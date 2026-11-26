उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने पंकज वर्मा और दो दूसरे उम्मीदवारों की याचिका को एक्सेप्ट करते हुए 30 अप्रैल 2026 को घोषित एपीओ प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आयोग के उस 9 जनवरी 2020 के कार्यालय ज्ञापन को भी निरस्त कर दिया है, जिसके तहत आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवारों को ओपन कैटेगरी में समायोजित करने की व्यवस्था केवल अंतिम चरण तक सीमित रखी गई थी. हाई कोर्ट ने साफ किया है कि ओपन कैटेगरी किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित कोटा नहीं है, बल्कि यह योग्यता के आधार पर सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए खुली है. अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह प्रारंभिक परीक्षा की नई संशोधित मेरिट लिस्ट तैयार करें और उसके आधार पर मुख्य परीक्षा दोबारा नए सिरे से आयोजित कर आगे की चयन प्रक्रिया पूरी करें.

क्यों रद्द हुआ प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट?

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से दाखिल पूरक हलफनामे में यह बात सामने आई कि प्रारंभिक परीक्षा में 321 ओबीसी और 43 एससी कैटेगरी के कुल 364 उम्मीदवारों ने बिना किसी छूट का लाभ लिए जनरल-अनारक्षित कैटेगरी के अंतिम चयनित उम्मीदवार से ज्यादा अंक हासिल किए थे. इसके बावजूद आयोग ने 9 जनवरी 2020 के आदेश का हवाला देते हुए इन सभी 364 उम्मीदवारों को अनारक्षित सूची में रखने की बजाय उनकी संबंधित आरक्षित कैटेगरी में ही सीमित रखा. इससे नीचे की मेरिट वाले आरक्षित वर्ग के उतने ही उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई होने से वंचित रह गए.

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का हुआ उल्लंघन

इस मामले पर याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि अनारक्षित सूची को केवल गैर-आरक्षित आवेदको के लिए आरक्षित मानना संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 (6) का उल्लंघन है. वहीं आयोग और राज्य सरकार का तर्क था कि प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते, इसलिए ओपन कैटेगरी में माइग्रेशन केवल इंटरव्यू के बाद अंतिम चयन चरण में होना चाहिए.

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हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

इंद्रा साहनी, आर. के. सभरवाल, गौरव यादव और रजत यादव मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए जस्टिस मनीष कुमार निगम ने कहा कि मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों को ओपन लिस्ट में स्थान मिलना आरक्षण का नियम नहीं, बल्कि योग्यता पर आधारित समानता का सिद्धांत है. एक ही चयन प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों में ओपन कैटेगरी की परिभाषा नहीं बदल सकती. कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 320 (4) के तहत आरक्षण नीति बनाना राज्य विधायिका और सरकार का अधिकार क्षेत्र है, न कि भर्ती संस्था का इसलिए आयोग का 9 जनवरी 2020 का कार्यालय ज्ञापन विधायी क्षमता से पार होने के कारण रद्द किए जाने योग्य हैं.

दोबारा कब होगी मुख्य परीक्षा?

अदालत के आदेश के अनुसार अब यूपीपीएससी को पहले प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में संशोधन कर नई मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी, जिसमें अनारक्षित कट ऑफ से ज्यादा अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ओपन कैटेगरी में शामिल किया जाएगा. इसके बाद आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा की नई तारीख घोषित कर परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और फिर इंटरव्यू के जरिए अंतिम चयन होगा. फिलहाल आयोग ने संशोधित परिणाम या दोबारा मुख्य परीक्षा की नई तारीख घोषित नहीं की है.

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