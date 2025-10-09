देश में रहकर ही पूरा होगा विदेश से पढ़ाई करने का सपना, भारत आ रहीं ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटी

इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भारत दौरे पर हैं. इस दौरे का भारत के स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा होता दिख रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. उन्होंने बताया कि यूनाइटेड किंगडम (UK) की नौ प्रमुख विश्वविद्यालय जल्द ही अपने कैंपस भारत में खोलने जा रहे हैं.

इस घोषणा का मौका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के भारत दौरे के दौरान मिला. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह पहल भारत और ब्रिटेन के संबंधों में नई ऊर्जा और सहयोग की दिशा को दर्शाती है, खासकर हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद. पीएम मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ आए शिक्षा जगत के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावशाली था.

इस कदम से भारतीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई के भारी खर्च के बिना अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे. साथ ही यह दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देगा. गुरुग्राम में पहला कैंपस पहले ही खुल चुका है. साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस गुरुग्राम में संचालित है और यहां पहले बैच के छात्रों ने अपनी कक्षाएं शुरू कर दी हैं. यह इस नई पहल की सफल शुरुआत का संकेत है.

यह भी पढ़ें - ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर की सैलरी कितनी, यह पीएम मोदी से ज्यादा या कम?

खुलेंगे ये कैंपस

बैंगलोर में यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, मुंबई में यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ अबरडीन और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के कैंपस खुल सकते हैं. जबकि अन्य यूनिवर्सिटी के कैंपस की जानकारी जल्द सामने आ सकती है. इस योजना के जरिए भारतीय छात्रों को न केवल शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे, बल्कि उनके कौशल और करियर संभावनाओं में भी वृद्धि होगी. साथ ही यह पहल ब्रिटेन और भारत के बीच शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत सहयोग की शुरुआत भी मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें - ऑक्सफोर्ड बना दुनिया का नंबर 1 विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग निराशाजनक

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI