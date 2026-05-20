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हिंदी न्यूज़शिक्षाInternational HR Day 2026 : क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल एचआर डे, इससे कर्मचारियों को कैसे मिलता है फायदा?

International HR Day 2026 : क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल एचआर डे, इससे कर्मचारियों को कैसे मिलता है फायदा?

International HR Day 2026 : यह दिन खास तौर पर उन सभी HR प्रोफेशनल्स के सम्मान में मनाया जाता है, जो किसी भी कंपनी का काम स्मूथ, पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनाने में जरूरी रोल निभाते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 20 May 2026 07:55 AM (IST)
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International HR Day 2026 : हर साल 20 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल एचआर डे (International HR Day) मनाया जाता है. यह दिन खास तौर पर उन सभी HR प्रोफेशनल्स के सम्मान में मनाया जाता है, जो किसी भी कंपनी का काम स्मूथ, पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनाने में जरूरी रोल निभाते हैं. अक्सर लोग सोचते हैं कि HR का काम सिर्फ नई भर्तियां करना या कर्मचारियों की छुट्टियों का रिकॉर्ड रखना है, लेकिन HR किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है. 

HR विभाग न सिर्फ कर्मचारियों के कल्याण और सुविधा का ध्यान रखता है, बल्कि उनके काम की क्वालिटी बढ़ाने, तनाव कम करने साथी एक हेल्दी और अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनाने में भी अहम योगदान देता है. ऐसे में आइए आज जानते हैं कि इंटरनेशनल एचआर डे क्यों मनाया जाता है और इससे कर्मचारियों को कैसे फायदा मिलता है. 

इंटरनेशनल एचआर डे क्यों मनाया जाता है?

इंटरनेशनल HR डे की शुरुआत लिथुआनिया और यूरोपियन एसोसिएशन फॉर पीपल मैनेजमेंट (EAPM) ने 2016 में की थी. 2019 में इसे सात देशों में पहली बार आधिकारिक तौर पर मनाया गया. आज यह दिन दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में HR पेशेवरों की मेहनत और योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है. इस दिन का मनाने का मुख्य उद्देश्य HR प्रोफेशनल की मेहनत और योगदान को एप्रिशिएट करने, कंपनी में कर्मचारी एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और नई तकनीकों, बदलाव और फ्यूचर के वर्क एनवायरमेंट के लिए HR को तैयार करना है. 

HR का कंपनी में महत्व क्या होता है?

HR कर्मचारियों की भर्ती और छुट्टियों का रिकॉर्ड रखने वाला विभाग नहीं है. यह कंपनी की ग्रोथ और स्कसेस  के लिए कई तरह की जिम्मेदारियां निभाता है. HR का काम कंपनी के लिए सही टैलेंट ढूंढना और उन्हें सही पद पर नियुक्त करना है. इससे कर्मचारियों का प्रदर्शन बेहतर होता है और कंपनी भी आगे बढ़ती है. HR यह तय करता है कि कर्मचारी समय-समय पर ट्रेनिंग और स्किल ग्रोथ करें. इससे कर्मचारी अपने काम में और अच्छे बनते हैं और कंपनी भी बढ़ती है. HR का एक बड़ा काम कंपनी में पॉजिटिव और कॉपरेटिव माहौल बनाना है.HR यह तय करता है कि कंपनी के नियम और नीति सभी कर्मचारी सही ढंग से पालन करें. 

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इससे कर्मचारियों को कैसे फायदा मिलता है?

HR टीम कर्मचारियों को मान्यता, सम्मान और मदद देती है. यह उन्हें कंपनी में जरूरी महसूस कराती है. कंपनी में नए बदलाव, तकनीक या प्रक्रियाएं लागू करते समय HR कर्मचारियों को आसान तरीके से बदलाव अपनाने में मदद करता है. बिना HR के यह प्रक्रिया मुश्किल और तनावपूर्ण हो सकती है. HR प्रोफेशनल इंटरनेशनल HR डे के दिन नई जानकारी, तकनीक और HR प्रैक्टिसेस सीखते हैं. इसके लिए वेबिनार, वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं. इससे उन्हें न सिर्फ अपने स्किल  को अपडेट करने का मौका मिलता है, बल्कि कंपनी को फ्यूचर की चुनौतियों के लिए तैयार करने में भी मदद मिलती है. 

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Published at : 20 May 2026 07:53 AM (IST)
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