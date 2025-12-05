उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा सात साल बाद आयोजित की जा रही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा-2025 को इस बार पीसीएस परीक्षा की तरह अति-उच्च सुरक्षा व्यवस्था में आयोजित किया जाएगा जिसमें लगभग 12.36 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे प्रश्नपत्रों की पैकिंग से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण तक हर प्रक्रिया को पांच स्तरीय सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और बारकोड सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा.

कब होगी परीक्षा

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा तीन अलग-अलग तिथियों पर विभिन्न विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी परीक्षा 6, 7 और 21 दिसंबर को राज्यभर में आयोजित की जाएगी.



पांच स्तरीय होगी सुरक्षा व्यवस्था

आयोग ने परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की पैकिंग को पांच स्तरों में तैयार किया है.

पहला स्तर: शील्ड बॉक्स

दूसरा स्तर: चारों ओर से सील पैकिंग

तीसरा स्तर: कोर पैकिंग

चौथा स्तर: 24 प्रश्न पुस्तिकाओं का पॉलिथिन पैकेट

पांचवां स्तर: व्यक्तिगत प्रश्न पुस्तिकाओं का अलग पॉलिथिन पैकेट

अभ्यर्थियों की मौजूदगी में खुलेगा प्रश्नपत्र पैकेट

प्रत्येक परीक्षा कक्ष में परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले बायोमेट्रिक व आधार सत्यापन होगा इसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकृत अधिकारियों की उपस्थिति में प्रश्नपत्रों के पैकेट खोले जाएंगे पैकेट खोलते समय दो अभ्यर्थियों से भी हस्ताक्षर कराए जाएंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रश्नपत्र परीक्षार्थियों को दिखाए जाएंगे और उसके बाद अंतिम सील खोली जाएगी.



बारकोड से होगी पूरी निगरानी

हर प्रश्न पुस्तिका और उत्तर पत्र पर एक समान बारकोड अंकित होगा बारकोड लगाने का मतलब है कि गलत प्रश्नपत्र/उत्तर पुस्तिका वितरण से बचाव होगा वितरण के बाद किसी गड़बड़ी या विसंगति की तुरंत पहचान जरूरत पड़ने पर उत्तर पत्रक तुरंत बदलने की व्यवस्था की जा सकेगी.



अधिकारियों की निगरानी में खुलेगा ट्रंक

सभी प्रश्नपत्रों के ट्रंक या बंडल परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले खोले जाएंगे यह प्रक्रिया सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापक की संयुक्त मौजूदगी में पूरी होगी ट्रंक खोलते समय एक ओपनिंग सर्टिफिकेट भी तैयार किया जाएगा जिसमें सभी अधिकारियों के नाम,पदनाम,मोबाइल नंबर,हस्ताक्षर,तिथि और समय दर्ज किये जायेंगे.

परीक्षा शुरू होते ही बचे हुए प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाओं को फिर से सील कर सुरक्षित रख दिया जाएगा परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी उत्तर पुस्तिकाओं को अभ्यर्थियों की मौजूदगी में सील किया जाएगा तीन-स्तरीय सुरक्षा में उन्हें आयोग को भेजा जाएगा इससे यह सुनिश्चित होगा कि उत्तर पुस्तिकाओं में किसी प्रकार की छेड़छाड़ संभव न हो सके.

प्रयागराज में 17 केंद्रों पर परीक्षा



पहली पाली सुबह 9 से 11 बजे तक

दूसरी पाली दोपहर 3 से 5 बजे तक

विभिन्न विषयों सामान्य अध्ययन, गणित, हिन्दी और संस्कृत के लिए अलग-अलग पाली में परीक्षाएं होंगी कुल 17 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा कराई जाएगी.



