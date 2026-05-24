SSC ने अचानक बदली GD कांस्टेबल परीक्षा की डेट, अब इस दिन होगा एग्जाम

SSC GD Constable 2026 Exam Date Preponed: SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है. कर्मचारी चयन आयोग यानी Staff Selection Commission ने GD कांस्टेबल परीक्षा की तारीख में बड़ा बदलाव किया है. आयोग ने आधिकारिक नोटिस जारी कर बताया है कि पहले यह परीक्षा 28 मई 2026 को आयोजित होनी थी, लेकिन अब परीक्षा एक दिन पहले यानी 27 मई 2026 को कराई जाएगी.

इस बदलाव के बाद लाखों उम्मीदवारों को अपनी तैयारी और यात्रा से जुड़े प्लान में बदलाव करना पड़ सकता है. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि नई परीक्षा डेट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जारी रखें और SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें.

क्यों बदली गई परीक्षा की तारीख?

SSC के जारी नोटिस के अनुसार, परीक्षा डेट में बदलाव ईद-उल-जुहा (बकरीद) की छुट्टी को लेकर किया गया है. दरअसल, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से छुट्टी की तारीख में सुधार किया गया था. इसी वजह से SSC को भी अपनी परीक्षा का शेड्यूल बदलना पड़ा. आयोग ने साफ कहा है कि पहले घोषित परीक्षा डेट सरकारी छुट्टी से टकरा रही थी, इसलिए अभ्यर्थियों की सुविधा और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को एक दिन पहले कराने का फैसला लिया गया.

अब SSC GD 2026 एग्जाम किस दिन होगा?

SSC की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार, पहले परीक्षा की तारीख 28 मई 2026 थी, लेकिन अब नई परीक्षा तारीख 27 मई 2026 है. उम्मीदवारों को अब इसी नई तारीख के अनुसार परीक्षा में शामिल होना होगा.

कब जारी होंगे एडमिट कार्ड?

SSC ने यह भी जानकारी दी है कि GD कांस्टेबल परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 2 से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे. उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की मदद से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, परीक्षा समय, रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ लें.

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किन पदों के लिए हो रही है परीक्षा?

यह परीक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs), SSF और असम राइफल्स में राइफलमैन (GD) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है. हर साल लाखों युवा इस भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं और देश की सुरक्षा सेवाओं में नौकरी पाने का सपना देखते हैं.

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