इस दिन आएगा ICAI CA परीक्षा का रिजल्ट,जानें कब और कैसे देखें रिजल्ट
ICAI ने सितंबर 2025 की सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षाओं के परिणाम की तारीख घोषित कर दी है. रिजल्ट 3 नवंबर को दोपहर और शाम में जारी किया जाएगा.
देशभर के लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी आई है. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) ने आखिरकार सितंबर 2025 की सीए (CA) परीक्षा के परिणाम जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है. लंबे इंतजार के बाद अब साफ हो गया है कि सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षा का परिणाम 3 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा.
आईसीएआई की ओर से जारी नोटिस के अनुसार सीए फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम दोपहर करीब 2 बजे घोषित किए जाएंगे, जबकि फाउंडेशन परीक्षा के परिणाम उसी दिन शाम 5 बजे जारी होंगे. इस दिन देशभर के सीए अभ्यर्थियों की मेहनत का नतीजा सामने आने वाला है.
रिजल्ट में क्या होगा शामिल
आईसीएआई की ओर से जारी किए जाने वाले परिणाम में उम्मीदवारों का विषयवार स्कोर, कुल अंक, और मेरिट लिस्ट शामिल होगी. मेरिट लिस्ट में उन छात्रों के नाम होंगे जिन्होंने ऑल इंडिया स्तर पर शीर्ष रैंक हासिल की है.
साल में दो बार होती है परीक्षा
आईसीएआई साल में दो बार चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) परीक्षा आयोजित करता है एक बार मई में और दूसरी बार सितंबर में. सितंबर 2025 की परीक्षा भारत और विदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इस परीक्षा के तीन चरण होते हैं फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल. इन तीनों स्तरों को पास करने के बाद उम्मीदवारों को चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपाधि दी जाती है, जो भारत के सबसे सम्मानित पेशों में से एक है.
रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका
- उम्मीदवार सबसे पहले icai.nic.in वेबसाइट पर जाएं.
- फिर “CA Result September 2025” लिंक पर क्लिक करें.
- अपनी परीक्षा का स्तर चुनें फाइनल, इंटर या फाउंडेशन.
- रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें.
- सबमिट बटन दबाएं और आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.
- आगे के लिए रिजल्ट डाउनलोड कर लें.
