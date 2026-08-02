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आंध्र प्रदेश NEET UG 2026 रैंक लिस्ट जारी, जल्द शुरू होगी काउंसलिंग

डॉ. एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने शैक्षणिक स्तर 2026-27 के लिए AP NEET UG 2026 स्टेट रैंक लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 33,220 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Aug 2026 09:25 AM (IST)
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आंध्र प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में एडमिशन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अपडेट आई है. डॉ. एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने शैक्षणिक स्तर 2026-27 के लिए AP NEET UG 2026 स्टेट रैंक लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 33,220 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है. उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी रैंक और दूसरे डिटेल देख सकते हैं. रैंक लिस्ट जारी करने के साथ ही यूनिवर्सिटी ने बताया है कि यह केवल योग्य उम्मीदवारों की सूचना लिस्ट है. इसे अंतिम राज्य मेरिट लिस्ट नहीं माना जाएगा. अंतिम मेरिट लिस्ट ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने और डॉक्यूमेंट्स के बाद ही जारी की जाएगी. 

रैंक लिस्ट में क्या दी गई है जानकारी?

जारी की गई लिस्ट में उन उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जिन्होंने एनटीए की ओर से निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त किए हैं. इसमें उम्मीदवारों का नीट रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक और नीट स्कोर दिया गया है. यूनिवर्सिटी ने कहा है कि रैंक लिस्ट जारी होने के बाद एलिजिबल उम्मीदवारों को काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए अलग से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. वहीं आंध्र प्रदेश में इस वर्ष काउंसलिंग के माध्यम से लगभग 7,465 एमबीबीएस सीटों के साथ राज्य के अलग-अलग डेंटल कॉलेजों में उपलब्ध बीडीएस सीटों पर भी एडमिशन दिया जाएगा.

AP NEET UG 2026 की क्वालिफाइंग कट-ऑफ

कैटेगरी                                       क्वालिफाइंग परसेंटाइल               नीट यूजी 2026 कट-ऑफ

जनरल-ईडब्ल्यूएस                            50 परसेंटाइल                              715-213
ओबीसी                                          40 परसेंटाइल                               212-177
एससी                                            40 परसेंटाइल                               212-177
एसटी                                             40 परसेंटाइल                               212-177
यूआर-ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी          45 परसेंटाइल                              212-194
ओबीसी-पीडब्ल्यूबीडी                       40 परसेंटाइल                              193-177
एससी-पीडब्ल्यूबीडी                         40 परसेंटाइल                               193-177
एसटी-पीडब्ल्यूबीडी                          40 परसेंटाइल                               191-177

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ऐसे चेक करें स्टेट रैंक लिस्ट 

  • स्टेट रैंक लिस्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले डॉ. एनटीआरयूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
  • यहां एपी नीट यूजी 2026 स्टेट रैंक लिस्ट के लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद रैंक लिस्ट पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी.
  • उम्मीदवार कंट्रोल एफ की मदद से अपना नाम नीट रोल नंबर दर्ज कर आसानी से अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं.
  • भविष्य के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सुरक्षित रखने की भी सलाह दी गई.

AP NEET UG 2026 काउंसलिंग प्रक्रिया का पहला चरण पूरा 

स्टेट रैंक लिस्ट जारी होने के साथ आंध्र प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया है. अब यूनिवर्सिटी जल्दी ही अलग से नोटिफिकेशन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगेगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके बाद अंतिम राज्य मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसी के आधार पर एमबीबीएस और बीडीएस सीटों का आवंटन किया जाएगा. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Aug 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
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