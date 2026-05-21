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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीUPSC CDS II Recruitment 2026: सेना में अफसर बनने का मौका, 9 जून तक करें आवेदन

UPSC CDS II Recruitment 2026: सेना में अफसर बनने का मौका, 9 जून तक करें आवेदन

यूपीएससी ने CDS II भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए इंडियन आर्मी,नेवी और एयरफोर्स की अकादमियों में कुल 451 पदों पर भर्ती की जाएगी.इच्छुक उम्मीदवार 9 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 21 May 2026 05:34 PM (IST)
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  • लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा चयन.

अगर आपका सपना भारतीय सेना में अफसर बनने का है, तो आपके लिए अच्छी खबर है.  यूपीएससी नेCDS II परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है.इस भर्ती के जरिए युवाओं को इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अधिकारी बनने का मौका मिलेगा.खास बात यह है कि किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर चुके उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और उम्मीदवार घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं.इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2026 को किया जाएगा. परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन्हें उम्मीदवार ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे.

कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 451 पदों को भरा जाएगा. इनमें इंडियन मिलिट्री अकादमी (IMA), इंडियन नेवल अकादमी, एयरफोर्स अकादमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (OTA) शामिल हैं.सबसे ज्यादा 293 पद ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी के लिए रखे गए हैं.वहीं इंडियन मिलिट्री अकादमी के लिए 100 पद, एयरफोर्स अकादमी के लिए 32 पद और इंडियन नेवल अकादमी के लिए 26 पद तय किए गए हैं. ऐसे में रक्षा सेवाओं में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए यह शानदार मौका माना जा रहा है.

कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है.IMA और OTA के लिए किसी भी विषय में बैचलर डिग्री मान्य होगी.वहीं नेवल अकादमी के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी रखी गई है.अगर कोई उम्मीदवार एयरफोर्स अकादमी के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसके पास ग्रेजुएशन के साथ 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स विषय होना जरूरी है. 

उम्र सीमा 
CDS II परीक्षा 2026 के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष रखी गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क
आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 200 रुपये फीस जमा करनी होगी. वहीं SC, ST और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह निशुल्क रखा गया है. फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है.

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चयन प्रक्रिया कैसी होगी
CDS भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद मेडिकल जांच होगी और फिर अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.जो उम्मीदवार सेना में अफसर बनना चाहते हैं, उनके लिए यह परीक्षा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है.हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

  • सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.
  • वहां CDS II भर्ती 2026 का लिंक दिखाई देगा.
  • ओटीआर रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद अपनी आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें.
  • अब उम्मीदवार जरूरी जानकारी सही-सही भरें.
  • फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार पूरी जानकारी ध्यान से जांच लें.
  • सारी जानकारी सही होने पर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें.
  • आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट या PDF अपने पास सुरक्षित रख लें.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 21 May 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Education JOB UPSC CDS II Recruitment 2026 CDS 2 Vacancy 2026 UPSC Defence Jobs
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