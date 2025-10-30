40 की उम्र में बदलना है करियर, जानें किन फील्ड्स में बंपर पैसा कमा सकते हैं आप?

2025 का साल प्रोफेशनल दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है. जहां पहले नौकरी में स्थिरता को सबसे बड़ी सफलता माना जाता था, वहीं अब 15-20 साल के अनुभव वाले प्रोफेशनल्स अपने करियर को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं.

LinkedIn के आंकड़ों के अनुसार, 60% से ज्यादा प्रोफेशनल्स ने पिछले कुछ सालों में अपनी इंडस्ट्री या रोल बदला है. वजह यह है कि वे ऐसा काम चाहते हैं जिसमें उद्देश्य, सीखने का मौका और फ्लेक्सिबिलिटी हो. लेकिन कई कंपनियां अब भी पुरानी सोच पर चल रही हैं, जहां अनुभवी कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका कम मिलता है.

यही वजह है कि हर तीन में से एक प्रोफेशनल नौकरी छोड़ रहा है क्योंकि उसे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखता. वहीं, जो कंपनियां कर्मचारियों के सीखने और विकास में निवेश करती हैं, वे 22% ज्यादा मुनाफा और 93% तक कर्मचारियों की रिटेंशन देख रही हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में The LHR Group के फाउंडर अंकुर अग्रवाल ने कहा है कि करियर के बीच रास्ता बदलने की असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का इरादा क्या है. उनका कहा है कि जरूरी ये देखना है कि आप किसी नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं या बस पुरानी दिक्कतों से भाग रहे हैं. जिनके पास स्पष्ट उद्देश्य होता है, वे बदलाव को ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ बना पाते हैं.



अंकुर अग्रवाल का कहना है कि लोग 60-70 साल तक सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. ऐसे में 40-45 की उम्र करियर का अंत नहीं, बल्कि एक नया मोड़ बन गई है. अब कंपनियों में पहले जैसी प्रमोशन की सीढ़ियां नहीं रहीं. इससे कई लोगों को आगे बढ़ने का अवसर जल्दी खत्म होता दिख रहा है. साथ ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI, सस्टेनेबिलिटी और फ्रीलांस लीडरशिप जैसे फील्ड अनुभवी प्रोफेशनल्स को नए रास्ते दे रहे हैं.

कम्फर्ट जोन नहीं, अब चेंज जोन

एक्सपर्ट्स की मानें तो कई लोगों के लिए अब आराम ही बंदिश बन गया है. पुराने स्किल्स अभी भी जरूरी हैं, लेकिन दुनिया बदल रही है टूल्स, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप की सोच सब कुछ नया हो रहा है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस बदलाव को बिना प्लानिंग के नहीं, बल्कि सोच-समझकर अपनाना चाहिए. इसके लिए चार कदम बेहद जरूरी हैं. नए क्षेत्र में तुरंत छलांग न लगाएं. फ्रीलांस प्रोजेक्ट, कंसल्टिंग या साइड वर्क के जरिए नया रास्ता परखें.



