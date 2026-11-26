इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए GATE स्कोर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. इस परीक्षा के जरिए देश की कई बड़ी सरकारी कंपनियों में इंजीनियरिंग से जुड़े पदों पर भर्ती का रास्ता खुलता है. खास बात यह है कि GATE स्कोर के आधार पर होने वाली भर्तियों में कई बार अभ्यर्थियों को अलग से लिखित परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती.

ऐसे में दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के तहत कुल 108 पद भरे जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 6 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. चयन GATE 2025 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा. ऐसे में जिन युवाओं ने संबंधित विषय से GATE परीक्षा पास की है, उनके लिए यह सरकारी नौकरी पाने का अच्छा अवसर हो सकता है.

किन विभागों में कितने पद?

DVC की इस भर्ती में पांच इंजीनियरिंग ब्रांच में कुल 108 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें सबसे ज्यादा 50 पद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए रखे गए हैं. इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में 26 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 17 पदों पर भर्ती होगी. वहीं कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन (C&I) ब्रांच के लिए 12 पद निर्धारित किए गए हैं. सबसे कम तीन पद माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए रखे गए हैं. इस तरह अलग-अलग इंजीनियरिंग स्ट्रीम के उम्मीदवार अपनी योग्यता और GATE स्कोर के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में फुल टाइम BE या BTech की डिग्री होना जरूरी है. सामान्य, ओबीसी (NCL) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 65 परसेंट अंक निर्धारित किए गए हैं, जबकि एससी, एसटी और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 60 परसेंट अंकों की आवश्यकता है. इसके अलावा अभ्यर्थी के पास संबंधित विषय का वैध GATE 2025 स्कोर होना चाहिए. जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के पद के लिए GATE का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर और सिविल ब्रांच के लिए सिविल इंजीनियरिंग पेपर का स्कोर जरूरी होगा. केवल GATE परीक्षा में शामिल होना पर्याप्त नहीं है, उम्मीदवार के पास संबंधित पेपर का वैध स्कोर होना चाहिए.

उम्र सीमा और सैलरी

DVC की इस भर्ती में सामान्य और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 29 वर्ष रखी गई है. ओबीसी (NCL), एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी. अन्य पात्र श्रेणियों के लिए भी निर्धारित नियम लागू होंगे. सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल-10 के तहत 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक का वेतनमान मिलेगा. इसके अलावा नियमानुसार मिलने वाले भत्ते और सुविधाएं भी मिल सकती हैं.

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ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन

इस भर्ती की खास बात यह है कि उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से GATE 2025 में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा. इसके लिए अलग से कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. GATE स्कोर के आधार पर मेरिट तैयार होगी और योग्य उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद निर्धारित मेडिकल जांच की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसका मतलब है कि जिन उम्मीदवारों ने पहले ही GATE 2025 की परीक्षा दी है, वे अपने स्कोर के आधार पर इस भर्ती में शामिल होने का अवसर पा सकते हैं.

6 दिसंबर तक करें आवेदन

आवेदन करने के लिए सामान्य, ओबीसी (NCL) और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 300 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं एससी, एसटी, PwBD, पूर्व सैनिक और DVC के विभागीय उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है. DVC की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 नवंबर 2026 से शुरू हो चुकी है. आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन के लिए सबसे पहले DVC की आधिकारिक वेबसाइट www.dvc.gov.in पर जाएं. यहां करियर या रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर Executive Trainee Recruitment 2026 का नोटिफिकेशन खोलें. अपनी योग्यता और पात्रता जांचने के बाद ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें. मांगी गई जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और लागू आवेदन शुल्क जमा करें. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख लें.

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