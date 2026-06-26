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हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड के नतीजे जल्द, जानिए कहां और कैसे करें चेक?

CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड के नतीजे जल्द, जानिए कहां और कैसे करें चेक?

सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है. छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं यहां जाने रिजल्ट चेक करने का तरीका.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 26 Jun 2026 10:10 AM (IST)
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  • परिणाम cbse.gov.in, डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर उपलब्ध होंगे; जारी होने पर सभी विवरण ध्यान से जांचें।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दसवीं सेकंड बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है. बोर्ड की तरफ से अभी रिजल्ट जारी करने की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट जल्दी ही जारी किया जा सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, और प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.

इस बार सीबीएसई की तरफ से अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है. हालांकि अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से अपडेट सामने आ रहा है कि रिजल्ट जल्दी ही जारी हो सकता है. इस बार बड़ी संख्या में छात्रों ने दसवीं सेकंड बोर्ड परीक्षा दी थी और सभी अपने स्कोर चेक करने का बेसब्री से इंतजार हैं.

CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 परीक्षा का उद्देश्य छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का एक और मौका देना था. बोर्ड फाइनल रिजल्ट तैयार करते समय दोनों प्रयासों में बेहतर अंक को प्राथमिकता दे सकता है.

रिजल्ट जारी होने के बाद कहां कर सकते हैं चेक?

अगर वेबसाइट पर कोई दिक्कत आए तो क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से साइट धीमी हो सकती है. तो अगर छात्रों को इस तरह की कोई भी समस्या का सामना करना पड़े तो छात्रों को सलाह दी जाती है केवल कुछ समय का इंतजार करें या डिजिलॉकर या उमंग एप्लिकेशन जैसे अन्य माध्यम से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

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रिजल्ट में क्या-क्या जानकारी करें चेक?
सीबीएसई 10वीं सेकंड बोर्ड 2026 रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहले छात्रों को सभी जानकारी ध्यान से चेक करने की सलाह दी जाती है यदि किसी जानकारी में कुछ गड़बड़ दिखे तो छात्र स्कूल से संपर्क कर सकते हैं.

CBSE 10th Second Board Result 2026 कैसे चेक करें?

स्टेप 1: CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जायें.
स्टेप 2: “CBSE Class 10 Second Board Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अपना Roll Number दर्ज करें.
स्टेप 4: School Number और Admit Card ID दर्ज करें.
स्टेप 5: जन्मतिथि दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
स्टेप 6: स्क्रीन पर रिजल्ट आपको दिखाई देगा.
स्टेप 7: रिजल्ट डाउनलोड करें लें और भविष्य इसका प्रिंटआउट अपने पास सुरक्षित रख ले.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Result Cbse 10th Second Board Result 2026
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