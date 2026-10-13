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हिंदी न्यूज़शिक्षाSSC GD रिजल्ट जारी, 1.97 लाख उम्मीदवार अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट

SSC GD रिजल्ट जारी, 1.97 लाख उम्मीदवार अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट

एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. उम्मीदवार अब आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट के साथ कटऑफ मार्क्स जुड़ी दूसरी जानकारी जारी की है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 13 Oct 2026 11:04 AM (IST)
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स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है. कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आयोग ने रिजल्ट के साथ कटऑफ मार्क्स और भर्ती से जुड़ी दूसरी जानकारी जारी की है. इस परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों को लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार था. वहीं इस भर्ती के जरिए सीएपीएफ, एसएसएफ, असम राइफल्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में कांस्टेबल और राइफलमैन के पदों काे भरा जाना है. 

एसएससी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सीबीटी परीक्षा में कुल 21,56,776 उम्मीदवार शामिल हुए थे. इनमें से 1,97,408 उम्मीदवारों को भर्ती के अगले चरण के लिए स्थायी रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया. इनमें 1,81,251 पुरुष और 15,782 महिला उम्मीदवार शामिल है. इसके अलावा सचिवालय सुरक्षा बल की अखिल भारतीय रिक्तियों के लिए 375 पुरुष उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया. एसएससी जीडी की परीक्षा का आयोजन 27 अप्रैल से 30 मई के बीच किया गया. इस भर्ती के तहत कुल 25,487 रिक्तियां भरी जानी है. 

कैसे चेक करें रिजल्ट?

  • रिजल्ट के लिए सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं. 
  • इसके बाद होम पेज पर रिजल्ट सेक्शन खोलें.
  • अब कांस्टेबल जीडी परीक्षा से संबंधित कैटेगरी या नोटिफिकेशन पर क्लिक करें. 
  • अब एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट 2026 की पीडीएफ खोलें.
  • इसमें कंट्रोल एफ दबाएं और अपने रोल नंबर दर्ज करें.
  • पीडीएफ में रोल नंबर मिलने पर अपना क्वालीफाइंग स्टेटस चेक कर सकते हैं. 

पुरुष उम्मीदवारों की कैटेगरी वाइज कट ऑफ

कैटेगरी                                      कट ऑफ मार्क्स
जनरल / यूआर                              146.178 
ओबीसी                                       145.557
ईडब्ल्यूएस                                   144.206
एससी                                         140.954
एसटी                                         135.031
पूर्व सैनिक (ईएसएम)                    100.520

SSC GD परीक्षा में न्यूनतम क्वालीफाइंगमार्क्स 

कैटेगरी                     न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स
जनरल/यूआर                     30प्रतिशत
ओबीसी                             25प्रतिशत
ईडब्ल्यूएस                          25प्रतिशत
एससी                               20प्रतिशत
एसटी                                20प्रतिशत
ईएसएम                            20 प्रतिशत

ये भी पढ़ें-72वीं BPSC परीक्षा स्थगित, आयोग ने जारी किया नोटिस, जानें कब होगा एग्जाम?

SSC GD रिजल्ट के बाद अब क्या होगा? 

कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा. इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट शामिल है. इन चरणों में उम्मीदवारों की दक्षता और निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार जांच की जाएगी. भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट भी शामिल है. आगे होने वाले फिजिकल टेस्ट की तारीख, शेड्यूल और जरूरी निर्देश आयोग की ओर से ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से जारी किए जाएंगे. ऐसे में उम्मीदवारों को आयोग की ओर से यह भी सलाह दी गई है कि वह नियमित रूप से एसएससी की वेबसाइट चेक करते रहे. 

ये भी पढ़ें-IIT बॉम्बे में काउंसलर के 30 पदों पर भर्ती, 1.60 लाख तक मिलेगी सैलरी

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 13 Oct 2026 11:04 AM (IST)
Tags :
Education News SSC GD Result 2026
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