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हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT बॉम्बे में काउंसलर के 30 पदों पर भर्ती, 1.60 लाख तक मिलेगी सैलरी

IIT बॉम्बे में काउंसलर के 30 पदों पर भर्ती, 1.60 लाख तक मिलेगी सैलरी

IIT बॉम्बे में काउंसलर के 30 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इनमें 26 स्टूडेंट काउंसलर और 4 सीनियर काउंसलर के पद है. इस भर्ती के तहत फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरह से काम करने का ऑप्शन मिलेगा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 13 Oct 2026 08:57 AM (IST)
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IIT बॉम्बे ने अपने स्टूडेंट वेलनेस सेंटर में काउंसलर के 30 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इन पदों में 26 स्टूडेंट काउंसलर और 4 सीनियर काउंसलर के पद शामिल है. इस भर्ती के तहत फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरह से काम करने का ऑप्शन मिलेगा. पद के अनुसार उम्मीदवारों को हर महीने 35,000 रुपये से लेकर 1.60 लाख रुपये तक सैलरी मिल सकती है. यह भर्ती ऐसे समय में निकाली गई है, जब आईआईटी बॉम्बे में छात्रों की मानसिक सेहत और काउंसलिंग सुविधाओं को लेकर चर्चा हो रही है. संस्थान में बीटेक के छात्र साहिल वाकोड़े की 18 सितंबर को मौत के बाद परिसर में छात्रों ने प्रदर्शन किया. छात्रों ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने और काउंसलिंग सेवाओं का विस्तार करने की मांग उठाई. इसके बाद आईआईटी बॉम्बे ने काउंसलर के 30 पदों पर भर्ती निकाली है. 

आईआईटी बॉम्बे की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा. आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर है. वहीं इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. इसके अलावा इन पदों पर नियुक्ति शुरुआत में 89 दिनों के लिए होगी,  उम्मीदवार के काम और प्रदर्शन के बाद आधार पर इसे आगे लंबी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है. वहीं चयनित उम्मीदवारों को 15 अक्टूबर से 17 नवंबर 2026 के बीच ज्वाइन करने की संभावना है.

इन पदों पर क्या है योग्यता?

स्टूडेंट काउंसलर और सीनियर काउंसलर दोनों पदों के लिए उम्मीदवारों के पास साइकोलॉजी में एमए या एमसीए की डिग्री होनी जरूरी है. डिग्री क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी में एक्सपर्टीज के साथ होनी चाहिए. इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 75 प्रतिशत अंक होने चाहिए. वही एक्सपीरियंस की बात करें तो स्टूडेंट काउंसलर के पद के लिए संबंधित क्षेत्र में डिग्री पूरी करने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जबकि सीनियर काउंसलर के पद के लिए कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है. 

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कितनी होगी पदों के अनुसार सैलरी? 

आईआईटी बॉम्बे में पदों पर मिलने वाली सैलरी उम्मीदवार के एक्सपीरियंस, पद और चयन समिति के फैसले पर निर्भर करेगी. उम्मीदवार आवेदन करते समय फुल टाइम व पार्ट टाइम काम करने का ऑप्शन चुन सकते हैं.  फुल टाइम स्टूडेंट काउंसलर के लिए सैलरी 70 हजार रुपये से 1 लाख रुपये प्रतिमाह होगी. वहीं पार्ट टाइम के लिए सैलरी 35 रुपये से 50 हजार रुपये प्रतिमाह होगी.  सीनियर काउंसलर फुल टाइम के लिए सैलरी 1.40 लाख से 1.60 लाख रुपये प्रतिमाह होगी, जबकि पार्ट टाइम सैलरी 70 हजार रुपये से 80 हजार रुपये प्रतिमाह होगी. फुल टाइम काउंसलर को सप्ताह में 40 घंटे काम करना होगा, जबकि पार्ट टाइम के लिए काम के 20 घंटे प्रति सप्ताह होंगे.

कैसे करें आवेदन?

  • उम्मीदवार को सबसे पहले आईआईटी मुंबई की वेबसाइट पर जाना होगा.
  • इसके बाद स्टूडेंट वेलनेस सेंटर में काउंसलर भर्ती से संबंधित नोटिस देखें.
  • अब नोटिस में दिए गए गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद मांगी गई जानकारी जैसे पर्सनल और एजुकेशन जानकारी भरें.
  • अब फुल टाइम या पार्ट टाइम नियुक्ति का ऑप्शन चुनें 
  • वही हॉस्टल की सुविधा चाहिए तो आवेदन में इसका जिक्र करें. 
  • सभी जानकारी की जांच करके फॉर्म सबमिट कर दें और लास्ट में कंफर्मेशन पेज भी डाउनलोड कर लें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 13 Oct 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
IIT Bombay JObs News
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