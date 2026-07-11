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हिंदी न्यूज़शिक्षाCUET और बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों का डेटा लीक! कई वेबसाइट पर बेची जा रही निजी जानकारी

CUET और बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों का डेटा लीक! कई वेबसाइट पर बेची जा रही निजी जानकारी

CUET 2026 और बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के डेटा लीक होने का दावा सामने आया है. जानिए पूरा मामला NTA का जवाब और छात्रों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 11 Jul 2026 11:34 AM (IST)
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  • रिपोर्ट्स: वेबसाइटें CUET 2026 छात्रों का डेटा बेच रही हैं.
  • यह निजी जानकारी साइबर ठगी, धोखाधड़ी में इस्तेमाल का खतरा है.
  • NTA ने अपने सिस्टम को सुरक्षित बताया, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की.

CUET 2026 और विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में शामिल छात्रों के डेटा को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ वेबसाइटें छात्रों की निजी जानकारी बेच रही हैं. इस खबर के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच डेटा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपने सिस्टम को पूरी तरह सुरक्षित बताया है.

डेटा बेचने का दावा करने वाली वेबसाइटें चर्चा में

रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर कुछ वेबसाइटें दावा कर रही हैं कि उनके पास CUET 2026 और अन्य बोर्ड परीक्षाओं में शामिल छात्रों का डेटाबेस उपलब्ध है.इन वेबसाइटों के बारे में कहा गया है कि वे निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और एडमिशन से जुड़े संस्थानों को छात्रों का डेटा उपलब्ध कराती हैं. बताया जा रहा है कि डेटाबेस की कीमत उसके आकार और जानकारी के आधार पर करीब 1,000 रुपये से 10,000 रुपये तक रखी गई है.

छात्रों की कौन-कौन सी जानकारी होने का दावा

बताया गया है कि कथित डेटाबेस में छात्रों का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आवेदन संख्या, जन्मतिथि, माता-पिता के नाम, जेंडर और कैटेगरी जैसी कई निजी जानकारियां शामिल हैं. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुछ वेबसाइटों ने संभावित खरीदारों को भरोसा दिलाने के लिए सीमित संख्या में रिकॉर्ड सैंपल के रूप में भी दिखाए हैं.हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है.

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अगर किसी छात्र की निजी जानकारी बिना अनुमति के किसी के पास पहुंचती है या बेची जाती है, तो उसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ जाता है.ऐसे डेटा का उपयोग फर्जी एडमिशन कॉल, स्पैम मैसेज, साइबर ठगी या पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है. यही वजह है कि डेटा सुरक्षा से जुड़े मामलों को बेहद गंभीर माना जाता है.

NTA ने क्या कहा

पूरे मामले पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि उम्मीदवारों की जानकारी की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. एजेंसी के अनुसार परीक्षा और रिजल्ट से जुड़ा डेटा केवल सुरक्षित सरकारी प्लेटफॉर्म और सहमति आधारित प्रक्रिया के माध्यम से साझा किया जाता है.NTA का कहना है कि उसके आधिकारिक सिस्टम सुरक्षित हैं और उम्मीदवारों की जानकारी की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय अपनाए जाते हैं.
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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 11 Jul 2026 11:34 AM (IST)
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Education Board Exam CUET 2026 Student Data Leak
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