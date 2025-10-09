ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर की सैलरी कितनी, यह पीएम मोदी से ज्यादा या कम?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर 9 अक्टूबर को दो दिन के भारत दौरे पर आए हैं. इस दौरान उनका मुख्य उद्देश्य मुंबई में आयोजित होने वाले सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में भाग लेना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टार्मर की यह मुलाकात कई मायनों में विशेष है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने वाली है.

स्टार्मर के साथ 125 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है. उन्होंने कहा कि भारत में ब्रिटिश व्यवसायों के लिए आने से हमारे लोगों के लिए नए व्यापारिक अवसर खुलेंगे. इसके साथ ही दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी काम करेंगे. भारत और अमेरिका के बीच हाल के टैरिफ विवाद के चलते रिश्तों में दूरी आई है, लेकिन भारत और ब्रिटेन के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं दोनों देशों में किस देश के पीएम की सैलरी ज्यादा है.

ब्रिटिश पीएम की सैलरी?

अब अगर हम बात करें ब्रिटिश पीएम की सैलरी की, तो यह जानकर लोग हैरान रह जाते हैं. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हर महीने लगभग 5 लाख 78 हजार रुपये वेतन मिलता है. सालाना की बात करें तो उन्हें कुल 1 करोड़ 73 लाख 44 हजार रुपये सालाना सैलरी के रूप में मिलते हैं. यह वेतन किसी भी आम सरकारी नौकरी की तुलना में बहुत अधिक है.



भारत के पीएम की सैलरी कितनी?

जबकि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैलरी की तुलना करें, तो वह ब्रिटिश पीएम की तुलना में काफी कम है. भारत में प्रधानमंत्री को सरकार की ओर से प्रतिमाह 1 लाख 66 हजार रुपये का वेतन मिलता है. इसमें 50 हजार रुपये का मूल वेतन, 3 हजार रुपये का भत्ता खर्च, 45 हजार रुपये संसदीय भत्ता और 2 हजार रुपये दैनिक भत्ता शामिल है. इस हिसाब से पीएम मोदी को सालाना लगभग 19,92,000 रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं.



