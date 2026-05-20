हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाMEXT Scholarship 2027: भारतीय रिसर्च के लिए जापान में फ्री पढ़ाई का सुनहरा अवसर, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?

MEXT Scholarship 2027: भारतीय रिसर्च के लिए जापान में फ्री पढ़ाई का सुनहरा अवसर, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?

MEXT Scholarship 2027 : यह स्कॉलरशिप जापान सरकार के तहत दी जाती है और खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जो जापान में पढ़ाई करने के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना चाहते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 20 May 2026 09:18 AM (IST)
Preferred Sources

MEXT Scholarship 2027 : अगर आप एक भारतीय हैं और जापान में अपनी पढ़ाई या रिसर्च करने का सपना देखते हैं, तो MEXT स्कॉलरशिप 2027 आपके लिए एक शानदार अवसर है.  यह स्कॉलरशिप जापान सरकार के तहत दी जाती है और खासतौर पर उन छात्रों के लिए है जो जापान में पढ़ाई करने के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना चाहते हैं. यह स्कॉलरशिप मास्टर्स, डॉक्टरेट और नॉन-डिग्री रिसर्च छात्रों के लिए उपलब्ध है. इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को जापान की यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने का मौका देना है, लेकिन यह सिर्फ नियमित कोर्सेज में शामिल होने के लिए नहीं है. तो आइए जानते हैं कि MEXT स्कॉलरशिप 2027 में आवेदन कैसे कर सकते हैं. 

MEXT स्कॉलरशिप 2027 के लिए एलिजिबिलिटी क्या है?

MEXT स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ मुख्य योग्यताएं होती हैं. जिसमें आवेदन करने वाला भारतीय नागरिक होना चाहिए. अलावा उम्मीदवार के पास मास्टर्स या डॉक्टरेट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए. वहीं रिसर्च स्टूडेंट बनने के लिए भी कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं तय की गई हैं. साथ ही हर कैटेगरी के लिए उम्र सीमा और भाषा की जरूरत अलग होती हैं. जापानी या अंग्रेजी भाषा की जानकारी कुछ प्रोग्राम्स में जरूरी हो सकती है. इसके अलावा यह भी निर्भर करती है कि आप किस तरह आवेदन कर रहे हैं, जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से, जापान के एंबेसी के माध्यम से या जापान में घरेलू भर्ती . साथ ही आवेदन करने से पहले जापान एंबेसी की वेबसाइट और MEXT की आधिकारिक घोषणा ध्यान से पढ़ें. 

MEXT स्कॉलरशिप के फायदे

MEXT स्कॉलरशिप पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देती है. साथ ही छात्रों को जापान में आराम से रहने और रिसर्च करने में भी सपोर्ट करती है. इसमें  छात्रों को रहने और खाने-पीने के खर्च के लिए मासिक भत्ता दिया जाता है. इसके अलावा ज्यादातर  प्रोग्राम्स में ट्यूशन फीस कवर की जाती है. भारत से जापान और वापसी के लिए इकोनॉमी क्लास का हवाई टिकट भी दी जाती है. वहीं कुछ प्रोग्राम्स में रिसर्च संबंधी खर्चों के लिए एक्स्ट्रा भत्ता या सेटलमेंट मदद भी दी जा सकती है. 

MEXT स्कॉलरशिप 2027 में आवेदन कैसे कर सकते हैं?

MEXT स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के कई तरह से किए जा सकते हैं. जिसमें पहला कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से (University Recommendation) उम्मीदवार को पहले जापानी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर या रिसर्च सुपरवाइजर से संपर्क करना होता है और उनकी मंजूरी लेनी होती है. इसके अलावा एंबेसी सिफारिश (Embassy Recommendation) में आवेदन सीधे जापान एंबेसी या कांसुलेट के माध्यम से किया जाता है. साथ ही जापान में घरेलू भर्ती (Domestic Recruitment) में  उम्मीदवार जापान में ही अपने रिसर्च के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें - CBSE Result 2026: OSM में क्या बदला और छात्रों को अब क्या करना होगा, कब आएंगे दोबारा जांची गई कॉपियों के नतीजे?

MEXT स्कॉलरशिप 2027 में आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स 

MEXT स्कॉलरशिप 2027 में आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स आमतौर पर शैक्षणिक ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सर्टिफिकेट, रिसर्च प्रपोजल, बायोडाटा, सिफारिश पत्र (Recommendation Letters) और भाषा दक्षता प्रमाण पत्र होते हैं. 

MEXT स्कॉलरशिप 2027 में चयन प्रक्रिया

MEXT स्कॉलरशिप 2027 में चयन प्रक्रिया कई चरणों में होती है. जिसमें सबसे पहले उम्मीदवार के तहत भेजे गए सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू किया जाता है, जिसमें उनकी योग्यता, रिसर्च प्लान और तैयारी को देखा जाता है. इन सभी चरणों के बाद ही अंतिम चयन किया जाता है. अगर आवेदन अधूरा हो या समय पर नहीं भेजा गया हो, तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. 

यह भी पढ़ें - NALCO में 268 पदों पर निकली वैकेंसी, ITI और डिप्लोमा उम्मीदवारों के लिए मौका

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 20 May 2026 09:18 AM (IST)
Tags :
MEXT Scholarship Study In Japan Free Indian Research MEXT Scholarship 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
MEXT Scholarship 2027: भारतीय रिसर्च के लिए जापान में फ्री पढ़ाई का सुनहरा अवसर, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
भारतीय रिसर्च के लिए जापान में फ्री पढ़ाई का सुनहरा अवसर, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
शिक्षा
नौकरी के साथ हायर एजुकेशन करना चाहते हैं? ये ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं आपका भविष्य बेहतर
नौकरी के साथ हायर एजुकेशन करना चाहते हैं? ये ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं आपका भविष्य बेहतर
शिक्षा
International HR Day 2026 : क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल एचआर डे, इससे कर्मचारियों को कैसे मिलता है फायदा?
क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल एचआर डे, इससे कर्मचारियों को कैसे मिलता है फायदा?
शिक्षा
भीषण गर्मी के चलते दिल्ली समेत कई राज्यों में स्कूल बंद, जानें आपके राज्य में कितने दिन की छुट्टियां
भीषण गर्मी के चलते दिल्ली समेत कई राज्यों में स्कूल बंद, जानें आपके राज्य में कितने दिन की छुट्टियां
Advertisement

वीडियोज

Trump Ultimatum | Iran-US War Update: ईरान की चेतावनी से बड़ी अमेरिका में हलचल | Breaking News
Sandeep Chaudhary | Petrol-Diesel Price Hike: महंगाई की मार... क्या राम जी करेंगे बेड़ापार?
Bharat Ki Baat : श्री राम-हनुमान के सहारे Rahul - Akhilesh ? | CM Yogi | BJP | Sapa | UP Election
Janhit | Twisha Sharma Case | Chitra Tripathi: ट्विशा शर्मा केस के 4 बड़े ट्विस्ट !
Crime News : अपहरण के बाद मर्डर का डरावना खेल! | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश में हुए एक साथ चुनाव तो बचेंगे 7 लाख करोड़ रुपए...संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समझाया गणित
देश में हुए एक साथ चुनाव तो बचेंगे 7 लाख करोड़ रुपए...संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समझाया गणित
पंजाब
पंजाब: 'घट रही सिख आबादी, चौथे बच्चे पर मिलें 40 हजार', BJP नेता जगमोहन राजू ने CM मान को लिखा पत्र
पंजाब: 'घट रही सिख आबादी, चौथे बच्चे पर मिलें 40 हजार', BJP नेता जगमोहन राजू ने CM मान को लिखा पत्र
इंडिया
West Bengal Reservation: बंगाल में धर्म आधारित आरक्षण खत्म! शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला, किसको फायदा किसको नुकसान?
बंगाल में धर्म आधारित आरक्षण खत्म! शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला, किसको फायदा किसको नुकसान?
स्पोर्ट्स
विराट कोहली बनें IPL में कमाई के सिकंदर, जानिए कितने करोड़ अबतक कमाए, रोहित-धोनी किस नंबर पर जानिए
विराट कोहली बनें IPL में कमाई के सिकंदर, जानिए कितने करोड़ अबतक कमाए, रोहित-धोनी किस नंबर पर जानिए
बॉलीवुड
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान खान ने पैप्स को दी चेतावनी
‘साठ साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला', अस्पताल वाली घटना के बाद सलमान की पैप्स को वॉर्निंग
विश्व
PM Modi Italy Visit: नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात
नॉर्वे के बाद इटली पहुंचे पीएम मोदी, खुद बताया पूरा शेड्यूल, जॉर्जिया मेलोनी से होगी मुलाकात
विश्व
'शुक्रवार, शनिवार या रविवार...' ईरान में फिर मचेगी तबाही! ट्रंप ने बता दिया किस दिन होगा सबसे बड़ा हमला
'शुक्रवार, शनिवार या रविवार...' ईरान में फिर मचेगी तबाही! ट्रंप ने बता दिया किस दिन होगा सबसे बड़ा हमला
ट्रेंडिंग
चाशनी में डूबी इडली है रसगुल्ला? यूजर ने इंटरनेट पर किया मजाक तो शशि थरूर ने दिया जोरदार जवाब
चाशनी में डूबी इडली है रसगुल्ला? यूजर ने इंटरनेट पर किया मजाक तो शशि थरूर ने दिया जोरदार जवाब
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget