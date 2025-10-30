40 की उम्र में बदलना है करियर, जानें किन फील्ड्स में बंपर पैसा कमा सकते हैं आप?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षा40 की उम्र में बदलना है करियर, जानें किन फील्ड्स में बंपर पैसा कमा सकते हैं आप?

2025 में अनुभवी प्रोफेशनल्स अब अपने करियर को नए नजरिए से देख रहे हैं. अब बदलाव डर नहीं, बल्कि करियर ग्रोथ का नया अध्याय बन चुका है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 30 Oct 2025 07:15 PM (IST)
2025 का साल प्रोफेशनल दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है. जहां पहले नौकरी में स्थिरता को सबसे बड़ी सफलता माना जाता था, वहीं अब 15-20 साल के अनुभव वाले प्रोफेशनल्स अपने करियर को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं.

LinkedIn के आंकड़ों के अनुसार, 60% से ज्यादा प्रोफेशनल्स ने पिछले कुछ सालों में अपनी इंडस्ट्री या रोल बदला है. वजह यह है कि वे ऐसा काम चाहते हैं जिसमें उद्देश्य, सीखने का मौका और फ्लेक्सिबिलिटी हो. लेकिन कई कंपनियां अब भी पुरानी सोच पर चल रही हैं, जहां अनुभवी कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका कम मिलता है.

यही वजह है कि हर तीन में से एक प्रोफेशनल नौकरी छोड़ रहा है क्योंकि उसे आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखता. वहीं, जो कंपनियां कर्मचारियों के सीखने और विकास में निवेश करती हैं, वे 22% ज्यादा मुनाफा और 93% तक कर्मचारियों की रिटेंशन देख रही हैं.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स 

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में The LHR Group के फाउंडर अंकुर अग्रवाल ने कहा है कि करियर के बीच रास्ता बदलने की असली सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का इरादा क्या है. उनका कहा है कि जरूरी ये देखना है कि आप किसी नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं या बस पुरानी दिक्कतों से भाग रहे हैं. जिनके पास स्पष्ट उद्देश्य होता है, वे बदलाव को ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ बना पाते हैं.

अंकुर अग्रवाल का कहना है कि लोग 60-70 साल तक सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं. ऐसे में 40-45 की उम्र करियर का अंत नहीं, बल्कि एक नया मोड़ बन गई है. अब कंपनियों में पहले जैसी प्रमोशन की सीढ़ियां नहीं रहीं. इससे कई लोगों को आगे बढ़ने का अवसर जल्दी खत्म होता दिख रहा है. साथ ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI, सस्टेनेबिलिटी और फ्रीलांस लीडरशिप जैसे फील्ड अनुभवी प्रोफेशनल्स को नए रास्ते दे रहे हैं.

कम्फर्ट जोन नहीं, अब चेंज जोन

एक्सपर्ट्स की मानें तो कई लोगों के लिए अब आराम ही बंदिश बन गया है. पुराने स्किल्स अभी भी जरूरी हैं, लेकिन दुनिया बदल रही है टूल्स, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप की सोच सब कुछ नया हो रहा है. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस बदलाव को बिना प्लानिंग के नहीं, बल्कि सोच-समझकर अपनाना चाहिए. इसके लिए चार कदम बेहद जरूरी हैं. नए क्षेत्र में तुरंत छलांग न लगाएं. फ्रीलांस प्रोजेक्ट, कंसल्टिंग या साइड वर्क के जरिए नया रास्ता परखें.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 30 Oct 2025 07:15 PM (IST)
