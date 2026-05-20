नौकरी के साथ हायर एजुकेशन करना चाहते हैं? ये ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं आपका भविष्य बेहतर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डीबीयू ऑनलाइन सुविधा, मान्यता और किफायती फीस प्रदान करता है.

आज के समय में अच्छी नौकरी के साथ बेहतर शिक्षा भी बेहद जरूरी हो गई है.कई लोग नौकरी करने के बाद अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी और रेगुलर कॉलेज की वजह से ऐसा कर पाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन तेजी से लोगों की पहली पसंद बन रही है.अब छात्र और नौकरीपेशा लोग घर बैठे ऑनलाइन कोर्स के जरिए अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और करियर को नई दिशा दे सकते हैं.



ऑनलाइन कोर्स की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुविधा और लचीलापन है.छात्र अपने समय के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं. सुबह, शाम या छुट्टी के दिन जब समय मिले तब क्लास और स्टडी मटेरियल एक्सेस किया जा सकता है. यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑनलाइन कोर्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं..

इन ऑनलाइन कोर्स की बढ़ रही है डिमांड

आज के समय में ऑनलाइन एमबीए, बीबीए, बी.कॉम, एम.कॉम और एमए जैसे कोर्स सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं. खासतौर पर एमबीए को करियर ग्रोथ के लिए बेहतर विकल्प माना जाता है.इससे मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस और लीडरशिप जैसी स्किल्स मजबूत होती हैं. वहीं कॉमर्स और अकाउंट्स सेक्टर में रुचि रखने वाले छात्रों के बीच बी.कॉम और एम.कॉम की मांग तेजी से बढ़ रही है.

कम खर्च में मिलेगी बड़ी डिग्री

ऑनलाइन पढ़ाई का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इसमें खर्च काफी कम आता है. रेगुलर कॉलेज की तुलना में ऑनलाइन कोर्स ज्यादा किफायती होते हैं. छात्रों को आने-जाने और रहने का अतिरिक्त खर्च भी नहीं उठाना पड़ता. कई संस्थान आसान किस्तों में फीस जमा करने की सुविधा भी दे रहे हैं.

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डीबीयू ऑनलाइन बन रहा छात्रों की पसंद

dbuonline.in⁠ आज उन छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है जो नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं.यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एमबीए, बीबीए, बी.कॉम, एम.कॉम और एमए जैसे कई कोर्स उपलब्ध करा रही है. यहां छात्रों को लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, डिजिटल स्टडी मटेरियल और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से सीखने का मौका मिलता है. UGC मान्यता प्राप्त डिग्री और किफायती फीस की वजह से यह यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन के क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बना रही है.

घर बैठे मिलेगी पढ़ाई की सुविधा

ऑनलाइन कोर्स में छात्रों को वीडियो लेक्चर, ई-बुक्स, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड सेशन जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं. कई संस्थान करियर गाइडेंस और प्लेसमेंट सपोर्ट भी उपलब्ध कराते हैं ताकि छात्रों को बेहतर नौकरी के अवसर मिल सकें.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है. वहां अपनी पसंद का कोर्स चुनकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्र घर बैठे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं.

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