी हो सकती है UGC NET की आंसर की, ऐसे करें डाउनलोड

UGC NET जून 2026 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जल्द जारी हो सकती है.उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपनी आंसर शीट डाउनलोड कर सकते हैं. जानें डाउनलोड करने क. तरीका

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 11 Jul 2026 12:44 PM (IST)
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  • UGC NET जून 2026 की प्रोविजनल आंसर की जल्द जारी होगी.
  • NTA वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर, रिस्पांस शीट, आंसर की मिलेगी.
  • उम्मीदवार उत्तरों का मिलान कर आपत्तियां ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे.

UGC NET जून 2026 परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अब प्रोविजनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं.नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर आंसर की रिस्पांस शीट का क्वेश्चन पेपर जारी कर सकती है. आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन चुनौती भी दर्ज कर सकेंगे.

जल्द जारी हो सकती है UGC NET 2026 की प्रोविजनल आंसर की

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET जून 2026 परीक्षा का आयोजन 22 जून से 30 जून 2026 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कराया था. परीक्षा खत्म होने के बाद अब अभ्यर्थियों की नजर प्रोविजनल आंसर की पर है.उम्मीद की जा रही है कि NTA किसी भी समय आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर Answer Key जारी कर सकती है. इसके साथ ही उम्मीदवारों की रिस्पांस सीट और क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध कराए जाएंगे.

पिछले वर्षों का ट्रेंड क्या बताता है

अगर पिछले वर्षों के रिकॉर्ड देखें तो NTA आमतौर पर परीक्षा समाप्त होने के एक से दो सप्ताह के भीतर प्रोविजनल आंसर की जारी करती है. वर्ष 2025 में परीक्षा 25 से 29 जून तक हुई थी और 6 जुलाई को आंसर की जारी कर दी गई थी.वहीं 2024 और 2023 में भी परीक्षा खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी. इसी ट्रेंड को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार भी उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है.

UGC NET Answer Key में क्या-क्या मिलेगा

प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने प्रश्न पत्र, रिस्पॉन्स शीट और आधिकारिक उत्तरों का मिलान कर सकेंगे. इससे उन्हें यह समझने में आसानी होगी कि परीक्षा में उनके कितने उत्तर सही हैं और संभावित स्कोर कितना बन सकता है.यदि किसी उत्तर पर संदेह होता है तो उम्मीदवार उसे चुनौती देने का विकल्प भी चुन सकते हैं.

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Answer Key पर ऐसे दर्ज करें आपत्ति

अगर आपको प्रोविजनल आंसर की में किसी सवाल के जवाब पर आपत्ति है, तो NTA की ओर से तय समय के भीतर ऑनलाइन चुनौती दर्ज कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले ugcnet.nta.nic.in वेबसाइट पर जाएं और Challenge Answer Key लिंक पर क्लिक करें.इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि या पासवर्ड डालकर लॉगिन करें. अब जिस सवाल के उत्तर पर आपत्ति दर्ज करनी है, उसे चुनें और उसके समर्थन में जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.इसके बाद प्रति प्रश्न निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके अपनी आपत्ति सबमिट कर दें. आवेदन जमा होने के बाद उसकी रसीद डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें.

UGC NET 2026 Answer Key ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर दिखाई देने वाले UGC NET June 2026 Provisional Answer Key लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब अपना Application Number और Date of Birth या Password दर्ज करके लॉगिन करें.

स्टेप 4: लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर आपकी प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट दिखाई देगी.

स्टेप 5: सभी उत्तरों का ध्यान से मिलान करें और भविष्य के लिए Answer Key का PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
Education UGC NET June 2026 UGC NET Answer Key 2026
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