BRIC में निकली इन पदों पर भर्ती, ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ये हैं जरूरी डेट्स

जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद यानी BRIC ने डिप्टी डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है और इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है. संस्था की तरफ से कुल 12 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और उम्मीदवार 21 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती उन लोगों के लिए बड़ा मौका है, जो जैव प्रौद्योगिकी और शोध के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं या उच्च पदों पर करियर बनाना चाहते हैं.

BRIC ने पात्रता शर्तें भी जारी कर दी हैं, जिनके अनुसार इन पदों के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीएचडी की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ ही पदों के अनुसार अतिरिक्त योग्यताएं भी जरूरी हैं, जो आधिकारिक नोटिफिकेशन में विस्तार से दी गई हैं. उम्र सीमा की बात करें तो डिप्टी डायरेक्टर के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है, जबकि डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जनरल पदों के लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष है. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जा सकती है.

इतना देना होगा आवेदन शुल्क

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा. BRIC ने डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर पदों के लिए 1000 रुपये और डिप्टी डायरेक्टर जनरल पद के लिए 1500 रुपये आवेदन शुल्क तय किया है. आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा और उम्मीदवारों को इसकी रसीद सुरक्षित रखनी होगी, क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया में जरूरी होगी.

ऐसे करें अप्लाई

आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज तैयार रखने होंगे, जिनमें पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, आयु प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र और एप्लीकेशन फीस स्लिप शामिल है. दस्तावेजों की स्कैन कॉपी साफ और सही आकार में अपलोड करनी होगी, ताकि फॉर्म भरते समय किसी तरह की दिक्कत न आए. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवारों को BRIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.

उम्मीदवारों को फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यान से भरनी होगी, क्योंकि गलत जानकारी भरने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है. व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अनुभव से जुड़े सभी कॉलम सावधानी से भरने होंगे. इसके बाद उम्मीदवारों को अपने दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, जिसमें फोटो और हस्ताक्षर साफ दिखाई देने चाहिए. सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा. भुगतान पूरा होते ही आवेदन प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाती है, लेकिन फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार फिर से भरी गई जानकारी की जांच करना जरूरी है.



