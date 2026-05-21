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हिंदी न्यूज़शिक्षाSSC CGL recruitment 2026: एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 12 हजार से ज्यादा पदों पर निकली बंपर वैकेंसी

SSC CGL recruitment 2026: एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 12 हजार से ज्यादा पदों पर निकली बंपर वैकेंसी

एसएससी ने सीजीएल 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.ग्रेजुएट उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in⁠ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 May 2026 07:06 PM (IST)
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  • एसएससी ने CGL 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.
  • आयकर, सीबीआई, ईडी जैसे विभागों में होंगी नियुक्तियां.
  • वेतन 25,000 से 1.5 लाख रुपये प्रति माह.
  • स्नातक डिग्री धारक कर सकते हैं आवेदन.

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC ने CGL 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार के कई विभागों में बंपर पदों पर भर्ती की जाएगी.हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हैं. SSC CGL परीक्षा को केंद्र सरकार की सबसे लोकप्रिय भर्ती परीक्षाओं में गिना जाता है क्योंकि इसके जरिए उम्मीदवारों को अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में नौकरी पाने का मौका मिलता है. 

किन विभागों में मिलेगी नौकरी
इस भर्ती के जरिए उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के कई बड़े विभागों में नौकरी मिलेगी. इसमें आयकर विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, डाक विभाग, ऑडिट विभाग और नारकोटिक्स विभाग जैसे कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं.भर्ती के तहत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑडिटर, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट और सीबीआई सब इंस्पेक्टर जैसे पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

कितनी मिलेगी सैलरी
SSC CGL के जरिए मिलने वाली नौकरियों में उम्मीदवारों को शानदार सैलरी दी जाती है. अलग-अलग पदों के अनुसार वेतन तय किया गया है. शुरुआती सैलरी लगभग 25000 रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख रुपये तक जा सकती है.इसके अलावा उम्मीदवारों को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा.

उम्र सीमा
भर्ती में अलग-अलग पदों के अनुसार आयु सीमा तय की गई है. कुछ पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष रखी गई है, जबकि कई पदों के लिए अधिकतम आयु 30 से 32 वर्ष तक तय की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. SC और ST उम्मीदवारों को 5 साल तथा OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी.

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कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.कुछ विशेष पदों के लिए संबंधित विषय में विशेष योग्यता मांगी गई है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी
एसएससी सीजीएल भर्ती परीक्षा कई चरणों में आयोजित की जाएगी. सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टियर-1 परीक्षा होगी.इसके बाद सफल उम्मीदवारों को टियर-2 परीक्षा देनी होगी.कुछ पदों के लिए फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी लिया जा सकता है.अंतिम चयन मेरिट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

  • उम्मीदवार सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें.
  • फिर SSC CGL 2026 भर्ती लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरें.
  • जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें.
  • भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 21 May 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Education Ssc Cgl Notification JOB Ssc Gov.in SSC CGL 2026 SSC CGL Recruitment 2026 SSC CGL Vacancy
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