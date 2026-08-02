#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाShehzad Poonawalla Education: कितने पढ़े-लिखे हैं शहजाद पूनावाला, उनके पास कौन-कौन सी डिग्री?

Shehzad Poonawalla Education: कितने पढ़े-लिखे हैं शहजाद पूनावाला, उनके पास कौन-कौन सी डिग्री?

Shehzad Poonawalla Education : शहजाद पूनावाला इन दिनों अपने इस्तीफे को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 02 Aug 2026 12:06 PM (IST)
Preferred Sources

Shehzad Poonawalla Education : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शहजाद पूनावाला इन दिनों अपने इस्तीफे को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है. उनके इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनके राजनीतिक सफर के साथ-साथ उनकी पढ़ाई और प्रोफेशन के बारे में भी जानना चाहते हैं.

बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर शहजाद पूनावाला ने कितनी पढ़ाई की है और राजनीति में आने से पहले वह क्या करते थे. ऐसे में आइए जानते हैं कि शहजाद पूनावाला कितने पढ़े-लिखे हैं शहजाद पूनावाला और उनके पास कौन-कौन सी डिग्री है. 

कौन हैं शहजाद पूनावाला?

शहजाद पूनावाला का जन्म साल 1987 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ. उनकी शुरुआती पढ़ाई भी पुणे में ही हुई. वह लंबे समय तक राजनीति और टीवी डिबेट में सक्रिय चेहरों में रहे. हाल ही में उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए बीजेपी से इस्तीफा देने का फैसला लिया. 

शहजाद पूनावाला ने कहां तक पढ़ाई की है?

शहजाद पूनावाला ने अपनी स्कूली शिक्षा पुणे के सेंट विंसेंट हाई स्कूल से पूरी की, इसके बाद उन्होंने नेस वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया. आगे चलकर उन्होंने कानून की पढ़ाई की और लॉ की डिग्री हासिल की. इसके अलावा उन्होंने एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, पुणे से राजनीति, प्रशासन और गवर्नमेंट से जुड़ा एक विशेष कोर्स भी किया. पढ़ाई के दौरान ही उनका इंटरेस्ट सार्वजनिक मुद्दों, डिबेट और छात्र राजनीति में बढ़ने लगा था.

राजनीति से पहले क्या करते थे?

राजनीति में सक्रिय होने से पहले शहजाद पूनावाला ने वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ भी काम किया. इस दौरान वह नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों पर भी सक्रिय रहे. 

यह भी पढ़ें - KVS भर्ती का रिजल्ट कब होगा जारी? 23 हजार अभ्यर्थी कर रहे इंतजार 

बीजेपी में कब हुए शामिल?

करीब चार साल तक कांग्रेस से अलग रहने के बाद नवंबर 2021 में शहजाद पूनावाला आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हुए. पार्टी में आने के कुछ समय बाद ही उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया. इसके बाद वह टीवी डिबेट, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया पर बीजेपी का पक्ष रखने वाले प्रमुख चेहरों में शामिल हो गए. दिसंबर 2021 में उन्हें बीजेपी की दिल्ली इकाई का आईटी और सोशल मीडिया प्रभारी भी बनाया गया था. 

शहजाद पूनावाला के पास कौन-कौन सी डिग्री है?

शहजाद पूनावाला ने बैचलर ऑफ कॉमर्स (B.Com) की डिग्री हासिल करने के बाद बैचलर ऑफ लॉ (LLB) किया. इसके अलावा उन्होंने पुणे के एमआईटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से राजनीति, प्रशासन और गवर्नमेंट से जुड़ा एक विशेष कोर्स भी किया.

यह भी पढ़ें -  आंध्र प्रदेश NEET UG 2026 रैंक लिस्ट जारी, जल्द शुरू होगी काउंसलिंग

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 02 Aug 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Education Shehzad Poonawala Shehzad Poonawala BJP Resignation Shehzad Poonawala Education
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Shehzad Poonawalla Education: कितने पढ़े-लिखे हैं शहजाद पूनावाला, उनके पास कौन-कौन सी डिग्री?
कितने पढ़े-लिखे हैं शहजाद पूनावाला, उनके पास कौन-कौन सी डिग्री?
शिक्षा
PMO Eligibility: PMO में नौकरी कैसे मिलती है, यहां कितनी मिलती है सैलरी?
PMO में नौकरी कैसे मिलती है, यहां कितनी मिलती है सैलरी?
शिक्षा
आंध्र प्रदेश NEET UG 2026 रैंक लिस्ट जारी, जल्द शुरू होगी काउंसलिंग
आंध्र प्रदेश NEET UG 2026 रैंक लिस्ट जारी, जल्द शुरू होगी काउंसलिंग
शिक्षा
KVS भर्ती का रिजल्ट कब होगा जारी? 23 हजार अभ्यर्थी कर रहे इंतजार
KVS भर्ती का रिजल्ट कब होगा जारी? 23 हजार अभ्यर्थी कर रहे इंतजार
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खत्म हो जाएगा US-ईरान युद्ध? समझौते में हॉर्मुज को लेकर क्या हुआ फैसला
खत्म हो जाएगा US-ईरान युद्ध? समझौते में हॉर्मुज को लेकर क्या हुआ फैसला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
बॉलीवुड
सलमान खान से रणदीप हुड्डा तक, असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए ये सितारे
सलमान खान से रणदीप हुड्डा तक, असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए ये सितारे
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
इंडिया
UKSSSC पेपर लीक केस, ED का बड़ा एक्शन, हाकम सिंह की 63 लाख की संपत्ति अटैच
UKSSSC पेपर लीक केस, ED का बड़ा एक्शन, हाकम सिंह की 63 लाख की संपत्ति अटैच
लाइफस्टाइल
Kunal Khemu Kashmir House Tour: कुनाल खेमू के कश्मीर वाले घर का टूर, देखें कैसा है इंटीरियर?
कुनाल खेमू के कश्मीर वाले घर का टूर, देखें कैसा है इंटीरियर?
एग्रीकल्चर
गौमूत्र और गुड़ से बनाएं फसल का टॉनिक, खेत में लौट आएगी जान
गौमूत्र और गुड़ से बनाएं फसल का टॉनिक, खेत में लौट आएगी जान
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget