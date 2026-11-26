एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली यूजीसी नेट दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ा अपडेट है. एनटीए ने इस परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है. आपको बता दें कि पहले यह सिटी स्लिप 23 नवंबर को जारी की जानी थी.

वहीं इस बार दिसंबर सत्र की परीक्षा के लिए कुल 9,75,505 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जो देशभर के केंद्रों पर 87 विषयों के लिए परीक्षा में शामिल होंगे. जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और पीएचडी में प्रवेश की पात्रता तय करने वाली यह परीक्षा 14, 15, 16, 17, 18 और 21 दिसंबर 2026 को सीबीटी मोड में आयोजित की जाएगी. वहीं रजिस्टर्ड उम्मीदवार एनटीए के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं.

UGC-NET December 2026 | City Intimation Slip Released! The National Testing Agency (NTA) has released the Examination City Intimation Slip for UGC-NET December 2026. Exam Dates: 14–18 & 21 December 2026 Candidates can now check their allotted examination city and download their City Intimation Slip from the official website. यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 | परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी! राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने यूजीसी-नेट दिसंबर 2026 के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची (City Intimation Slip) जारी कर दी है। परीक्षा तिथियाँ: 14–18 एवं 21 दिसंबर 2026 अभ्यर्थी अब अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आधिकारिक वेबसाइट से City Intimation Slip डाउनलोड कर सकते हैं। Download Here: https://t.co/Y7NeernoHZ Helpline: 011-40759000 / 1800-180-4747 #UGCNET #UGCNET2026 #UGCNETDecember2026 #CityIntimationSlip #NTA #NTAExams — National Testing Agency (@NTA_Exams) November 25, 2026

कैसे डाउनलोड करें एग्जाम सिटी स्लिप?

एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर कैंडिडेट एक्टिविटी सेक्शन ढूंढे.

अभी यूजीसी नेट दिसंबर 2026 सिटी इंटीमेशन स्लिप लिंक पर क्लिक करें.

एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन डिटेल सबमिट करें.

सबमिट करते ही शहर की जानकारी वाली स्लिप स्क्रीन पर दिखाई देगी.

सिटी स्लिप को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखें.

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कब तक जारी होगा एडमिट कार्ड?

एनटीए के सूचना बुलेटिन के अनुसार सभी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 7 दिसंबर 2026 को ऑनलाइन माध्यम से अलग से जारी किए जा सकते हैं. उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि एग्जाम सिटी स्लिप केवल परीक्षा शहर की अग्रिम जानकारी के लिए है. इसे परीक्षा केंद्र में एडमिशन के लिए मान्य नहीं किया जाएगा. परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड ही डाउनलोड कर साथ ले जाना अनिवार्य होगा.

क्या है इस बार का यूजीसी नेट परीक्षा पैटर्न?

यूजीसी नेट परीक्षा कुल 3 घंटे की होगी और पेपर 1 व पेपर 2 के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा. दोनों ही सेक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीप्ल चॉइस सवाल होंगे. क्वेश्चन पेपर का मीडियम लैंग्वेज पेपर को छोड़कर हिंदी और इंग्लिश होगा. परीक्षा के पार्ट 1 में 100 अंकों के 50 सवाल और पार्ट 2 में 200 अंकों के 100 सवाल होंगे.

हर सही जवाब के लिए दो अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. जिन सवालों के जवाब दिए गए हैं या जिन्हें हल करने की कोशिश की गई है, उनका ही मूल्यांकन किया जाएगा भले ही उन्हें रिव्यू के लिए मार्क किया गया हो या नहीं. जिन सवालों के जवाब नहीं दिए गए या जिन्हें हल करने की कोशिश नहीं की गई, उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा. भले ही उन्हें रिव्यू के लिए मार्क किया गया हो या नहीं.

बुलेटिन में कहा गया है कि यह पक्का करने की पूरी कोशिश की जाएगी कि हर सवाल का सिर्फ एक यूनिक जवाब हो, लेकिन अगर किसी सवाल में एक से ज्यादा सही ऑप्शन पाए जाते हैं तो उन सही ऑप्शन में से किसी एक को चुनने वाले उम्मीदवारों को दो अंक मिलेंगे और अगर सभी विकल्प सही हो या प्रश्न गलत पाया गया तो उस प्रश्न को अटेंड करने वाले उम्मीदवारों को दो अंक दिए जाएंगे.

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