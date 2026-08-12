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हिंदी न्यूज़शिक्षाIndependence Day Speech: स्कूल स्पीच जीतनी है? ऐसे तैयार करें दमदार भाषण

Independence Day Speech: स्कूल स्पीच जीतनी है? ऐसे तैयार करें दमदार भाषण

Independence Day Speech: स्कूल में स्पीच कॉम्पीटिशन जीतने के लिए एक दमदार भाषण के साथ मजबूत शुरुआत और दमदार बॉडी लैंग्वेज की भी जरुरत होती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 12 Aug 2026 05:04 PM (IST)
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Independence Day Speech: स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस जैसे बड़े मौकों पर हर स्कूलों में भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं. हर छात्र का सपना होता है कि वह मंच पर जाकर ऐसा भाषण दे कि वहां बैठे लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे हॉल गूंज उठे. लेकिन एक दमदार और पुरस्कार जीतने वाला भाषण तैयार करना सिर्फ रट्टा मारने का खेल नहीं है. इसके लिए सही टाइम मैनेजमेंट, मजबूत शुरुआत, दमदार बॉडी लैंग्वेज और आत्मविश्वास की जरूरत होती है. अगर आप भी इस बार स्कूल की स्पीच प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करना चाहते हैं, तो इन तरीकों से अपनी स्पीच तैयार कर सकते हैं. 

समय का रखें ध्यान

प्रतियोगिता में समय सीमा का ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है. आपको बोलने के लिए जितने मिनट दिए गए हैं, उसी के हिसाब से अपना भाषण तैयार करें. यदि समय सिर्फ दो मिनट का है तो सीधे मुद्दे की बात करते हुए बीच के 1 मिनट में मुख्य संदेश दें और आखिरी 20 सेकंड में धन्यवाद के साथ समापन करें. अगर समय 5 मिनट तक का है तो इसमें आप विषय को थोड़ा विस्तार से बोल सकते हैं. बीच के 3 मिनट में विषय से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य, उदाहरण या कोई छोटी कहानी शामिल कर सकते हैं. 

वहीं अगर 10 मिनट का समय मिलता है तो इन लंबे भाषण में दर्शकों को बांधे रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है. इसके लिए अपने भाषण को तीन भागों में बांटें- शुरुआत के 2 मिनट, मेन बॉडी 6 मिनट और समापन 2 मिनट. इसमें आप कविताएं और महान नेताओं के विचारों को गहराई से जोड़ सकते हैं. 

शुरुआत और समापन के लिए दमदार कोट्स

भाषण की पहली और आखिरी लाइन ही तय करती है कि आपको कितने नंबर मिलेंगे. इसलिए भाषण की शुरुआत किसी शायरी या दिलचस्प कहानी से करें. ताकि शुरुआत से ही दर्शकों का ध्यान आपकी ओर ही खींचा रहे. इसके अलावा भाषण का समापन हमेशा एक मजबूत के साथ करें. भाषण का समापन ऐसा होना चाहिए जो लोगों के दिलों को छू जाए. 

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मंच पर आत्मविश्वास

आप कितना ही अच्छा भाषण तैयार कर लें, लेकिन मंच का डर अच्छे-भले भाषण को खराब कर सकता है. इससे बचने और जजों को प्रभावित करने के लिए भाषण देते समय सिर्फ जमीन, छत या जजों की तरफ न देखें. अपनी नजरें पूरे हॉल में घुमाएं. इससे दर्शकों को लगेगा कि आप सीधे उनसे बात कर रहे हैं. साथ ही पूरे भाषण को एक ही टोन पढ़ने की गलती न करें. जहां देशभक्ति और वीरता की बात आए, वहां आवाज में जोश लाएं और जहां शहीदों की बात हो, वहां आवाज को थोड़ा गंभीर रखें. भाषण देते समय मंच पर सीधे खड़े रहें, और माइक को कसकर पकड़ने के बजाय अपने हाथों के सामान्य इशारों से अपनी बात को समझाएं. इससे दर्शक ज्यादा देर तक आपका भाषण सुन पाएंगे. 

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Published at : 12 Aug 2026 05:04 PM (IST)
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