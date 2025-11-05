SSC CHSL Exam 2025: एसएससी ने जारी की परीक्षा शहर की स्लिप , जानें कब और कहां होगा आपका एग्जाम
कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा 2025 के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है, जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे सिटी स्लिप ऑनलाइन देख सकते हैं,जानें कैसे करें डाउनलोड ...
कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा 2025 के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था, वे अब ऑनलाइन जाकर अपनी सिटी स्लिप देख सकते हैं यह सिटी स्लिप बहुत जरूरी दस्तावेज है, जिसमें आपके एग्जाम सेंटर, शहर, परीक्षा की तारीख और शिफ्ट टाइम जैसी सारी जानकारी होती है इसे केवल ऑनलाइन ही जारी किया गया है.
कब है परीक्षा ?
यह परीक्षा 8 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी एसएससी की अधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर अपने लॉगिन डिटेल्स डालकर एसएससी सीएचएसएल सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड कर सकते हैं.
कुल कितने पदों पर होगी भर्ती
एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2025 में कुल 3131 पदों पर भर्ती की जा रही है इन पदों में लोअर डिविजन क्लर्क,जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A जैसे पद शामिल हैं यानी अगर आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है.
कब जारी होंगे एडमिट कार्ड ?
परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब तीन -चार दिन पहले जारी किए जाएंगे यानि कि 9 या 10 नवंबर तक एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएंगे सभी उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड या पैन कार्ड जरूर लेकर जाएं बिना एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ के परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी.
परीक्षा पैटर्न
एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2025 की परीक्षा का पेपर चार हिस्सों में बंटा होगा हर विषय से 25-25 सवाल पूछे जाएंगे
- बेसिक नॉलेज
- जनरल इंटेलिजेंस
- क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
- जनरल अवेयरनेस
ऐसे करें डाउनलोड
- सबसे पहले ssc.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
- उसके बाद “Notice Board” सेक्शन पर क्लिक करें.
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड व दिया गया कोड दर्ज करके लॉग इन करें .
- अब आप अपने लॉगिन डिटेल्स डालकर सिटी स्लिप डाउनलोड करें.
