CUET और बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों का डेटा लीक! कई वेबसाइट पर बेची जा रही निजी जानकारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रिपोर्ट्स: वेबसाइटें CUET 2026 छात्रों का डेटा बेच रही हैं.

यह निजी जानकारी साइबर ठगी, धोखाधड़ी में इस्तेमाल का खतरा है.

NTA ने अपने सिस्टम को सुरक्षित बताया, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की.

CUET 2026 और विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में शामिल छात्रों के डेटा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ वेबसाइटें छात्रों की निजी जानकारी बेच रही हैं. इस खबर के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपने सिस्टम को पूरी तरह सुरक्षित बताया है.

डेटा बेचने का दावा करने वाली वेबसाइटें चर्चा में

रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर कुछ वेबसाइटें दावा कर रही हैं कि उनके पास CUET 2026 और अन्य बोर्ड परीक्षाओं में शामिल छात्रों का डेटाबेस उपलब्ध है.इन वेबसाइटों के बारे में कहा गया है कि वे निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और एडमिशन से जुड़े संस्थानों को छात्रों का डेटा उपलब्ध कराती हैं. बताया जा रहा है कि डेटाबेस की कीमत उसके आकार और जानकारी के आधार पर करीब 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक रखी गई है.

छात्रों की कौन-कौन सी जानकारी होने का दावा

बताया गया है कि कथित डेटाबेस में छात्रों का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आवेदन संख्या, जन्मतिथि, माता-पिता के नाम, जेंडर और कैटेगरी जैसी कई निजी जानकारियां शामिल हैं. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुछ वेबसाइटों ने संभावित खरीदारों को भरोसा दिलाने के लिए सीमित संख्या में रिकॉर्ड सैंपल के रूप में भी दिखाए हैं.हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है.



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अगर किसी छात्र की निजी जानकारी बिना अनुमति के किसी के पास पहुंचती है या बेची जाती है, तो उसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ जाता है.ऐसे डेटा का उपयोग फर्जी एडमिशन कॉल, स्पैम मैसेज, साइबर ठगी या पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है. यही वजह है कि डेटा सुरक्षा से जुड़े मामलों को बेहद गंभीर माना जाता है.

NTA ने क्या कहा

पूरे मामले पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि उम्मीदवारों की जानकारी की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. एजेंसी के अनुसार परीक्षा और रिजल्ट से जुड़ा डेटा केवल सुरक्षित सरकारी प्लेटफॉर्म और सहमति आधारित प्रक्रिया के माध्यम से साझा किया जाता है.NTA का कहना है कि उसके आधिकारिक सिस्टम सुरक्षित हैं और उम्मीदवारों की जानकारी की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय अपनाए जाते हैं.

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