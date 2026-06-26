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हिंदी न्यूज़शिक्षालाहौर में संस्कृत पढ़ रहे छात्र, भारत में जामिया को नहीं मिल रहे स्टूडेंट्स; क्यों दूर हो रहे भारतीय छात्र?

लाहौर में संस्कृत पढ़ रहे छात्र, भारत में जामिया को नहीं मिल रहे स्टूडेंट्स; क्यों दूर हो रहे भारतीय छात्र?

पाकिस्तान में छात्र संस्कृत में रुचि ले रहे हैं तो वहीं भारत के जामिया मिलिया इस्लामिया को पारंपरिक कोर्सों के लिए छात्र नहीं मिल रहे हैं. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं...

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 26 Jun 2026 04:06 PM (IST)
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  • छात्रों का रुझान अब रोजगार-उन्मुख कोर्सों की तरफ है.

संस्कृत को भारत की सबसे पुरानी और समृद्ध भाषा में गिना जाता है. इसी भाषा से हमारे दर्शन, साहित्य ज्ञान और इतिहास का बड़ा हिस्सा लिखा गया है. ऐसे में जब खबर आती है कि पाकिस्तान के लाहौर में छात्र संस्कृत सीखने में के लिए दिलचस्पी ले रहे हैं . वहीं, भारतीय छात्र अपने ही पारंपरिक कोर्सों से दूर होते जा रहे हैं तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर छात्र अपनी ही विरासत से क्यों दूर हो रहे हैं...

यह सिर्फ एक भाषा की बात नहीं है, बल्कि उस सोच की भी बात है. जिसमें हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को किस नजर से देखते हैं. जिस भाषा को कभी ज्ञान और परंपरा का आधार माना गया, आज उसे नए समय के साथ जोड़ने में चुनौती का समाना करना पड़ रहा है.

पाकिस्तान में कई दशक बाद संस्कृत फिर से हायर एजुकेशन का हिस्सा बनती जा रही है. लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में संस्कृत के दो कोर्स पहले ही पढ़ाई जा चुके हैं इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अब इसे नियमित कोर्स में जोड़ने की तैयारी की जा रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में संस्कृत को किसी धार्मिक भाषा यह इतिहास के लिए नहीं बल्कि संस्कृति और पुराने साहित्य को समझना कई छात्र दक्षिण एशिया की साझा विरासत को जानने के लिए इस भाषा की तरफ अपनी रुचि दिखा रही है.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में डॉ.शाहिद रशीद संस्कृत पढ़ा रहे हैं. उनके अनुसार लाहौर संस्कृत सीखने का बहुत बड़ा केंद्र रहा है. वहां कई ऐसी जगह थीं जहां से पूरे हिंदुस्तान में संस्कृत की किताबें जाती थीं. संस्कृत दक्षिण एशिया की साझा विरासत है.

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जामिया को नहीं मिल रहे छात्र

वहीं, भारत में के जाम दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया में 2026-27 सत्र के लिए संस्कृत फारसी जैसे कोर्सों के लिए छात्रों की संख्या पूरी नहीं हुई. जिसकी वजह से जामिया विश्वविद्यालय ने 5 कोर्सों को बंद करने का फैसला लिया. जामिया ने बीए संस्कृत और एमए संस्कृत जैसे कोर्स को को जारी रखने का फैसला किया है. जबकि इसमें भी दाखिले की उम्मीद है कम है. विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि आने वाले वर्षों में छात्रों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए इन कोर्स को अभी जारी रखा जाएगा.

एक्सपर्ट्स की मानें तो अब छात्र जिन कोर्स को करके जल्द ही नौकरी लग जाए ऐसे कोर्स की तरफ बढ़ रहे हैं. AI के जमाने में छात्रों की पसंद बदल रही है. ऐसे में पारंपरिक विषयों को कई बार कम रोजगार वाले क्षेत्र के रूप में देखा जाता है. जिस वजह से इन विषयों में दाखिले प्रभावित हो रहे हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Education Jamia Millia Islamia  Sanskrit Studying In Lahore
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