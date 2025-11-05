हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाSSC CHSL Exam 2025: एसएससी ने जारी की परीक्षा शहर की स्लिप , जानें कब और कहां होगा आपका एग्जाम

SSC CHSL Exam 2025: एसएससी ने जारी की परीक्षा शहर की स्लिप , जानें कब और कहां होगा आपका एग्जाम

कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा 2025 के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है, जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे सिटी स्लिप ऑनलाइन देख सकते हैं,जानें कैसे करें डाउनलोड ...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 05 Nov 2025 03:06 PM (IST)
Preferred Sources

कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा 2025 के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था, वे अब ऑनलाइन जाकर अपनी सिटी स्लिप देख सकते हैं यह सिटी स्लिप बहुत जरूरी दस्तावेज है, जिसमें आपके एग्जाम सेंटर, शहर, परीक्षा की तारीख और शिफ्ट टाइम जैसी सारी जानकारी होती है इसे केवल ऑनलाइन ही जारी किया गया है.

कब है परीक्षा ? 

यह परीक्षा  8 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी एसएससी की अधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर अपने लॉगिन डिटेल्स डालकर एसएससी सीएचएसएल  सिटी स्लिप  2025 डाउनलोड कर सकते हैं.

कुल कितने पदों पर होगी भर्ती

एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2025 में कुल 3131 पदों पर भर्ती की जा रही है इन पदों में लोअर डिविजन क्लर्क,जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A जैसे पद शामिल हैं यानी अगर आप 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए एक शानदार मौका हो सकता है.

यह भी पढ़ें - लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन

कब जारी होंगे एडमिट कार्ड ?

परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब तीन -चार दिन पहले जारी किए जाएंगे यानि कि 9 या 10 नवंबर तक एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएंगे सभी उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड या पैन कार्ड जरूर लेकर जाएं बिना एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ के परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी.

यह भी पढ़ें - भारत के शिक्षण संस्थानों ने फिर बजाई एशिया में सफलता की घंटी, 7 भारतीय यूनिवर्सिटीज टॉप-100 में शामिल

परीक्षा पैटर्न 

एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2025 की परीक्षा का पेपर चार हिस्सों में बंटा होगा हर विषय से 25-25 सवाल पूछे जाएंगे 

  • बेसिक नॉलेज
  •  जनरल इंटेलिजेंस
  •  क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 
  • जनरल अवेयरनेस

    ऐसे करें डाउनलोड
  • सबसे पहले ssc.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
  • उसके बाद “Notice Board” सेक्शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड व दिया गया कोड दर्ज करके लॉग इन करें .
  • अब आप अपने लॉगिन डिटेल्स डालकर सिटी स्लिप डाउनलोड करें.

यह भी पढ़ें -  क्या है रेलवे में भर्ती का पूरा क्राइटेरिया? एक क्लिक में समझें पूरा गणित

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 05 Nov 2025 03:06 PM (IST)
Tags :
Education SSC CHSL 2025 SSC CHSL 2025 CITY SLIP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement

वीडियोज

Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
कौन है वो ब्राजीलियन मॉडल जिसका राहुल गांधी ने किया जिक्र? वोटर लिस्ट में छप गई फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
मुख्तार अंसारी के कब्जे वाली जमीन अब पर होगा गरीबों का आशियाना, 72 परिवारों की लगी लॉटरी!
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
बॉलीवुड
'मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी लवर...', केएल राहुल ने अथिया शेट्टी को यूं विश किया बर्थडे, पति की बाहों में दिखीं एक्ट्रेस
'मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी लवर...', केएल राहुल ने अथिया शेट्टी को यूं विश किया बर्थडे
ट्रेंडिंग
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
हेल्थ
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
यूटिलिटी
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget