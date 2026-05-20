भारतीय रिसर्च के लिए जापान में फ्री पढ़ाई का सुनहरा अवसर, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?

MEXT Scholarship 2027 : अगर आप एक भारतीय हैं और जापान में अपनी पढ़ाई या रिसर्च करने का सपना देखते हैं, तो MEXT स्कॉलरशिप 2027 आपके लिए एक शानदार अवसर है. यह स्कॉलरशिप जापान सरकार के तहत दी जाती है और खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जो जापान में पढ़ाई करने के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना चाहते हैं. यह स्कॉलरशिप मास्टर्स, डॉक्टरेट और नॉन-डिग्री रिसर्च छात्रों के लिए उपलब्ध है. इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को जापान की यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने का मौका देना है, लेकिन यह सिर्फ नियमित कोर्सेज में शामिल होने के लिए नहीं है. तो आइए जानते हैं कि MEXT स्कॉलरशिप 2027 में आवेदन कैसे कर सकते हैं.

MEXT स्कॉलरशिप 2027 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है?

MEXT स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ मुख्य योग्यताएं होती हैं. जिसमें आवेदन करने वाला भारतीय नागरिक होना चाहिए. अलावा उम्मीदवार के पास मास्टर्स या डॉक्टरेट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए. वहीं रिसर्च स्टूडेंट बनने के लिए भी कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं तय की गई हैं. साथ ही हर कैटेगरी के लिए उम्र सीमा और भाषा की जरूरत अलग होती हैं. जापानी या अंग्रेजी भाषा की जानकारी कुछ प्रोग्राम्स में जरूरी हो सकती है. इसके अलावा यह भी निर्भर करती है कि आप किस तरह आवेदन कर रहे हैं, जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से, जापान के एंबेसी के माध्यम से या जापान में घरेलू भर्ती . साथ ही आवेदन करने से पहले जापान एंबेसी की वेबसाइट और MEXT की आधिकारिक घोषणा ध्यान से पढ़ें.

MEXT स्कॉलरशिप के फायदे

MEXT स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देती है. साथ ही छात्रों को जापान में आराम से रहने और रिसर्च करने में भी सपोर्ट करती है. इसमें छात्रों को रहने और खाने-पीने के खर्च के लिए मासिक भत्ता दिया जाता है. इसके अलावा ज्यादातर प्रोग्राम्स में ट्यूशन फीस कवर की जाती है. भारत से जापान और वापसी के लिए इकोनॉमी क्लास का हवाई टिकट भी दी जाती है. वहीं कुछ प्रोग्राम्स में रिसर्च संबंधी खर्चों के लिए एक्स्ट्रा भत्ता या सेटलमेंट मदद भी दी जा सकती है.

MEXT स्कॉलरशिप 2027 में आवेदन कैसे कर सकते हैं?

MEXT स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के कई तरह से किए जा सकते हैं. जिसमें पहला कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से (University Recommendation) उम्मीदवार को पहले जापानी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर या रिसर्च सुपरवाइजर से संपर्क करना होता है और उनकी मंजूरी लेनी होती है. इसके अलावा एंबेसी सिफारिश (Embassy Recommendation) में आवेदन सीधे जापान एंबेसी या कांसुलेट के माध्यम से किया जाता है. साथ ही जापान में घरेलू भर्ती (Domestic Recruitment) में उम्मीदवार जापान में ही अपने रिसर्च के लिए आवेदन कर सकते हैं.

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MEXT स्कॉलरशिप 2027 में आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

MEXT स्कॉलरशिप 2027 में आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स आमतौर पर शैक्षणिक ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सर्टिफिकेट, रिसर्च प्रपोजल, बायोडाटा, सिफारिश पत्र (Recommendation Letters) और भाषा दक्षता प्रमाण पत्र होते हैं.

MEXT स्कॉलरशिप 2027 में चयन प्रक्रिया

MEXT स्कॉलरशिप 2027 में चयन प्रक्रिया कई चरणों में होती है. जिसमें सबसे पहले उम्मीदवार के तहत भेजे गए सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया जाता है, जिसमें उनकी योग्यता, रिसर्च प्लान और तैयारी को देखा जाता है. इन सभी चरणों के बाद ही अंतिम चयन किया जाता है. अगर आवेदन अधूरा हो या समय पर नहीं भेजा गया हो, तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है.

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