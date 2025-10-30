हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाइस दिन आएगा ICAI CA परीक्षा का रिजल्ट,जानें कब और कैसे देखें रिजल्ट

इस दिन आएगा ICAI CA परीक्षा का रिजल्ट,जानें कब और कैसे देखें रिजल्ट

ICAI ने सितंबर 2025 की सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षाओं के परिणाम की तारीख घोषित कर दी है. रिजल्ट 3 नवंबर को दोपहर और शाम में जारी किया जाएगा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 30 Oct 2025 06:09 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर के लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी आई है. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) ने आखिरकार सितंबर 2025 की सीए (CA) परीक्षा के परिणाम जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है. लंबे इंतजार के बाद अब साफ हो गया है कि सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षा का परिणाम 3 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा.

आईसीएआई की ओर से जारी नोटिस के अनुसार सीए फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम दोपहर करीब 2 बजे घोषित किए जाएंगे, जबकि फाउंडेशन परीक्षा के परिणाम उसी दिन शाम 5 बजे जारी होंगे. इस दिन देशभर के सीए अभ्यर्थियों की मेहनत का नतीजा सामने आने वाला है.

रिजल्ट में क्या होगा शामिल

आईसीएआई की ओर से जारी किए जाने वाले परिणाम में उम्मीदवारों का विषयवार स्कोर, कुल अंक, और मेरिट लिस्ट शामिल होगी. मेरिट लिस्ट में उन छात्रों के नाम होंगे जिन्होंने ऑल इंडिया स्तर पर शीर्ष रैंक हासिल की है.

ये भी पढ़ें: 10वीं पास से लेकर IIT ग्रेजुएट तक के लिए शानदार मौका, जानिए कैसे करें आवेदन

साल में दो बार होती है परीक्षा

आईसीएआई साल में दो बार चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) परीक्षा आयोजित करता है एक बार मई में और दूसरी बार सितंबर में. सितंबर 2025 की परीक्षा भारत और विदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इस परीक्षा के तीन चरण होते हैं फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल. इन तीनों स्तरों को पास करने के बाद उम्मीदवारों को चार्टर्ड अकाउंटेंट की उपाधि दी जाती है, जो भारत के सबसे सम्मानित पेशों में से एक है.

रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 30 Oct 2025 06:09 PM (IST)
Tags :
Education CA September 2025 Result Date CA Final Result 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अफवाहों पर ध्यान न दें, मैं सुरक्षित...' बिहार पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह के हेलिकॉप्टर की खेत में हुई लैंडिंग
'अफवाहों पर ध्यान न दें, मैं सुरक्षित...' बिहार पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह के हेलिकॉप्टर की खेत में हुई लैंडिंग
आईपीएल
अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!
अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
Advertisement

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अफवाहों पर ध्यान न दें, मैं सुरक्षित...' बिहार पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह के हेलिकॉप्टर की खेत में हुई लैंडिंग
'अफवाहों पर ध्यान न दें, मैं सुरक्षित...' बिहार पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह के हेलिकॉप्टर की खेत में हुई लैंडिंग
आईपीएल
अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!
अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
बॉलीवुड
‘भाड़े पर रह रहा हूं’, शाहरुख खान ने घर मन्नत, 'किंग' मूवी और बर्थडे को लेकर किए 5 खुलासे
‘भाड़े पर रह रहा हूं’, शाहरुख खान ने घर मन्नत, 'किंग' मूवी और बर्थडे को लेकर किए 5 खुलासे
बिहार
मोकामा में जन सुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह पर हमले का आरोप
मोकामा में जन सुराज के समर्थक की गोली मारकर हत्या, अनंत सिंह पर हमले का आरोप
जनरल नॉलेज
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
यूपी की लड़कियां तंबाकू और सिगरेट के छल्ले उड़ाने में आगे, जानें कितनी उम्र से ही करने लगती हैं नशा?
हेल्थ
Health Ministry order AIIMS: अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
अब एम्स के डॉक्टरों की लिखावट समझने में नहीं होगी दिक्कत, हिंदी में लिखना होगा मरीजों का पर्चा
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget